Slet du med å sove i natt? Dette kan være forklaringen.

Gjennom tidene har det oppstått mange myter rundt fullmånen og hvordan den påvirker menneskers psyke.

Kanskje mest kjent er fortellingene om den mytiske varulven som forvandles til en krysning mellom menneske og ulv ved fullmåne.

Fullmåne Ekspandér faktaboks Fullmåne er betegnelsen på den fasen i månens kretsløp hvor den befinner seg på motsatt side av jorden i forhold til solen.

Månen bruker gjennomsnittlig 27.322 døgn på å kretse omkring jorden.

Den gjennomsnittlige tiden mellom fullmåner er 29,5306 døgn.

Ved hver fullmåne og nymåne inntreffer springflo og springfjære.

Tidligere trodde man at fullmånen kunne forårsake såkalt månesyke, og at følsomme mennesker lettere kunne tippe over i denne perioden. Det engelske ordet lunacy («galskap») har sitt opphav i denne folketroen.

Varulvmyter forteller ofte at forvandlingen skjer ved fullmåne

Varulvmyter forteller ofte at forvandlingen skjer ved fullmåne Fullmånen er også nært knyttet til myten om varulver. I mange versjoner av mytene hevdes det at de forvandles ved fullmåne.

Psykologer har ikke funnet sterke beviser for endret atferd ved fullmåne.

Denne forestillingen hører selvfølgelig hjemme i eventyrene, men det finnes noen studier som peker mot at månesyklusen påvirker oss mennesker på andre måter.

– Enkelte av mine pasienter hevdet veldig sterkt at de sov dårligere under fullmåne. Så kom det etter hvert undersøkelser som viste at det var en sammenheng mellom fullmåne og søvn, sier søvnforsker Ståle Pallesen.

Søvnforsker Ståle Pallesen trodde først ikke på sin egen insomniapasient som hevdet at han sov betydelig dårligere under fullmåne. Foto: Magnus Vabo / UiO

Den samme studien, som var den første av sitt slag, viste at folk sov rundt 20 minutter kortere under fullmåne enn i andre månefaser.

– Noen kan være særlig sensitive

Senere har det kommet andre omfattende studier som tilbakeviser den generelle sammenhengen mellom månesyklusen og søvnkvalitet.

Det utelukker imidlertid ikke at enkeltindivider kan være særskilt sensitive, sier Pallesen. For eksempel ble det i en studie av 205 personer funnet at kvinner hadde noe kortere sovetid under fullmåne.

Det finnes spesielt én studie fra 2013 som mener å kunne påvise at månens fase påvirker menneskers søvnkvalitet.

Studien ble gjennomført av forskere ved universitetet i Basel i Sveits, som målte deltakernes hjernebølger, øyebevegelser og hormonnivåer i et søvnlaboratorium. I tillegg rapporterte deltakerne inn selvopplevd søvnkvalitet.

Studien viste blant annet at:

Forekomsten av såkalte langsomme delta-bølger (hjernebølger som ofte er en indikator på dyp søvn) reduseres med 30 prosent under fullmåne.

Alle deltakerne meldte om redusert søvnkvalitet under fullmåne (uten at de på forhånd var klar over hypotesen om hvordan månen påvirker søvn).

Månefasen påvirket utskillelsen av søvnhormonet melatonin, som ble redusert under fullmåne.

Innsovningstid under fullmåne var fem minutter lenger enn under andre månefaser.

Les også: Historisk måneformørkelse: – Tok overraskende lang tid