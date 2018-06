Sjøvegan-drapet: Dette er de mystiske sporene fra åstedet

På morgenen den 15. juli 1998 rykket lokalt brannvesen ut til en bolig som sto i full fyr. Inne i den utbrente delen av boligen fant politiet Marie-Louise Bendiksen.

Hun lå i sengen sin da redningsmannskapene kom seg inn i huset.

Etterforskningen har vist at enken kan ha blitt drept allerede den 13. juli og at gjerningspersonen kom tilbake til åstedet og tente på huset for å skjule spor.

I forbindelse med obduksjonen to dager senere, ble det slått full drapsalarm. Politiet mener at 59-åringen var blitt knivstukket og det ble funnet spor som tydet på at hun var blitt utsatt for et seksuelt overgrep.

Siden den 17. juli 1998 har politiet jaktet på en ukjent gjerningsmann. Den 20 juni i år ble en mann pågrepet av politiet, siktet for drap, voldtekt og ildspåsettelse.

Mannen er i slutten av 30-årene og ble pågrepet på Gardermoen. Ifølge VG er han tidligere straffedømt i Norge.

– Mannen i slutten av 30-årene er av utenlandsk opprinnelse og har utenlandsk statsborgerskap. Han befant seg i Salangen på drapstidspunktet, men har oppholdt seg utenlands de siste årene, sa lensmann Andreas Nilsen under pressekonferansen fredag.

Gjennomgått bevisene

Mannen erkjenner ikke straffskyld. Ifølge politiet er det en ny gjennomgang av bevisene i saken som har ført til pågripelsen.

– Av hensyn til den videre etterforskningen kan vi ikke gå nærmere inn på hvilke bevis det dreier seg om nå, men det er det samla bevisbildet som gjør at politiet mener at siktede med skjellig grunn kan mistenkes for å ha begått drapet, uttalte politiadvokat Kirsti Jullum Jensen i Troms politidistrikt under pressekonferansen fredag.

Drapet på Sjøvegan Ekspandér faktaboks 15. juli 1998, klokken 05.24 fikk politiet melding om en brann i en bolig på Sjøvegan i Troms.

Det ble fort klart at en person var savnet i brannen.

Levningene etter 59 år gamle Marie-Louise Bendiktsen ble funnet i den utbrente delen av huset.

To dager seinere, den 17. juli, ble Bendiktsen obdusert ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Det viste seg at Bendiktsen hadde blitt drept med flere dødelige knivstikk.

Politiet fant også biologisk materiale i 59-åringen, som tydet på at hun kunne vært utsatt for seksuelle overgrep. De fant også tolv hårstrå som verken tilhørte Bendiktsen eller hennes nærmeste.

Hår- og blodprøver fra 2 000 menn i alderen 15 til 72 år ble samlet inn. Ifølge TV2 har nærmere 1 400 personer blitt avhørt i saken.

De siste årene har det kommet inn nye tips i saken, blant annet etter at en fantomtegning av en mulig gjerningsmann ble publisert i 2015.

I juni 2017 valgte politiet å trappe opp etterforskningen av drapet. Etterforskningen involverte også «cold case»-gruppa til politiet.

22. juni 2018 kunne politiet fortelle at de har pågrepet en mann i forbindelse med drapet. Mannen er siktet for drap, voldtekt og ildspåsettelse.

Messingknapper



Inne på branntomta ble det gjort funn som politiet har etterforsket i snart 20 år uten å få svar på. To messingknapper som ingen vet hvor stammer fra er blant de mystiske sporene i saken.

Politiet har gjort en rekke undersøkelser rundt knappen, men verken familien eller eksperter har noe svar på hvor knappene stammer fra.

Politiet har holdt muligheten åpen for at knappen kan ha blitt revet av i et basketak med gjerningsmannen.

Foto: Politiet

Brannårsak

Deler av huset hvor Marie-Louise Bendiktsen bodde alene var så ødelagt at politiet aldri har klart å fastslå brannårsaken, men politiet har hele tiden ment at det ble påtent.

Foto: POLITIET

DNA

Inne på branntomta ble det funnet hårstrå. Det har blitt konstatert at håret ikke stammer fra 59-åringen eller noen i hennes familie.

Det ble også gjort funn av sædrester som kan stamme fra en gjerningsperson. DNA-materialet som ble innhentet ble behandlet feil, og ble dermed forringet.

Fantomtegningene

Den dagen Marie-Louise Bendiktsen ble drept, var det ekstra mange mennesker i Sjøvegan på grunn av den årlige «Kulturuka».

Politiet mottok beskrivelser fra vitner som skal ha observert en mann i for- og etterkant av drapet.

Personen ble beskrevet som 25–35 år gammel, høy, tynn, blek, med skulderlangt hår og midtskill. Politiet ga ut to fantomtegninger, men mannen har aldri blitt identifisert.

Mannen som nå er pågrepet var under 20 år da drapet skjedde i 1998.

Foto: Harald Nygård/Tegning

Tyskland-sporet

Politiet opplyste fredag at etterforskningen har særlig gått på digitalisering av dokumentene i saken for bedre analyse av eksisterende informasjon, gjennomgang av kriminaltekniske bevis, og oppfølging av det såkalte Tyskland-sporet fra sommeren 2017.

En utenlandsk statsborger som bodde i Salangen på det tidspunktet 59-åringen ble drept, forsvant fra landet kort tid senere fra landet. Mannen flyttet senere til Tyskland, der han ble dømt for drapsforsøk på sin ekskjæreste og hennes nye kjæreste.

I 2010 ble han utvist fra Tyskland.

Sommeren 2017 var politiet i kontakt med kvinnen som ble forsøkt drept. Under pressekonferansen fredag sa politiet at den pågrepne mannen ikke er den samme personen som ble dømt for drapsforsøkene i Tyskland.

Cold Case-bistand

Axel Due, kommunikasjonsrådgiver i Kripos sier til NRK at de har bistått lokale etterforskere i Troms politidistrikt det siste året.

– Vi har bistått gjennom det siste året. Først rådgivere, etter hvert som en del av teamet i Troms politidistrikt. Vi har bistått med etterforskningsleder og etterforskere, og vil fortsette å jobbe med saken fram over, sier Due.