– Det er noe svakere enn en normal april, men man må si at dette er sterkt sett i lys av de strenge smitteverntiltakene i samfunnet og koronapandemien.

Det sa Henning Lauridsen, som er administrerende direktør i Eiendom Norge, da han onsdag la fram boligprisstatistikken for april.

– STERKT I LYS AV PANDEMIEN: Det mener Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Den viser at boligprisene steg med 0,5 prosent i april. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene 0,2 prosent, opplyser Eiendom Norge.

– Jeg tror det har sammenheng med at vi har hatt veldig strenge tiltak i boligmarkedet når det gjelder visninger og andre ting, som gjør at folk har følt seg trygge, sier Lauridsen til NRK.

Blant annet er fellesvisninger erstattet av lengre visningstid med mindre puljer hvor man holder avstand eller individuelle visninger.

– Har hentet seg inn igjen

Prisutviklingen de siste 12 månedene i boligmarkedet er med det opp 1,2 prosent, men Eiendom Norge forventer en nedgang i den veksten fremover, opplyser de.

Den sterkeste sesongkorrigerte prisutviklingen i april hadde Bodø med Fauske. Der har prisene gått opp 0,6 prosent.

Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Oslo med en nedgang på 1,0 prosent.

– Etter det første sjokket i mars har boligmarkedet hentet seg godt inn igjen i april, og fungerer nå mer eller mindre som før, sier Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund.

– I denne situasjonen forventer vi en noe svakere prisutvikling enn normalt i de nærmeste månedene, men vår erfaring med tidligere kriser tilsier at boligmarkedet vil tåle korona-krisen relativt godt, sier han.

MENER MARKEDET HAR HENTET SEG INN IGJEN: Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund. Foto: CF-Wesenberg

Omsetningstiden går opp

Boligprisstatistikken viser at det tok lengre tid å få solgt en bolig i april, sammenlignet med april i fjor.

Den gjennomsnittlige omsetningstiden var i april på 55 dager, mot 43 dager i april 2019.

– Vi hadde nok ventet at det var litt færre boliger som ville bli omsatt i øyeblikket. Arbeidsledigheten er jo på en 8-9 prosent, og man må regne med at mange av dem som er i den gruppen ikke er på kjøpersiden i øyeblikket. Sånn sett er det relativt sterke volumer, sier Lauridsen.

Omsetningstiden er kortest i Oslo, hvor det i snitt tar 21 dager å få solgt en bolig. I Ålesund og omegn er den gjennomsnittlige omsetningstiden på 77 dager. Det er lengst i Norge.

LENGST OMSETNINGSTID: Ålesund. Foto: Brian Witte / AP

Omsetningsvolumet går ned

I april ble det solgt 7 038 boliger. Det er 10,3 prosent færre enn samme periode i fjor, men en økning fra mars, påpeker Lauridsen.

– Nedgangen i mars var på 14,8 prosent. Antall solgte boliger ligger nå på et høyere nivå, sier han.

Så langt i år er det solgt 4,6 prosent færre boliger enn i samme periode i fjor, men det er kun kalenderåret 2019 som kan vise til et høyere antall solgte boliger på samme tidspunkt.

Eiendom Norge regner med at det også fremover kommer til å bli omsatt færre boliger enn normalt.

– Vi tror også at prisene kommer til å gå svakt nedover utover året. Vi ser ikke for oss noen store bevegelser, men norsk økonomi blir påført såpass store skader at vi regner med at det kommer til å gå litt nedover, sier Lauridsen.

Spådde nedgang

Oppgangen er i strid med det analytikere hadde spådd på forhånd. Analytikere i både DNB og Nordea ventet en nedgang i april.

Det samme gjorde 53 prosent av de spurte i en undersøkelse Opinion utførte for Norsk koronamonitor.

Mange utsetter også bolighandelen. Før koronapandemien planla 11 prosent av befolkningen å kjøpe eller selge bolig. 49 prosent har siden utsatt planene sine.