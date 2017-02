Skriver 472 saker om Trump hver dag

Du har kanskje merket det allerede, men nå viser tall Retriever har hentet inn for NRK at Trump får svært mye medieoppmerksomhet.

– Vi må forstå dette ut fra fascinasjonen for det ekstreme, sier Kjell Terje Ringdal, førstelektor i retorikk ved Høyskolen Kristiania.

– Trump bryter alle grenser, og utfører presidentjobben på en måte vi ikke har sett før. Det påkaller stor interesse.

26 prosents økning

ØKNING: Tall fra Guro Lindebjerg i Retriever viser at Trump omtales mer enn Obama. Foto: Retriever

Fra Trump ble innsatt 20. januar og en måned fram har norske medier skrevet 14.650 saker om ham. Det er 26 prosent flere enn om Barack Obama, som ble omtalt i 11.597 saker i samme periode i 2009.

– Dette er selvfølgelig en betydelig økning, men kanskje ikke like stor som jeg hadde forventet. Spesielt med tanke på at presidentvalget var en av årets mest omtalte saker, sier Guro Lindebjerg, analysesjef i Retriever.

Tallene er hentet fra riks-, region- og lokalaviser, samt nettaviser. I tillegg kommer alt nordmenn leser i sosiale medier og i utenlandske nettaviser.

– Omtalen av Trump etterlater kanskje et sterke inntrykk enn det omtalen av Obama den gang gjorde, og derfor oppleves det som en mer ekstrem dekning, sier Lindebjerg.

Setter dagsordenen selv

FASCINASJON: Kjell Terje Ringdal mener vi blir interessert siden Trump representerer noe annet enn vi er vant til. Foto: Holm, Morten / Scanpix

Twitter har vært Trumps foretrukne kommunikasjonsform både før og etter valget. Ringdal kaller det «140-tegnspolitikken».

– Blir vi nyttige idioter for Trump som skriver om alt han tvitrer?

– At han står opp tidlig og sender ut meldinger, definerer dagsordenen hver dag. Tidligere har presidenten måttet forholde seg til medienes dagsorden, nå har han et forsprang allerede klokka 7.

Ringdal tror samtidig dekningen kan bidra til at mange våkner og blir interessert i demokratiet.

– Jeg møter mennesker som sier politikk er kjedelig, men som nå står opp for å få med seg Trump. De føler alvoret.

OBAMA: Da Barack Obama ble innsatt som den første svarte presidenten i USA 20. januar 2009, ble han mye omtalt. Men Trump får enda mer oppmerksomhet. Foto: CHUCK KENNEDY / AFP

Politikk og underholdning

I Trump smelter politikk, forretning og underholdning sammen, og dette appellerer til vår moderne virkelighet, mener Ringdal.

Han mener norske medier har gjort et helt riktig valg ved å skrive så mye om Trump, siden han er verdens mektigste mann.

– Men om jeg skal si noe kritisk, er det at vi legger vår egen politisk-kulturelle vurdering til grunn når vi omtaler USA. Vi ser for oss et sosialdemokratisk Norge, mens USA er helt annerledes, sier Ringdal, som kjenner landet godt etter å ha arrangert Washington-seminaret i 18 år.

Stor interesse

RIKTIG: Alexandra Beverfjord sier interessen for USA er stor i Norge, særlig interessen for Trump. Foto: Marte Garmann

Sakene NRK.no skriver om Donald Trump leses veldig godt, og det er eksepsjonelt stor interesse for ham.

Nyhetsdirektør Alexandra Beverfjord sier det er flere grunner til at norske medier er opptatt av Trump:

USAs politikk er viktig for verden.

Trump opptrer på en helt annen måte enn tidligere presidenter.

Han er et uttrykk for politiske tendenser vi også ser i Europa.

Han utfordrer amerikanske medier på en måte vi aldri før har sett.

– Det som skjer i USA er viktig for nordmenn. Hadde ikke norske medier dekket dette omfattende og tett, hadde vi ikke gjort jobben vår.