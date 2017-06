Skal ta samme eksamen – får forskjellige hjelpemidler

– Jeg har tilgang til veldig mange forskjellige typer leksikonsider, FNs nettsider, Nupi og ulike ordbøker. Det hjelper meg stort når jeg har eksamen i for eksempel politikk og menneskerettigheter, sier Josefine Oudmayer Simensen ved Asker Videregående skole.

HELDIG: – Jeg er en av de få heldige som har mange hjelpemidler tilgjengelig på eksamen, og det er veldig urettferdig når vi får samme eksamensoppgave, sier Josefine O. Simensen. Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

Under tre mil unna, på Foss videregående skole, har elevene tilgang til færre hjelpesider.

– Jeg blir jo sur, sier Agnes Jarmund når hun får se den lange lista over hjelpemidler som Simensen får ha på samme eksamen.

UHELDIG:– Jeg tror tilgang på flere gode kilder vil kunne heve kvaliteten på oppgaven, og det blir grunnleggende urettferdig. sier Agnes Jarmund. Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

– Jeg tror tilgang på flere gode kilder vil kunne heve kvaliteten på oppgava, og det er grunnleggende urettferdig, sier Jarmund.

Lektorlaget: – Eksamen i klipp og lim

I dag er det opptil hver fylkeskommune sammen med skolen å bestemme hvilke digitale hjelpemidler elever skal ha på den nasjonale eksamen.

Det har ført til store forskjeller i hva de ulike videregående skolene tillater.

– Dagens eksamensordning er veldig urettferdig. Hvor du bor, avgjør hvor bra du gjør det på eksamen, sier Rahman Chaudhry, politisk nestleder i Elevorganisasjonen.

Lista over digitale hjelpemidler som elevene ved Asker videregående skole får bruke på eksamen er vesentlig lengre enn lista på Foss videregående. Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

– Det er veldig urettferdig, istemmer Harald Setsaas i Norsk Lektorlag.

Han peker på at elever kan bli vurdert ulikt, og at noen får fortrinn når de skal søke seg til høgskoler og universitet.

Mangeårig sensor, Harald Setsaas, sier sensorene verken har tid eller gode nok kontrollprogrammer til å avsløre elever som kopierer andres tekster og bruker dem som sine egne under eksamen. Foto: Magnar Brandseth / NRK

I tillegg er den mangeårige sensoren bekymret for juks. Sensorene vet ikke hvilke hjelpemidler de ulike elevene har tilgang til, og har verken gode nok programmer eller tid til å avsløre om teksten er kopiert.

– Nå har det nesten blitt en eksamen i klipp og lim, og ikke hvor mye elevene kan av kunnskap.

– Den langsiktige samfunnskonsekvensen er at det fremmer en juksekultur. Ungdommer blir opplært til å tro at det å plagiere andre er akseptabel atferd, mener Setsaas.

Ingen planer om nasjonale retningslinjer

– Oppgavene er laget slik at det ikke er hjelpemidlene som er avgjørende for at elevene skal kunne svare godt på eksamen, svarer Hedda Huse, avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet.

Ifølge Utdanningsdirektoratet er de opptatt av at elevene skal få tilgang til hjelpemidler på eksamen som de er kjent med fra opplæringa, og at det er lettere lokalt å vite hvilke hjelpemidler elevene kan.

– En rettferdig eksamensordning innebærer også at elevene får bruke hjelpemidler på eksamen som de er kjent med fra opplæringa, sier Hedda B. Huse i Utdanningsdirektoratet. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

– Vi forstår at det kan oppleves urettferdig når det ikke er likt. Samtidig handler en rettferdig eksamenssituasjon om flere ting, som at man får noe som man er kjent med fra opplæringa.

Hun sier de tar med seg tilbakemeldingene.

– Vi har ikke planer om å innføre nasjonale retningslinjer nå, men vurderer kontinuerlig endringer. Vi har blant annet gjort en endring i år som gjør at det blir likt innad i fylket med hjelpemidler, sier Huse.