Skjerper reglene for forbrukslån: – Et spørsmål om folkehelse

– Vi mener god forbrukerbeskyttelse knyttet til forbrukslån er et spørsmål om folkehelse, sier spesialrådgiver Kari Frank i Norsk Psykologforening til NRK.

Den kraftige veksten i forbrukslån, til dels aggressiv markedsføring og banker som gir blaffen i retningslinjene, har fått myndighetene til å varsle nye krav til bankene i form av en forskrift.

I en høringsuttalelse i forbindelse med dette arbeidet melder psykologforeningen seg på debatten. Foreningen legger vekt på mange som opplever økonomisk uføre blir så stresset at de lettere lar seg friste av raske penger med høye renter – selv om det kan forsterke problemene.

– Det er mye forskning som viser at man i en kronisk stressituasjon tar beslutninger som er lite langsiktige. Dette gjelder oss alle, og det håper jeg regjeringen tar på alvor, sier Frank.

De siste tallene fra Finansdepartementet viser at nordmenn totalt har 111 milliarder kroner i forbrukslån. 14 prosent av all rentebetaling går til å dekke renter på denne type lån.

SKAL DET VÆRE ET...?: Å få et nytt forbrukslån på dagen trenger ikke være spesielt vanskelig. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Gjelder ikke bare «de svake»

Spesialrådgiveren, som selv er psykolog, er opptatt av at det ikke bare er ressursvake mennesker som tar dårlige økonomiske valg. Også ressurssterke mennesker kan gjøre det samme dersom de allerede er i en stressituasjon, sier hun.

– Det blir fort en negativ spiral. Vi får det vi kan kalle «tunnelsyn» slik at vi blir opptatt av små detaljer og mister det store bildet. Vi mister også evnen til å veie fordeler og ulemper ved forskjellige alternativer, og vi mister ofte det langsiktige perspektivet, sier Frank.

– Er dette noe som kun gjelder mindre ressurssterke mennesker?

– Disse mekanismene gjelder oss alle i gitte situasjoner.

Hun legger til at det selvsagt er individuelle forskjeller, og at det blant annet avhenger av hvor langvarig stressituasjonen har vært.

Finansministeren: Nye regler på plass over nyttår

TAR GREP: Finansminister Siv Jensen vil ta i bruk hardere virkemidler. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Finansminister Siv Jensen sier til NRK at hun er enig i at forbrukerne trenger bedre beskyttelse i markedet for forbrukslån enn de har i dag, og at det er derfor departementet har tatt initiativ til å lage en forskrift.

Med en forskrift vil Finanstilsynet ha langt sterkere sanksjoner i bakhånd enn om reglene kun er retningslinjer, slik de har vært til nå.

– Jeg synes det er leit at retningslinjer ikke følges og at vi må ta i bruk hardere virkemidler, men det gjør vi. Rett og slett fordi vi må beskytte forbrukerne, sier Jensen.

I dag møter hun flere forbrukslånsbanker i Finansdepartementet, blant annet for å fortelle at det heretter ikke blir frivillig å følge myndighetenes anbefalinger.

Finans Norge opplyser til NRK at de støtter forslaget til forskrift og en strengere praksis når det gjelder forbrukslån. Bransjeorganisasjonen viser for øvrig til sin høringsuttalelse i saken.

– Går ut over barna

Hos psykologforeningen er man også opptatt av at ufornuftige lån kan gå ut over flere enn låntaker selv – for eksempel hvis man har barn.

– Foreldre blir mindre tålmodige med barna når man er stresset, for eksempel ved tannpuss eller lekselesing. Man mister også fort evnen til å holde en god struktur på dagen, som for eksempel når det gjelder å planlegge middag eller følge opp fritidsaktiviteter, sier Frank.

I tillegg er det ofte slik at foreldrene som må fokusere på det å overleve økonomisk på kort sikt, ikke klarer å lære barna sine å tenke langsiktig.

– Dessverre ser vi ofte at det skjer. Det å lære å forvalte penger er en sentral del av en god oppdragelse, men det krever en del ressurser å kunne bidra til det. Hvis man strever med hva man skal ha til middag eller om man har jobb etter jul, er det vanskelig å ivareta den delen av foreldreoppgaven, sier hun.