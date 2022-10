Skrur opp prisene mer på billigfavorittene

Bankkontoen tømmes raskere med dyrere rente og høyere priser på alt fra møbler til mat. I matbutikkene har flere kunder begynt å handle kjedenes billigste merkevarer det siste året.

Kjedene hevder konkurransen er beinhard. Alle kjedene har valgt å skru opp prisene på de billigste varene. De har til og med krympet emballasjen på enkelte varer samtidig.

Voldsom prisøkning på papir

NRK har observert flere utsolgt-situasjoner av for eksempel toalettpapir fra de billigste merkene i Oslo-området i høst.

Det siste året har prisen for de billigste åtte rullene økt fra 11,90 til 16,90 kroner for toalettpapir fra Kiwis First Price-merke, Coops Xtra-merke og Remas Prima toalettpapir, ifølge NRKs kartlegging.

Det utgjør en prisøkning på 42 prosent.

Fra hver kunde får kjedene nå 5 kroner mer for toalettpapir enn for ett år siden. Foto: Emma Fondenes Øvrebø / NRK

Røsker du også med deg de billigste tørkerullene fra hyllen, er prisen blitt 66 prosent høyere det siste året. Pakkene koster etter prishoppet i juli 31,40 kroner, mot 18,90 kroner i januar.

Til sammenligning har prisene generelt for dagligvarer økt med 12,1 prosent det siste året, ifølge Statistisk sentralbyrå.

– Selges med tap

Også egne merkevarer som puffet ris (69 prosent), rødkål (23 prosent), kjøttdeig (20 prosent) og risengrynsgrøt (26 prosent) har økt langt mer i pris enn varene generelt i hyllene det siste året.

– Hvorfor går prisene opp hos alle kjedene på denne måten, Coop?

– Jeg kan bare snakke for oss, og ikke for de andre. Men vi prøver å holde så lave priser som mulig. Med ekstreme økninger i kostnader, blir prisene høyere. Slik det ligger an nå, tjener ikke vi penger, sier kommunikasjonsdirektør i Coop, Bjørn Takle Friis, til NRK.

Kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis i Coop. Foto: Coop

Kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi viser også til at det er blitt dyrere å drive butikk.

– Majoriteten av varene på denne listen selges med tap. Disse selges fortsatt med tap, selv om prisene har gått noe opp. Grunnen til at vi selger en del varer med tap er beinhard konkurranse mellom kjedene, sier hun til NRK.

Rema viser også til økninger i kostnader.

– Prisøkningene skyldes prisøkning fra leverandører, sier kommunikasjonsrådgiver Celine Anette Sjøberg i Rema.

Prisgapet til dyrere varer minsker

Selv om prisene på de billigste varene har økt, velger ikke matkjedene å skru opp prisene i nærheten av like mye på resten av varekategorien.

Derfor har blant annet prisen på egg totalt sett gått ned hos Kiwi, selv om den billigste varen ble atskillig dyrere.

Et annet eksempel er frokostblandinger. Kelloggs cornflakes er knapt blitt endret i pris det siste året og koster 29,90 kroner, mens den billige varianten fra kjedene har økt fra 14,90 til 26,90 kroner.

Kunden kan nå velge mellom en vare som er omtrent uendret i pris, og en som har økt med 80 prosent i pris.

Prisgapet mellom kjedens egen merkevare og originalen har dermed falt til bare tre kroner.

Takle Friis i Coop bekrefter at prisgapene har minsket mellom egne merkevarer og andre varer.

– Hvis det er et stort gap mellom to produkter i en kategori, er det mer naturlig å øke prisen på det ene produktet enn det andre, sier han til NRK.

Coop har Extra-butikker over hele landet. Foto: Silje Rognsvåg / NRK

Han forklarer at det handler om å tjene mer penger når alt i samfunnet blir dyrere, som strøm og frakt.

– Det kan være et resultat av situasjonen man er inne i. Man må ta ut høyere pris på egne merkevarer for å overleve selv, sier han.

– Folk er mer prisbevisste nå. Blir det da dyrere å ha lave priser på egne merkevarer i forhold til andre varer?

– Nei, det skal ikke påvirke prisene at etterspørselen er stor, sier Takle Friis.

Krympet såpeflasker samtidig

Når alle kjedene setter opp prisene samtidig, vil kjedene fortsatt komme likt ut i pristester. Kampen om å være billigst er hardest mellom Kiwi, Extra og Rema.

Lommerusk skiller konkurrentene i for eksempel VG Matbørs.

Prisene kan justeres i løpet av sekunder fordi alle kjedene har elektroniske hyllepriser.

Verre er det å endre emballasjen samtidig. Men både Rema, Coop og Kiwi har krympet flaskene med såpe i løpet av én uke i høst, ifølge NRKs kartlegging.

De billigste rullene med tørkeruller og toalettpapir har steget kraftig i pris det siste året. Foto: Emma Fondenes Øvrebø / NRK

Både klor, grønnsåpe og salmiakk ble solgt i 1,5 liter flasker. I vår kostet flasken med grønnsåpe 7,90 kroner, som gir en literpris på 5,26 kroner.

Nå har alle flaskene blitt halvert til 7,5 desiliter. Prisen har likevel økt kraftig. Grønnsåpen som kostet 5,26 kroner per liter i vår, kostet 20,53 per liter i forrige uke fordi prisen på hyllen fortsatt var 15,40 kroner hos blant andre Kiwi.

Det gir en prisøkning på 290 prosent for gulvvasken. I helgen skrudde alle kjedene ned prisene igjen etter flaskene fikk oppmerksomhet i sosiale medier.

Slik krympet flasken med grønnsåpe hos Kiwi. Også konkurrentenes merkevarer fikk en slankere utgave. Foto: Faksimile/Sofia Storhaug / NRK

– Leveringsutfordringer

Ifølge Kiwi er prisen grønnsåpen nå satt ned til 7,90 kroner. Årsaken til krympingen er todelt, ifølge Kiwi.

– Vi hadde leveringsutfordringer med den store flasken etter korona, og i tillegg fikk vi tilbakemeldinger om at flaskene var litt store å håndtere både hjemme og i butikkene, sier Arvin.

Coop viser til at prisene også på flaskene har blitt ekstremt dyrere når såpen og flaskene importeres fra Europa, og at pakningen bestemmes av Coop trading.

– Hvordan kan det ha seg at flaskene også endres hos konkurrentene samtidig?

– Det er tre vinduer i året hvor nye produkter kan meldes inn. I uke 38 ble nye produkter meldt inn. Vi kan ikke endre en pakningsstørrelse utover disse tidene. Det er årsaken, sier Takle-Friis.

Arvin forsikrer om at konkurransen i dagligvare fortsatt er hard.

– Vi gjør det vi kan for å holde prisveksten nede. Prisveksten dekker ikke de økte kostnadene våre, og ingen av våre 693 butikker mottar strømstøtte, sier hun.