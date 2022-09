Strømprisene i Norge påvirkes av prisene i andre land fordi vi er del av et internasjonalt kraftmarked.

Men hvordan fungerer egentlig dette markedet? Det som bestemmer prisen du betaler for å lage mat eller ta en dusj.

Den fysiske reisen

For at kraften skal komme fram til stedet den skal brukes, må den gjennom flere prosesser.

En ting handler om hvordan energien fraktes. Det gjøres gjennom strømnettet.

Nettselskapene leverer strømmen dit den skal, men det er strømselskapene som kjøper strømmen på dine vegne.

Strømmen fraktes fra produsentene til sluttbrukerne gjennom strømnettet. Grafikk: Lene Sæter / NRK

Strømregningen – dette betaler du for Ekspandér faktaboks Strømprisen – råvareprisen for elektrisk kraft og påslaget strømselskapet tar.

Nettleie – prisen for tilknytning til og bruk av strømnettet. I tillegg kommer avgifter og moms: Elavgift – forbruksavgift på elektrisk kraft.

Merverdiavgift.

Påslag som er øremerket Energifondet Enova.

Betaling for elsertifikater, som er en støtteordning for kraft produsert fra fornybare energikilder. Husholdninger i Troms, Finnmark og Nordland er fritatt merverdiavgift på elektrisitet, og husholdninger i Nord-Troms og Finnmark er også fritatt elavgift. Kilder: NVE, strømpris.no

Hvem bestemmer prisen?

Den andre prosessen handler om hvordan strømmen blir kjøpt og solgt, og hvordan prisen blir bestemt. Det er her kraftbørsen Nord Pool kommer inn i bildet.

Kraftprodusentene selger nemlig ikke direkte til strømselskapene. Hver dag foregår handelen på en markedsplass.

– Det er en auksjon hvor Nord Pool beregner prisen, hver dag, for de neste 24 timene, forklarer Nord Pool-sjef Tom Darell.

Ida Buhr Ødegård, Tom Darell og Atle Sebjørnsen i Nord Pool merker at ønsket om å forstå kraftmarkedet har økt i takt med strømprisene. Foto: Emma-Marie B. Whittaker / NRK

Produsentene melder inn tilgjengelig kraft til børsen for det kommende døgnet, og til hvilken pris de er villige til å selge for.

Samtidig melder strømselskaper og industribedrifter inn hvor mye kraft de ønsker å kjøpe, og til hvilken pris.

Deretter gjennomfører Nord Pool en kalkulering for å finne ut hva neste dags priser vil bli.

– Prisen skal signalisere balansen mellom tilbud og etterspørsel i markedet. Høy pris signaliserer en ressursknapphet og/eller høyt forbruk. På samme måte som lav pris signaliserer overskudd av kraft og/eller lavt forbruk, forklarer Ida Buhr Ødegård.

Kraftprodusentene selger strøm på kraftbørsen til strømselskaper eller industribedrifter. Strømselskapene selger og leverer strømmen til husholdninger, offentlig virksomhet eller næringsliv. Grafikk: Lene Sæter / NRK

Et internasjonalt marked

Nord Pool omtales gjerne som den nordiske kraftbørsen. Men her kan produsenter, strømselskaper og industribedrifter fra andre steder i Europa også være med og handle.

Børsen opererer i dag i 16 markeder. Til sammen har de rundt 400 selskap som medlemmer. Privatkunder har ikke tilgang.

– Du må handle et visst volum for at det skal være økonomisk fornuftig å være medlem. Derfor har du strømselskapene som lager en portefølje på vegne av x antall tusen husholdninger, forklarer Atle Sebjørnsen.

– For hjemme hos meg bruker vi kilowattimer, mens hos oss handler vi i megawatt.

Atle Sebjørnsen viser hvilke land Nord Pool opererer i. Foto: Emma-Marie B. Whittaker / NRK

Slik settes prisen, time for time

10.00: Statnett og tilsvarende TSOer i andre land melder inn til Nord Pool hvilken kapasitet de har i sitt strømnett. Altså hvor mye energi som kan flyte fra A til B hver time det kommende døgnet. Dette kan variere, av ulike årsaker som for eksempel vedlikeholdsarbeid.

12.00: Frist for kraftleverandører og kraftkunder å melde inn til Nord Pool hvor mye de ønsker å kjøpe og selge hver time i det kommende døgnet, og til hvilken pris.

12.00-12.45: Nord Pool summerer budene i en algoritme, som kalkulerer prisene. 17 minutter er satt av for at algoritmen skal få jobbe.

12.45: Nord Pool sender ut det som vil bli morgendagens priser i alle områder hvor Nord Pool opererer. Deretter må kraftflyten godkjennes av Statnett og de andre TSOene.

Oversikt over prisene og hvor mye strøm som kan gå i nettet blir gjort tilgjengelig for alle gjennom Nord Pool sine nettsider.

– Her er det veldig mye informasjon som er tilgjengelig for allmennheten. Alle som bor i Norge kan vite hva min strøm, som jeg betaler for, egentlig er kjøpt og solgt for. Altså råvareprisen, forteller Ida Buhr Ødegård.

Fakta om Nord Pool Ekspandér faktaboks Med Energiloven ble det norske kraftmarkedet deregulert i 1991.

Den norske kraftbørsen ble etablert i 1993, som første i verden.

Sverige ble med i 1996, som gjorde det til den første internasjonale kraftbørsen. Nord Pool ble etablert.

I 1998 ble Finland med, Danmark i 2000.

2010-2013 blir Storbritannia og de baltiske statene en del av Nord Pools marked.

Siden 2014 har kraftmarkedene i Nordvest-Europa vært koblet sammen med én felles prisberegning.

I dag opererer Nord Pool i 16 europeiske land.

Siden 2019 har Euronext eid to tredeler av Nord Pool. Euronext eier også andre børser i Europa, som Oslo Børs.

Den siste tredelen eies av sentralnettselskapene (Statnett, Svenska Kraftnät, Energinet, Fingrid, Litgrid).

Omsatte for 387 millioner i 2021. Inntekten kommer fra en fast medlemsavgift samt en avgift basert på volumet som handles. Inntektene har ingen kobling mot strømpris.

Børsen har om lag 140 ansatte. Hovedkontoret ligger i Oslo. Fakta: Nord Pool, Store norske leksikon.

Uforutsigbart fremover

Om lag 97 prosent av forbruket av strøm omsettes i denne prosessen. Deretter kan aktørene gjøre noen justeringer i det som kalles intradagsmarkedet. Det er et kontinuerlig marked.

Med det grønne skiftet kan dette bli et langt viktigere marked for å balansere produksjon og forbruk.

– Fordi vi får mer produksjon fra fornybare kilder som sol, vann og vind, som er mer uforutsigbart. Da vil behovet for å handle seg i balanse bli enda viktigere enn det det er i dag, sier Ødegård.

Med fornybare energikilder som vind- og solkraft blir det vanskeligere å forutse fremtidig kraftproduksjon, forklarer Ida Buhr Ødegård. Foto: Emma-Marie B. Whittaker / NRK

Den dyreste strømmen setter prisen

I kraftutvekslingen skal strømmen gå fra områder med lav pris til områder med høy pris. Slik skal markedet balanseres, og prisene jevnes ut.

Når våre naboland har høy produksjon og lave priser, kan vi i Norge importere kraft og spare på vannet i kraftmagasinene. Det er meningen at det skal kunne hjelpe oss i tørrår med lite nedbør og smeltevann.

Når behovet for kraft er større i utlandet, kan norske produsenter eksportere til høye priser.

– Hvor mye som produseres for salg bestemmer kraftprodusentene. Har de kraft tilgjengelig, skal de by det inn i markedet. Men de bestemmer selv til hvilken pris. Er det lite vann, blir det lurt å spare slik at de har vann tilgjengelig til produksjon i periodene hvor prisen forventes å være høy, forklarer Ingvild Vestre Sem i NVE.

Det er den dyreste strømmen som blir solgt som setter prisen i markedet.

Når det ikke er nok kraft fra fornybare kilder til å dekke energiforbruket i Europa, må behovet dekkes opp av kull- og gasskraft. Derfor har den høye prisen på gass fått påvirke prisen på for eksempel norsk vannkraft.

Det norske strømnettet er koblet sammen med strømnettet andre steder i Europa gjennom overføringskabler. Norge har i dag 17 strømforbindelser til utlandet. Foto: Emma-Marie B. Whittaker / NRK

Prisforskjeller

Kraftbørsen kommer altså frem til neste dags priser for de forskjellige prisområdene.

Hadde det vært fri fly mellom ulike prisområder, ville områdene fått like priser. Men på grunn av begrensninger i hvor mye strøm som kan overføres mellom dem, blir det prisforskjeller.

I Norge har vi fem prisområder.

– I det siste har vi sett at det ofte er like priser i NO3 og 4, fordi kapasiteten i nettet ofte er tilstrekkelig til å dekke behovet for kraftutveksling mellom områdene. Det samme gjelder NO1 og 5, hvor det er god kapasitet mellom områdene, forklarer rådgiver i NVE Ingvild Vestre Sem.

Tidligere kunne man se like priser for de tre sørligste prisområdene. Men når kapasiteten utnyttes for fullt, fra NO1 og 5 inn til 2, ser en at det oppstår prisforskjeller.

– Kraftprisen i NO2 påvirkes i større grad av prisene på kontinentet, ettersom det er her utenlandsforbindelsene kommer inn. Påvirkningen på NO1 og 5 begrenses derimot av kapasiteten i det norske strømnettet.

Norge er delt inn i fem prisområder for strøm.

– Markedet i seg selv fungerer godt

Dette forklarer de enorme prisforskjellene vi har sett mellom nord og sør i Norge i sommer.

Tom Darell i Nord Pool sier at han bruker mye tid på å forklare hvordan strømbørsen og prissettingen fungerer, og hva som er årsaken til dagens priser.

– Vi tenker at markedet i seg selv fungerer godt og som det skal, med tanke på at man produserer et prissignal når man skal. Men det kan godt være at man ikke liker det prissignalet.

– Da er det over i en annen diskusjon, som går på hvorfor du har de ekstreme utslagene på pris, og den prisdannelsen du har nå som varierer så mye mellom prisområdene, eller fra dag til dag.

Klokken 12 er det frist for å melde inn hvor mye kraft som ønskes kjøpt og solgt. Hos Nord Pool sjekker de at ordrene stemmer. At det for eksempel ikke er gjort en tastefeil. Foto: Emma-Marie B. Whittaker / NRK

Mer uforutsigbarhet i vente

Poenget med strømmarkedet har siden 90-tallet vært to ting, forklarer Darell. Forsyningssikkerhet og effektiv utnyttelse av ressursene.

Det som har vippet balansen er ifølge ham det grønne skiftet. Stabile energikilder som kull og atomkraft har blitt faset ut i mange av våre europeiske naboland, mens man forsøker å komme over på renere kilder.

– Du tar ut mange forutsigbare kilder, som kan produsere stabilt fra dag til dag, og du vet akkurat hva du får i mengde. Så skal du erstatte dette med sol og andre fornybare ressurser, som i tillegg er uforutsigbare.

Det skaper store svingninger i hvor mye som blir produsert, og dermed også i pris.

I tillegg har Europa gjort seg avhengig av gass fra Russland. Med krigen i Ukraina og stopp av gasseksport til Europa, skyter gassprisene i været. Det signaliserer energimangel i markedet, sier Atle Sebjørnsen.

– På kort sikt er det to måter å redusere prisene på. Det er å redusere forbruket, eller å øke tilgangen på kraft.