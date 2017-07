Skal være kritisk skadd

– Tilstanden til den 23 år gamle kvinnen som ble knivstukket er alvorlig, men stabil, sier sykehusdirektør Jan Roger Olsen ved Sørlandet sykehus til NRK ved 15.30-tiden fredag.

17 år gamle Marie Skuland døde av stikkskadene hun ble påført på inne på Coop Obs på Sørlandssenteret i Kristiansand onsdag kveld. Den 23 år gamle kvinnen ble kjørt til Sørlandet sykehus etter knivstikkingen, men ble i løpet av den påfølgende natten overført til Ullevål sykehus i Oslo. Hun ble sist operert torsdag kveld.

– Hun blir værende på Ullevål inntil de medisinsk ansvarlige er trygge på at det er forsvarlig at hun overføres, sier sykehusdirektør Jan Roger Olsen ved Sørlandet sykehus til NTB.

En 15 år gammel jente er siktet for å ha knivdrept 17-åringen og for drapsforsøk på 23-åringen.

Kritisk skadet

Politiet opplyser til Fædrelandsvennen på nett at kvinna fortsatt er kritisk skadet. Fungerende påtaleleder Cecilie Pedersen Hille ved Agder politidistrikt bekrefter overfor NRK at politiet har fått beskjed om at kvinnen er kritisk skadet. NRK har ikke greid å få kontakt med Ullevål universitetssykehus for å få belyst tilstanden.