Nå er det omtrent bare sentralbanksjefen som vil kjøpe norske kroner

Natt til torsdag kollapset den norske kronen fullstendig. Over natten steg prisen på en euro til nesten 13 kroner, og en dollar til nesten 12.

Kronefallet det siste døgnet er det kraftigste siden kronekursen ble flytende i 1992.

* Tall for torsdag 19.3.2020 er ikke med i grafen.

Kronemysteriet

Kronen har falt jevnt og trutt gjennom høsten og vinteren. Analytikerne har kalt kronefallet «det store kronemysteriet», nemlig at kronen har blitt mindre verdt selv om norsk økonomi har vært solid.

Uroen i markedene på grunn av handelskrigen mellom USA og Kina har fått mesteparten av skylden. Da handelskrigen så ut til å være avblåst rundt nyttår, begynte koronaviruset å bre om seg, og kronen har fortsatt nedturen.

Kronefallet vi har sett, skyldes primært to ting:

Uroen i markedet . Den norske kronen er en bitte liten valuta, som blir regnet som svært usikker. Når det er mye frykt og usikkerhet ønsker ikke investorene å kjøpe norske kroner - og da blir de mindre verdt. De ønsker da heller å kjøpe større valutaer som blir sett på som mer sikre, for eksempel euro og dollar.

. Den norske kronen er en bitte liten valuta, som blir regnet som svært usikker. Når det er mye frykt og usikkerhet ønsker ikke investorene å kjøpe norske kroner - og da blir de mindre verdt. De ønsker da heller å kjøpe større valutaer som blir sett på som mer sikre, for eksempel euro og dollar. Den norske kronen er veldig tett koblet opp mot oljen. Oljeprisen har falt kraftig de siste ukene, både direkte og indirekte på grunn av koronaviruset. Man ser at veksten i verdensøkonomien kommer til å rammes, og dermed også oljeetterspørselen. Samtidig har Saudi-Arabia valgt å øke sin oljeproduksjon, som også bidrar til oljeprisfall.

Norges Bank griper inn

Nattens kronekollaps var så kraftig at Norges Bank for første gang siden 90-tallet varslet at de nå kommer til å gå inn i valutamarkedet for å forsøke å stabilisere kronekursen.

Reaksjonen lot ikke vente på seg: Kronen har styrket seg mot både dollar og euro gjennom dagen.

Sentralbankens reaksjon viser hvor er ekstrem utviklingen har vært.

Det er ikke mange ukene siden sentralbanksjef Øystein Olsen sa at han ikke vurderte å kjøpe kroner for å støtte kursen.

– Nei. Det er det korte svaret. Det er et gjennomtenkt syn at vårt virkemiddel i pengepolitikken er styringsrenten, sa han til NRK i midten av februar.

Ikke bare enkelt

Dersom Norges Bank nå går inn i valutamarkedet, så blir det for å kjøpe norske kroner i et forsøk på å styrke den. Det har imidlertid sine utfordringer.

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken forklarer til DN at dersom Norges Bank ønsket å svekke kronen, kunne de bare trykket mer penger.

Når de nå vurderer å styrke kronen, blir det langt mer vanskelig. Da må de nemlig kjøpe kroner, og tære på valutareservene sine.

– I markedene er det så store summer i sving nå, så spørsmålet er om dette vil være troverdig over tid, som hun sier.

Summene kan bli så store at Norges Bank kan bli nødt til å bruke oljefondet, ifølge valutaanalytiker i DNB Markets, Magne Østnor.

Det kan bli nødvendig for å få en stor nok effekt, og for stå imot over tid.

Mye bra med svak krone

For norsk økonomi er det mye positivt ved at kronen er svak. Norsk eksportindustri nyter godt av at den får bedre betalt for varene de selger til utlandet, og dermed tjener mer penger.

I en normalsituasjon vil alle norske bedrifter som lever av å eksportere varene sine til utlandet, foretrekke lav krone fremfor høy.

Men det finnes en grense. Når kronen beveger seg så mye som nå skaper det stor uforutsigbarhet for norske bedrifter. Planlegging av budsjetter og fremtidige investeringer blir nesten umulig.

Det sentralbanken gjør nå er å forsøke å skape stabilitet i en ustabil situasjon.

Dette betyr børsfallet for lommeboka di

Varene blir dyrere

Ingen av valutaanalytikerne våger å spå hvordan kronekursen kommer til å bevege seg fremover.

Holder den seg på dagens nivå, kommer vi til å merke det blant annet gjennom at varene vi kjøper i norske butikker blir dyrere.

Omtrent alt vi konsumerer her til lands, kjøpes fra utlandet. Kjøpekraften vår, det vi får igjen for hver krone vi tjener, vil bli mindre.

Coop har allerede varslet at de må vurdere å gjøre noe med prisene sine, spesielt på frukt og grønt som importeres, ifølge E24.

Vanligvis vil en svak kronekurs også gjøre det dyrt for nordmenn på ferie i utlandet.

En mager trøst er at ingen av oss skal passere norskegrensen med det første.