Sjåfører kjører i to døgn med kun mindre pauser

Problemet med brudd på kjøre og hviletid i transportbransjen er stort. De groveste overtredelsene blir anmeldt. I tillegg fikk rundt tusen sjåfører bruksforbud og pålegg om hvile på stedet i fjor.

Ferske kontrolltall fra 2017 viser at 12 prosent de norske vogntogsjåførene ble anmeldt, det utgjør 904 godsførere. Mens kun 6 prosent av de utenlandske sjåførene ble anmeldt .

– Når dobbelt så mange norske blir tatt, viser det at de bør skjerpe seg sier Henning Harsem, avdelingsdirektør for tilsyn- og kontroll i Vegdirektoratet.

Henning Harsem, avdelingsdirektør tilsyn- og kontroll, Vegdirektoratet vil skjerpe kontrollene av de useriøse i bransjen. Foto: Astri Husø / NRK

Samtidig ser Vegdirektoratet at de utenlandske manipulerer mer med det tekniske utstyret som skal måle kjøre- og hviletiden i bilene. Dermed lurer de seg unna i kontroller.

– Vi må nok innrømme at vi i noen grad blir lurt av dem som grovt har manipulert måleutstyret i bilene. Vi har ikke gode nok systemer i dag til å finne ut av all den tekniske manipuleringen sier Harsem.

Han tror det finnes store mørketall for hvor mange som kjører uten å overholde kjøre- og hviletidene. Det innebærer at det er en stor andel som har overtrådt reglene med alvorlige forhold som ikke blir tatt.

Harsem forteller at Vegdirektoratet jobber for å finne bedre metoder for avdekke juksemakerne. De skal nå skjerpe kontrollene mot de useriøse i bransjen. Han oppfordrer også transportbestillerne til å stille rette krav til selskapene som skal gjennomføre transporten.

Krav til transportbestiller

Trøtt sjåfør øker fare for ulykker

Kontrolleder i Statens vegvesen Aage Kristiansen: – blir ofte skremt av hva han ser på veiene. Foto: Astri Husø / NRK

Mange godstransportører kjører altfor lenge uten pauser. Det kan forårsake ulykker og utgjør en stor trafikksikkerhetsrisiko.

–Jeg har jo hatt noen som har kjørt i to døgn kun med mindre pauser, sier kontrolleder Aage Kristiansen på Taraldrud Trafikkstasjon.

– Da blir de fleste ganske trøtte. Jeg blir skremt. Det er store kjøretøyer, og de kan forvolde store skader hvis de kommer ut i en ulykke.

Alt i orden i papirene til sjåfør Slawomir Piotr Szreder. Her i en kontroll på Taraldrud trafikkstasjon. Foto: Astri Husø / NRK

Kristiansen mener en trøtt sjåfør er like farlig som å kjøre med lav promille.

– De utgjør en fare på veiene når de er for trøtte. Men mange sjåfører låner sjåførkort av en annen person for å øke kjøretiden sin, eller manipulerer måleutstyret som skal måle kjøre- og hviletiden.

Tenker mye på det

Her blir Sjåfør Alf Joar Kaldal kontrollert for kjøre- og hviletid. Han hadde alt i orden. Og sier selv han er svært opptatt av trafikksikkerhet. Foto: Astri Husø

Sjåfører vi snakket med på Taraldrud trafikkstasjon var svært observante på at de kunne utgjøre en trafikkfare om de ble for trøtte. Slawomir Piotr Szreeder sier regelverket er viktig for å forhindre ulykker.

– Er sjåførene trøtte, er det veldig risikofylt både for dem og andre på veien, sier Szreeder.

Det er noe han tenker mye på.

Sjåfør Alf Joar Kaldal er pålagt av sin arbeidsgiver å overholde kjøre- og hviletid. Han opplever at alle i bransjen ikke er flinke:

– Hvis du bare kjører og kjører og blir styggtrøtt, kan du være uheldig å krasje med motgående bil, eller kjøre av veien, ødelegge for flere millioner eller ta et liv. Det er jo virkelig ikke noe særlig, sier sjåfør, Alf Joar Kaldal, som selv passer godt på å være våken bak rattet.