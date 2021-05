Skal du få med deg hele TV-sendingen i år sammen med Nadia Hasnaoui og Christian Strand, må du tidlig opp! De to står klare på Akershus festning i Oslo fra klokken 07:50. Fra festningen vil de se over til både slottet, rådhuset og langt ut over Oslofjorden.

– Jeg håper båter vil tøffe rundt og kose seg på nasjonaldagen, sier Christian.

Vi skal selvfølgelig ut av Oslo også og se hvordan årets nasjonaldag blir feiret i blant annet Hamarøy, Tromsø, Kristiansund, Sjusjøen, Valdres, Eidsvoll og Moss.

Med seg i studio får de to mange fine gjester. Her er et lite utvalg:

I studio kommer Bernt Hulsker Fotballprofil og kjent fra blant annet «Kompani Lauritzen». Birgit Skarstein Samfunnsprofil og idrettsutøver med blant annet 11 VM-medaljer. Morten Hegseth Journalist og kjent fra blant annet podkasten «Harm & Hegseth». Dennis Vareide Youtuber og kjent fra blant annet «PrebzOgDennis». Susanne Kaluza Daglig leder på litteraturhuset i Oslo, blogger og forfatter. Else Kåss Furuseth Programleder og TV-profil, kjent fra blant annet «Kåss til kvelds». Johann Olav Koss og familien Tidligere skøyteløper og kjent fra blant annet «Mesternes Mester».

Hele Norge synger nasjonalsangen

Mon tro om kong Harald skal ut og kjøre bil igjen? Vi får være med på deler av Kongefamiliens feiring. Foto: Fredrik Varfjell

Kongefamilien skal ikke skue utover et hav av barn og flagg, men vi skal innom deres feiring flere ganger i løpet av sendingen.

Et høydepunkt blir i år som i fjor, at etter salutten er fyrt av klokken 12:00, blir det fellessang av «Ja, vi elsker» over hele landet. Husk å skru opp volumet og syng med!

Skulle du være opptatt med å spise is, kaste på stikka eller gofle i deg kransekake, så viser vi høydepunkter fra nasjonaldagsfeiringen klokken 19:30 på NRK 1.

Lager deilig mat

Årets kokk er Reneé Fagerhøi, kjent fra blant annet «Familiekokkene». Hun skal diske opp deilig festmat som vafler med røkelaks, trøndersk tartar og ostefondue.

Se alt det deilige hun skal lage her og hva du trenger å handle inn.

Ingen 17. mai uten god mat! Kokk Reneé Fagerhøi skal lære oss både det ene og det andre. Foto: Thomas Reisaeter / TV2

En fest for øret

Det blir feiring på NRK P1 og P1+ med Olav Viksmo-Slettan og Kaja Figenschou, her kledd i Troms-bunad, sammen med Oslo-reporter Galvan Mehidi i bunad fra Vest-Telemark. Foto: Ole Kaland / Ole Kaland, NRK

Olav Viksmo Slettan skal sammen med Kaja Figenschou lage god stemning på NRK P1 og P1+ fra klokken 06:00 til 11:00.

– Vi hadde vel ikke forestilt oss i fjor at det skulle bli enda en korona-feiring, men slik ble det. Så får vi heller ta med oss at kreativiteten blomstrer som aldri før, sier Olav.

Det blir besøk rundt om i landet, morsomme gjester, flagg, glitter og bunad. Etter det blir det gudstjeneste fra Nidarosdomen på P1+, og Garden spiller radiolytternes ønskemarsjer klokken 12:00 på P1+ og klokken 16:00 på P1.

Vi vil vise frem din 17. mai

Siden vi alle må ta litt ekstra hensyn i år, vil vi veldig gjerne få inn mange bilder av hvordan hele landet feirer. I løpet av sendingen skal vi vise frem folkets bilder, og da håper vi du vil dele din 17. mai med oss her: