Sju østlandskommuner får vaksinene først

Det opplyste overlege Are Stuwitz Berg ved Folkehelseinstituttet på en pressekonferanse i i formiddag.

Den første vaksineleveransen på i underkant av 10.000 doser til Norge kommer 26. desember. Det er samme dato som de øvrige landene i EU/EØS mottar vaksinen. Den neste leveransen kommer 28. desember.

– Da er det i underkant av 35.000 doser som kommer til Norge i romjula. Deretter vil vi ha ukentlige leveranser på cirka 40.000 doser til Norge, sier Stuwitz Berg.

Videre vaksinering fra uke 1

Både leveransen som kommer 28. desember og de øvrige leveransene, vil distribueres jevnt etter folketall til ulike lagringssteder i regi av helseforetakene over hele landet. Fordi vaksinen gis i to doser med noen ukers mellomrom, sendes kun halvparten av vaksinene ut av gangen, før den andre dosen sendes ut noen uker senere.

– Vi planlegger å starte opp videre vaksinering fra uke 1 for kommuner som er klare for det, og deretter vil vi levere til alle kommuner ukentlig for de aller fleste, sier Stuwitz Berg.

Han presiserer likevel at det er en del små kommuner i Norge, og at noen av disse vil få vaksiner i noe sjeldnere intervaller fordi det ikke er hensiktsmessig med for små leveranser.

Slik ser det ut inne i en av bilene som skal frakte vaksiner til den norske befolkningen. Foto: Joakim Registad / NRK

– Dette er en krevende jobb på mange nivåer, og ikke minst for kommunene som skal gjøre den store jobben med å vaksinere. Kommunene må selv starte vaksineringen når de er klare for det, sier overlegen.

Han legger til at distribusjonskjeden er kompleks og at det er muligheter for forsinkelser.

– Vi er godt forberedt

De første vaksinene i Sarpsborg blir satt 28. desember, melder Sarpsborg Arbeiderblad.

– Vi er veldig glad for at vi får vaksiner som en av de første kommunene. Vi er godt forberedt og har gode planer for hvordan vaksineringen skal gjennomføres, sier helsesjef Øivind Werner Johansen til avisa.

Vaksinene i kommunen skal gis over tre dager: 28., 29. og 30. desember.

På pressekonferansen fortalte smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI om at det har vært en krevende prosess for å få laget et vaksineprogram på så kort tid.

Han er spent på smitteutviklingen framover.

– Vi kan også oppleve et økende smittetrykk framover. Skulle det bli en ny smittebølge skal helsepersonell kunne rykke fram i vaksinekøen, sier han.

Her blir koronavaksinen testet. Nå ruller det snart tusenvis av vaksinedoser på norske veier. Foto: Ted S. Warren / Ted S. Warren

Vaksine med to doser

Fredrikstad er blant de syv prioriterte kommunene som får covid-19 vaksinen først, og de har bestilt 554 doser.

– Vi har god erfaring med å sette vaksiner. Dette er noe vi gjør hver høst før sesonginfluensaen kommer. Så vi er klare og godt rustet til å sette i gang, forteller etatssjefen for Omsorgssentre i Fredrikstad, Birgitte Kopperud Skauen.

Det er en litt annen praksis nå enn ved andre vaksiner. Vaksinen fra Pfizer/BioNTech, som nå distribueres, må settes innen fem døgn fra kommunen mottar den. I tillegg skal vaksinen settes på nytt, med en dose nummer to, om lag tre uker etter den første dosen.

Kommunedirektør Christl Kvam i Hamar sier til Hamar Arbeiderblad at det er krevende å begynne vaksineringen i romjula, men at de skal klare det.

Bivirkninger kartlegges

På pressekonferansen ga lege og medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk, Steinar Madsen et lynkurs i bivirkninger.

Det er opprettet en egen gruppe som skal registrere og følge opp meldinger om bivirkninger.

– Vi er interessert i å få inn og registrere alle meldinger om bivirkninger av vaksinen, sier Steinar Madsen, lege og medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk.

Han sier at nå kommer veldig mange gamle mennesker til å få denne vaksinen. Og han følger opp med å si at gamle mennesker kommer også til å dø i etterkant av at de har fått denne vaksinen.

– Det gjelder for oss å utrede årsakssammenhengen i etterkant av eventuelle dødsfall. I Storbritannia er det registrert 7-8 tilfeller av allergisjokk. Det er viktig for oss å få inn meldinger om bivirkninger slik at vi kan finne ut hva som har skjedd, sier han.