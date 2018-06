– Norge er verdens beste land å drive forbrukslånbank i

– Er det greit å sette folk i en gjeldsfelle så lenge de har bedt om det selv? Slik innledes Politisk kvarter som i dag dreide seg om dyre forbrukslån.

– Ganske farlig produkt

Hallgeir Kvadsheim fra TV-programmet Luksusfellen mener Norge må være verdens beste land å drive forbrukslånbank i.

– Dette er et ganske farlig produkt, følger Kvadsheim opp med.

FLERE RAMMES: Programleder for Luksusfellen sier i Politisk kvarter at de har ofte tilfeller der folk får problemer med å betale tilbake dyre forbrukslån. Du trenger javascript for å se video. FLERE RAMMES: Programleder for Luksusfellen sier i Politisk kvarter at de har ofte tilfeller der folk får problemer med å betale tilbake dyre forbrukslån.

I forrige uke kom Finanstilsynet med rapporten som viser at mengden slike dyre lån bare fortsetter å vokse og er nå godt over 100 milliarder kroner.

På tirsdag fulgte tilsynet opp med en rapport som viser at disse bankene ofte bryter retningslinjene for forsvarlig utlånspraksis.

Politikerne vil ha rentetak

– En rapport vi fikk denne uken pekte på at 35 prosent av alle forbrukslån blir gitt uten at det er gjort et godt bankhåndverk i forkant, altså en god kredittvurdering.

VIL REGULERE: Åsunn Lyngedal fra Ap ville ha et forslag utredet videre. Regjeringen jobber med et forslag om rentetak på forbrukslån. Foto: Harald Krogtoft / NRK

Det skal ikke være sånn at du skal kunne gjøre folk til gjeldsofre med måten du driver slik virksomhet på. Det sier Arbeiderpartiets Åsunn Lyngedal.

Et forslag om rentetak for denne utlånsvirksomheten ble utsatt i Stortinget sist mandag. Ap ville at Regjeringen skal komme tilbake med en anbefaling om hvor høyt et slikt rentetak skal settes.

Forbrukslån har økt kraftig

Senterpartiet er skuffet over Arbeiderpartiet som fikk saken utsatt i Stortinget.

– Vi ønsker rentetak og forstår ikke hvorfor Stortinget ikke kunne ha vedtatt dette nå. Dette er noen av de råeste bankene som finnes og lånene gis til noen av de svakeste i samfunnet, sier Sigbjørn Gjelsvik, stortingsrepresentant for Sp.

SKUFFET: Sigbjørn Gjelsvik fra Senterpartiet ønsker rentetak på forbrukslån innført så raskt som mulig. Foto: Anders Fehn / NRK

Andre land som Storbritannia har innført rentetak. Der er det i praksis ikke lov å ta mer enn rundt 30 prosent i effektiv rente på slike lån.

I fjor økte forbrukslån gitt i Norge med 12 prosent. Det er et økende problem der Regjeringen ser på ulike løsninger for å lage nye kjøreregler for bransjen.

Henrik Asheim fra Høyre fremhever at de allerede har innført reguleringer på forbrukslån.

– Både krav til markedsføring og krav til soliditet i bankene har vi ryddet opp i. Vi er åpne for å innføre rentetak hvis vi ser at det er nødvendig.

VURDERER TILTAK: Henrik Asheim (H), leder i finanskomiteen på Stortinget vurderer flere tiltak for å bremse de uheldige sidene ved forbrukslån. Foto: NRK

Vi har forbudt å sende sms og fortelle at du kan få svar på fem minutter, sier Asheim i Politisk kvarter.

I Norge finnes ikke et gjeldsregister som kunne vært et instrument i å se hvem som ikke burde få innvilget nytt forbrukslån.

Det ser ut til at private aktører står nærmest å få i oppdrag å lage et slikt register. Regjeringen ser nå på flere anbud fra aktører i markedet. Et slikt register har vært utredet i mange år.

Les også: Flere millioner søknader om forbrukslån

Vil vurdere rentetak på forbrukslån