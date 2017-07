Sjeføkonom: Spår fortsatt nedtur i boligmarkedet

NEDGANG: Sjeføkonomom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen spår fortsatt prisnedgang i boligmarkedet Foto: Eika-gruppen

– Jeg tror vi prisnedturen vil fortsette, sier sjeføkonomom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen, som anslår en nedgang på 1 prosent på landsbasis.

– Det blir sannsynligvis litt større nedgang i Oslo og litt mindre i Rogaland, fortsetter sjeføkonomen til NRK.

BOLIGPRISSTATISTIKK: Eiendom Norge-direktør Christian Vammervold Dreyer legger frem boligprisstatistikk for juni onsdag kl. 11.00. Foto: Ellen Sporstøl / NRK

De siste månedenes boligprisstatistikk viser at boligmarkedet er i ferd med å kjøle seg kraftig ned. Tallene for mai 2017 viste den svakeste maimåneden i Norge siden 2003, og vi måtte helt tilbake til oktober 2015 for å få en svakere måned i nominell utvikling, kunne Eiendom Norge-sjef, Christian Vammervold Dreyer fortelle da han la frem boligprisstatistikken for mai.

Slik gikk mai-boligprisene i utvalgte storbyer (nominell økning fra april):

Oslo: -1,4 prosent

Bergen: 0,5 prosent

Trondheim: 0,7 prosent

Stavanger: 1,0 prosent

Kristiansand: 0,3 prosent

Tromsø: 0,3 prosent

Snitt Norge: -1,1 prosent

Boligprisstatistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Skyldes boligbygging

BOLIGBYGGING: Det bygges flere boliger enn før Foto: Laila Lanes / NRK

Det er spesielt den kraftige boligbyggingen som gjør at Andreassen nå venter fortsatt boligprisnedgang. Han viser til at det nå bygges nesten 40.000 boliger i året til en befolkning som vokser mindre enn før.

Må bygge mindre bolig

Selv om Andreassen venter lavere boligpriser i tiden fremover, tror han ikke på et boligkrakk, der prisene kan nesten halvere seg.

– Men historisk sett så skjer de verste prisfallene først når bankene blir sittende på tusenvis av boliger som de pumper ut i markedet til en lav pris. Så nå er det faktisk viktig at det ikke bygges for mye nye boliger.

Spennende høst

SPENNENDE: Hvor mange boliger som fortsatt er til salgs etter sommeren blir avgjørende, spår sjeføkonom Andreassen Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Det er først etter sommermånedene når høsten kommer, vi får se hvor mange boliger som fortsatt er til salgs.

– Blir veldig spennende å se, sommermånedene er jo normalt noe roligere enn høsten og antall boliger som fortsatt er til salgs når høsten kommer blir avgjørende, sier Andreassen.