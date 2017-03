Tiden er over for armbåndsur på eksamen

Det har nå kommet så mange smartklokker på markedet, og det er ikke mulig å skille disse fra tradisjonelle klokker, opplyser universitetet.

– Det er en veldig stor jobb å fysisk sjekke alle i et eksamenslokale. Vi er klar over at kandidatene har behov for å vite hvor mye klokka er, men det sikrer vi med å ha klokker på veggene, sier Hanna Ekeli, avdelingsdirektør ved avdeling for fagstøtte ved Universitetet i Oslo.

Klokkene må derfor nå legges i sekker, jakkelommer eller lignende sammen med mobiltelefoner, mp3-spillere og annet elektronisk utstyr.

Studenter som bruker eller har med seg armbåndsur under eksamen vil bli behandlet som om de prøver å fuske, og bruk av slike ur vil bli reagert på som ved bruk av andre ulovlige hjelpemidler.

– Hva slags reaksjon har dere fått fra elevene?

– Foreløpig har vi ikke fått noen, men generelt så er jo elevene opptatt av at vi skal jobbe for å forebygge fusk, og dette er jo et element i det, sier Ekeli.

Hun sier alle vil bli minnet på å ta av seg klokka før eksamen blir satt i gang.

Flere andre skoler har allerede innført lignende regler, deriblant Universitetet i Agder og Universitetet i Stavanger. Reglen blir innført ved UIO fra 18. april.