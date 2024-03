Skatteadvokat om exit-skatten: Ingen rike vil flytte til Norge

Regjeringen offentliggjorde forslaget til ny exit-skatt onsdag morgen.

Forslaget innebærer at de såkalte skatteflyktningene må betale skatt på gevinsten av aksjer opptjent i Norge i løpet av 12 år selv om aksjene ikke er solgt.

– Regjeringen vil sikre at verdier som opparbeides mens man bor i Norge, faktisk blir skattlagt her, og at skatten blir betalt, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Bettina Banoun er partner og skatteadvokat i Wiersholm. Hun sier hun har advart mot en slik ordning.

– I skatteutvalget advarte jeg mot en ordning som innebærer at de som emigrerer blir skattepliktig på utflyttingstidspunktet, selv om skattyter kan velge å innbetale skatten i rater, sier hun til NRK.

– En slik løsning er tvilsom etter EØS-retten og er heller ingen god løsning. En slik regel vil ha innlåsingsvirkninger, og kan gi investorer incentiv til å flytte ut fra Norge før de har opparbeidet seg en formue. Og ingen rike vil flytte til Norge, sier Banoun.

Hun er altså i tvil om reglene Vedum foreslår kan bli akseptert i EU.

Derfor mener Banoun at skatte-ordningen er tvilsom Ekspander/minimer faktaboks Slik argumenterer Bettina Banoun for at regjeringens løsning er tvilsom etter EØS-retten: – I Wächtler-saken (C-581/17) vurderte EU-domstolen de tidligere tyske reglene om utflyttingsskatt på aksjegevinst for fysiske personer som flyttet fra Tyskland til Sveits. EU-domstolen kom til at det var uforholdsmessig å kreve umiddelbar betaling.

EU-domstolen uttalte at ratebetaling ikke kan eliminere likviditetsulempen det innebærer å måtte betale en andel av skatten ved utflyttingen. Ratebetaling vil uansett være mer tyngende for skattyter enn utsatt betaling til faktisk realisasjon. En realisasjon er når du selger aksjer eller fond med gevinst eller tap.

Utvalgsleder støtter forslaget

Banoun var den eneste av de elleve utvalgsmedlemmene som mente at en innstramming ikke var nødvendig.

Ragnar Torvik, som ledet Skatteutvalget, sier utvalget gikk inn for en ordning som ligner den regjeringen nå ønsker.

– Dette er i tråd med hva Skatteutvalget anbefalte. Vi forholdt oss til 7 år og ikke 12 år, men det viktige her er prinsippet. Dette er en fornuftig endring, sier Torvik til NRK.

Frp mener Norge vil tape på dette

Fremskrittspartiet mener regjeringen fører en politikk der du blir ekstra straffet dersom du er norsk bedriftseier.

– Frp er helt enig i at alle bør bidra, men dette er ikke folk som har «stukket fra regningen» som finansminister Vedum påstår. Dette er ansvarlige bedriftseiere som ikke vil tømme selskapene sine for verdier og kutte i arbeidsplasser, for å betale en særnorsk formuesskatt som regjeringen har økt dramatisk, sier stortingsrepresentant og medlem av finanskomiteen, Roy Steffensen i Frp.

Flytteskatten skal ut på høring. Dersom den blir vedtatt, vil den gjelde fra i dag, forklarer økonomikommentator Cecilie Langum Becker.

– Det hadde vært mye smartere å føre et skattenivå som gjør at de som skaper verdier og arbeidsplasser ikke hadde trengt å vurdere å flytte, men heller betalt en rimelig skattesats i Norge, sier han.

Steffensen mener forslaget bare bidrar til sterkere utflytting.

– Det Vedum nå gjør, vil bare føre til en permanent dårligere situasjon for norske bedriftseiere i forhold til utenlandske eiere, det vil samfunnet til slutt tape på.

Vil stramme inn

Siden november 2022 har utflyttere vært nødt til å betale utflytterskatt. Men betalingen har i praksis vær mulig å utsette på ubestemt tid. Dette fordi en først har måttet betalt dersom gevinsten faktisk blir realisert, i form av utbytte eller salg.

Regjeringen foreslår nå at utflyttingskatten må betales innen 12 år.

Verdiendringer som har oppstått mens eier har vært bosatt i Norge skal skattlegges.

Alle som flytter fra og med i dag, 20. mars, må betale skatt av denne gevinsten innen 12 år, dersom regjeringen får det som de vil.

Detaljer om regjeringens exit-skatteforslag Ekspander/minimer faktaboks Skatteoppgjøret vil skje på det tidspunktet en flytter ut av Norge Skattesatsen er lik utbytteskatten, som i dag er på 38,7 prosent Utflytteren får valget mellom å betale skatten med det samme, i rentefrie rater over 12 år eller etter 12-årsfristen, men da også med renter Flytter en derimot tilbake innen disse 12 årene, så gjelder ikke lenger skatten for aksjer en fremdeles sitter på Skatten blir beregnet ut fra gevinsten en har opparbeidet seg mens en har bodd i Norge. Skulle gevinsten gå ned etter en har flyttet ut av Norge, så vil ikke det redusere skatten Skatten vil også omfatte de som har opptjente gevinster gjennom aksjesparekontoer og fondskontoer Det er først dersom du har en gevinst som er over 500.000 kroner at skatten slår inn Skal en overføre aksjer med påfølgende gevinst til noen som bor i utlandet, som for eksempel en slektning, vil skatten slå inn dersom gevinsten er på over 100.000 kroner. Tidligere var denne grensen på 500.000 kroner Forslaget blir sendt ut på høring i dag, med frist 21. mai.

SV: – Veldig gledelig

I Politisk kvarter på NRK, der SV-lederen skulle snakke om et annet tema, kom reaksjonen uoppfordret.

– Det er veldig bra og veldig på tide at det kommer en exit-skatt. Jeg må bare få sagt det, siden det var oppe i dag, sier SV-leder Kirsti Bergstø.

– Da skjønner jeg at flertallet er sikret?

– Vi må se på innretningen og hvordan forslaget er, men at det kommer er veldig gledelig. Vi har etterlyst det lenge, svarer hun.

Rødt er i likhet med SV fornøyd.

– Det er veldig bra at regjeringen endelig får på plass en utflyttingsskatt. Dette vil skape likhet for loven, og alle partier som mener at det ikke bør være lov å stikke fra regningen, bør støtte forslaget, sier Marie Sneve Martinussen, leder i Rødt.

– Rødt tok til orde for utflyttingsskatt allerede tidlig i 2022, og det er bittert å tenke på at Norge har tapt milliarder av skattekroner på regjeringens somling. Det er bra at et skattehull nå blir tettet, men det er likevel langt igjen før vi har et skattesystem der rike investorer må betale en like høy andel i skatt som barnehageansatte og bygningsarbeidere, sier hun.