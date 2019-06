Siv Jensen: Fortsatt fornøyd med regjeringsplattformen

Etter et fire timer langt krisemøte onsdag, fikk partiledelsen servert en kravliste på seks punkter for landsstyret i bomrelaterte saker hvor de forventer å få gjennomslag.

Regjeringspartnerne KrF og Venstre kom derimot med en umiddelbar kalddusj etter møtet, og avviste kontant å skulle reforhandle regjeringsplattformen fire måneder etter at de ble enige.

– Jeg er veldig fornøyd med regjeringsplattformen. Frp har fått mange gjennomslag, men når kostnadene i mange av disse prosjektene har blitt for store og regningen veltes over på bilistene, så må vi ta det på alvor, sier Jensen.

Vedtar nye bompengeprosjekter i juni

Hun understreker at hun ikke vil forhandle gjennom media, men sier at det vil være naturlig å se på om man kan få bedre kostnadskontroll med veiprosjektene, om noen prosjekter kan kuttes og se på prinsippene rundt nullvekstmålet.

– For oss er det viktig å bygge ut god infrastruktur. Det handler både om å ha veier i hele landet, og der hvor det er et godt grunnlag for kollektivutbygging, skal vi også legge til rette for det, sier Jensen.

19. juni skal Stortinget vedta tre nye bomprosjekter pålydende over 15 milliarder kroner. Jensen sier de ikke vil forsøke å stanse disse.

– De prosjektene som ligger til behandling i Stortinget har Fremskrittspartiet vært med på. Der går bompengene til vei, og ikke til alle andre tiltak, sier Jensen.

På partiets landsmøte tidligere i vår, vedtok partiet at all bompengegjeld skal slettes ved å hente penger fra oljefondet. Jensen vil ikke svare på om det vil bli en realitet.

– Nå har vi helt systematisk siden vi kom i regjering slettet bomgjeld. Jeg kan forsikre om at Frp også er opptatt av å holde skatte- og avgiftsnivået nede, sier Jensen.

Håper å finne løsning

Statsminister Erna Solberg sier til NRK at hun er klar for å sette seg ned og snakke med regjeringspartiene i håp om å finne en løsning.

– Vi har mange hensyn vi skal ta. Vi skal ta hensyn til byluften, at det skal bygges veier og kollektivtilbud. Vi skal lete etter de gode løsningene, og det skal vi gjøre på bakgrunn av det vi har gjort i seks år. Finne frem til gode balanserte fellesløsninger mellom de fire partiene, sier Solberg.

Hun sier hun tar signalene fra folk flest på alvor om at bompengesatsene har blitt for høye mange steder.

– Vi må passe på at belastningen ikke blir for høy for folk. Vi har kanskje vært for ambisiøse, ikke minst lokalt, i mange prosjekter, sier Solberg.

Hun bedyrer at hun ikke er bekymret for at flertallsregjeringen kan ryke som følge av bompengestriden.

– Vi har vært gode på å finne løsninger før, så får vi se om vi klarer det denne gangen også, sier Solberg.

NRK retter: I en tidligere versjon av denne artikkelen skrev vi at Stortinget skal vedta tre nye bompakker den 19. juni. Det riktige skal være tre nye bomprosjekter.