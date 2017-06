Nå faller boligprisene: – Sterkere og raskere trendskifte enn ventet

Nå skjer det. Eiendom Norges boligprisstatistikk for mai som ble lagt frem tirsdag viser at boligprisene i Norge har sunket nominelt med 1,1 prosent.

Justert for sesongvariasjoner har prisene falt med 0,7 prosent.

– Detter er den svakeste maimåneden vi har hatt siden 2003, og vi må tilbake til oktober 2015 for å få en svakere måned i nominell utvikling. Boligprisutviklingen er unormalt svak, sier Eiendom Norge-sjef, Christian Vammervold Dreyer.

NYE TALL: Eiendom Norge-direktør Christian Vammervold Dreyer la frem boligprisstatistikk for mai tirsdag. Foto: Hedvig Bjørgum / NRK

I Oslo har prisene sunket med 1,4 prosent justert for sesongvariasjoner.

– Trendskiftet i Oslo er sterkere og raskere enn vi trodde. Oslomarkedet vil være svakere enn resten av landet i månedene fremover, forventer vi, sier Dreyer.

Prisene hittil i 2017 er 7,8 prosent høyere enn de var i 2016, og tolvmånedersveksten er nå nede i 8,3 prosent.

– Boligprisene for landet som helhet falt fra april til mai. Det var svakere enn ventet og tyder på at de nye reguleringene og mer tilbakeholdne banker har større effekt enn ventet, sier sjefanalytiker i Nordea Markets, Erik Bruce, til NRK.

– God nyhet i lengre perspektiv

Han tror den overraskende prisnedgangen kan føre til at prisene nå vil falle enda mer.

– Dagens tall øker sannsynligheten for at vi får negative tall også framover fordi forventninger om fall fort kan bli selvoppfyllende, sier Bruce. Prisene falt mye i Oslo ikke uventet siden det her er her de nye reguleringene nok slår hardest. I de andre store byene var prisbildet mer positivt, sier Bruce.

Eiendom Norge oppsummerer boligtallene for mai Du trenger javascript for å se video.

I de andre store byene har prisene økte, mest i Stavanger og Trondheim med henholdsvis 1,0 og 0,7 prosent.

– Den justeringen vi nå ser i boligmarkedet er ventet og en god nyhet når vi ser det i et lengre perspektiv. Når prisene faller i Oslo etter en rekordlang periode med ekstrem oppgang, samtidig som de stiger i Stavanger, er dette et sunnhetstegn og uttrykk for en normalisering i markedet, sier administrerende direktør, Carl O. Geving, i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Nye låneregler

Boligprisveksten i Norge har avtatt de siste månedene, etter at årsveksten nådde toppen på 13 prosent i februar. Spesielt i det lenge brennhete Oslomarkedet har ekspertene spådd en nedgang i prisveksten.

1. januar i år ble det innført nye boliglånsregler. Hensikten med de nye reglene var å dempe boligprisveksten, særlig i Oslo. I fjor steg boligprisene i hovedstaden med mer enn 23 prosent. Fra og med april måtte alle kjøpe bolig med de nyere og strengere lånekravene myndighetene har satt.

Slik gikk mai-boligprisene i utvalgte storbyer (nominell økning fra april):

Oslo: -1,4 prosent

Bergen: 0,5 prosent

Trondheim: 0,7 prosent

Stavanger: 1,0 prosent

Kristiansand: 0,3 prosent

Tromsø: 0,3 prosent

Snitt Norge: -1,1 prosent

Boligprisstatistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.