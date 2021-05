Sjøfolk raser mot nye krav – må bruke store deler av fritiden i karantene

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fredag endret regjeringen reglene om karantene ved innreise til Norge. Med virkning fra søndag 9. mai må alle som har oppholdt seg i land utenfor EØS/Schengen være på karantenehotell ved ankomst til Norge.

Dette gjelder uavhengig av om reisen var nødvendig eller ikke.

Regelen gjelder også for sjøfolk, som inntil nå har vært unntatt plikten til karantenehotell.

Norsk Sjøoffisersforbund reagerer med vantro på at regjeringen foretar en slik endring over helgen, uten å involvere og informere partene.

–Det er helt uhørt, sier Hans Sande i forbundet.

Forbundet krever i et brev til justisministeren at sjøfolk kan fortsette å ta karantenen sin i egen bolig ved hjemkomst.

Turnus med tre uker karantene

Gunnar Paulsen er kaptein på en båt som ligger i Newcastle. Den gjøres i disse dager klar for å legge fiberkabler fra Italia til Kroatia og fra Athen til Kreta.

Paulsen jobber turnus, med fem uker på og fem uker av. Men karantenetiden spiser opp stadig mer av friukene.

Fra før av må han sitte opp mot to uker i karantene før utreise, for å hindre smitte om bord. Nå blir det i tillegg ti dager på karantenehotell etter hjemkomst.

Kaptein Gunnar Paulsen beskriver nye karanteneregler som et slag i fjeset. Foto: Privat

– Dette var et skikkelig slag i fjeset. Nå får jeg bare to uker fri i stedet for fem. Da blir det ikke mye tid igjen til familien. Det er nok belastning på sjøfolk som det er.

Paulsen mener det er helt unødvendig. Sjøfolk tester seg både før og etter avreise og hjemkomst. I tillegg sitter de isolert på skipet alle ukene mens de er ute. De fleste uten landlov.

Utfører samfunnskritiske oppgaver

Sjøoffisersforbundet viser til noe som statsminister Erna Solberg (H) selv sa i sitt hovedinnlegg under FNs generalforsamling i mai 2020:

«Jeg oppfordrer alle medlemsland til å utpeke sjøfolk som samfunnskritisk personell og implementere Den internasjonale sjøfartsorganisasjonens (IMO) protokoll for mannskapsskifte».

Ifølge FN-protokollen skal sjøfolk ikke tvinges til karantenehotell, da dette medfører økt risiko for smitte. Den sier også at landene skal sikre at sjøfolk kommer seg helt hjem.

Sjøoffisersforbundet stiller seg undrende til hvorfor regjeringen hverken følger sin egen oppfordring, internasjonale retningslinjer, eller Helsedirektoratets anbefalinger for sjøfolk.

Hans Sande, administrerende direktør i Norsk Sjøoffisersforbund Foto: Norsk Sjøoffiserforbund

– Større fare for smitte på hotell

– Vi krever at Regjeringen står ved sine internasjonale forpliktelser og erkjenner den belastningen endringen medfører for sjøfolk og deres familier, sier Sande.

Forbundet frykter at sjøfolk ikke rekker å hente seg inn igjen på den korte tiden de får hjemme, og at sykmeldingene skal skyte i været.

– Men mener du at sjøfolk skal unntas karantenereglene?

– Nei, men de kan avtjene karantenen hjemme, svarer Sande. Det er større fare for at de blir smittet på et karantenehotell, enn hvis de drar rett i hjemmekarantene.

Ifølge forbundet har 90 prosent av sjøfolk ikke lov til å gå i land mens de er på sjøen. De blir dermed ikke eksponert for smitte.

Sjøfolk får ikke unntak

Hos Justisdepartementet ser det ikke ut til at sjøfolk flyttes oppover på prioriteringslisten.

Statssekretær Lars Jacob Hiim (H) sier til NRK at regjeringen prioriterer barn, unge og arbeidsplasser under pandemien.

Statssekretær Lars Jacob Hiim (H) i Justisdepartementet. Foto: Torbjørn Tandberg

– Jeg har stor forståelse for at dette kom brått på sjøfolk. Dessverre står vi overfor en ny virusmutasjon og det var viktig for myndighetene å handle raskt, og karantenehotell er et effektivt virkemiddel for å hindre importsmitte.