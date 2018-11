Fikk 60 krav fra forbrukslånsbanker på en dag

På bordet til namsfogd Alexander Dey ligger en stor bunke med krav mot folk som ikke har gjort opp for seg.

– Rundt 60 av dem var forbrukslånssaker med til dels store krav på flere hundre tusen kroner, sier Dey.

– Vanlig?

– Ja, helt vanlig.

Det dreier seg om saker hvor bankene krever å få namsmannen til å drive inn pengene gjennom å trekke personen i lønn eller ta pant i eiendeler. Dey mener forbrukslånsbankene og inkassoselskapene er påfallende raske med å gå til rettsapparatet når skyldneren ikke betaler.

Dey trekker fram blant annet Bank Norwegian som vanskelige å ha med og gjøre.

– De er lite smidige med å inngå avtale med nedbetaling på kanskje litt andre vilkår enn det som opprinnelig lå i låneavtalen.

Viktig å gjøre opp

Foto: Stig Jaarvik / NRK

– Den kritikken lytter vi til, sier leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Bank Norwegian, Kai Morten Terning.

Han sier han nå vil ta kontakt med namsfogden for å få vite mer om hvordan fogden ser på alle sakene som Bank Norwegian og de andre forbrukslånsbankene sender til det offentlige rettsvesenet for å tvinge skyldneren til å betale.

– Når lånekunder ikke klarer å betale for seg, er det alltid en veldig fortvilet situasjon. Og vi prøver alltid så godt vi kan å få til frivillig løsning, fortsetter Terning.

– Men dere vet jo hva dere selv sender til Namsfogden. Skal dere ha møte for å få vite det?

– Det vet vi absolutt. Vi ønsker å få til frivillige løsninger, og det lykkes vi i stor grad med. Men i noen tilfeller ender sakene hos namsmannen. Det er leit, men det er også viktig at folk gjør opp for seg for de lånene de har tatt opp, sier Terning.

– Aggressiv markedsføring

Bank Norwegian er den største av forbrukslånsbankene. Banken er nøye med å påpeke at de får de aller fleste kundene til å betale uten hjelp fra det offentlige rettsvesenet.

LOKKENDE: Forbrukslån kan være lett å få, men ikke fullt så lett å betale tilbake for mange.

Bank Norwegian og de andre aktørene gode penger på et utlånsmarked de selv sterkt har bidratt til å skape. I 2005 registrerte Finanstilsynet forbrukslån på drøyt 26 milliarder kroner. Nå er tallet formidable 115 milliarder kroner. Og selv om nordmenn har lånt langt mer med sikkerhet i boligene sine, gjør de høye rentene på forbrukslån at mange nå betaler dyrt for disse lånene.

Da Finanstilsynet 31. august sendte ut forslag til forskrift for å bremse veksten i dyre forbrukslån, kom de samtidig med et stikk til bransjen:

«De siste årene har vi sett en kraftig vekst i forbrukslån basert på til dels aggressiv markedsføring.»

Forskriften skal sammen med gjeldsregistre som nå etableres, tvinge forbrukslånsbankene til å gjøre grundigere sjekk av kundenes evne til å betale tilbake lånene de får.

Raskere til retten

Men før en forskrift og registre er på plass, regner Namsfogd Alexander Dey med at kravene fra forbrukslånsbankene vil fortsette å strømme inn.

– Det vi har sett, er at disse bankene og inkassobyråene blir mer og mer profesjonelle, sier Dey.

– De har gode apparater til å finne ut om det er sannsynlig å få et oppgjør frivillig eller om de skal gå rettslig til verks. Vi har et klart inntrykk av at flere går rettslig til verks enn tidligere. Med andre ord, man løper fort til namsmannen for å sikre seg trekk i lønn eller pant i eiendeler.

– Det er vi ikke enige i, sier Kai Morten Terning i Bank Norwegian.

– Jeg tror det er viktig at vi får mer informasjon fra namsfogden om hva som er bakgrunnen for den kritikken, slik at vi kan se på våre rutiner og hvordan vi kan bli bedre. Namsfogden er et viktig verktøy, men skal selvsagt ikke brukes for mye, sier Terning.

Hos namsfogden mener de det er en åpenbar årsak til at kravene havner hos dem.

– Det er en effektiv måte å drive inn krav. Da er man sikret førsteretten på trekk i lønn til skyldner i lang tid fremover og andre kreditorer må stå og vente, sier Dey.