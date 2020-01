Siv Jensen: – Jeg har pakket kontoret

Tidligere tirsdag ble det klart at statsminister Erna Solberg (H) gir seg selv inntil ti dager på å finne ut hvem som skal bekle statsråds- og statssekretærpostene i den nye regjeringen.

Hun og partilederne i Venstre og KrF er i full gang med prosessen, og Frps statsråder blir sittende til den nye regjeringen er på plass.

Da NRK møtte Siv Jensen utenfor partikontoret til Fremskrittspartiet senere på dagen, ga hun inntrykk av at hun er klar for å komme seg ut av regjeringslokalene.

– Jeg har allerede pakket statsrådskontoret, sier hun til NRK, og det blir tydelig at hennes dager som finansminister straks er talte.

– Gleder meg til å være opposisjonspolitiker

Hun påpekte at det er slik det fungerer når man er statsråd – man sitter på oppsigelse hver dag.

– Nå er min tid kommet og jeg skal gjøre andre ting. Nå skal jeg tilbake til Stortinget og være opposisjonspolitiker. Det gleder jeg meg til, sier Jensen.

Tirsdag hadde hun samlet alle dem som hadde vært en del av regjeringsapparatet for Frp på partikontoret for det hun kaller en «hyggelig prat».

– Det er mange som har mistet jobben sin. Det har vært viktig for meg å snakke med dem og høre hvordan de har det. Det er ganske god stemning i partiet, men mange syns jo også det er vemodig. Samtidig så tror jeg alle er enige om at det var det riktige å gjøre, sier Frp-lederen.

SØKER MANNSKAP: Statsminister Erna Solberg (H) og partilederne i Venstre og KrF er i full gang med å finne ut hvem som skal sitte i regjering, og gir seg selv frist ut januar.

Intenst døgn

Hun forteller at det siste døgnet har vært intenst, etter at hun mandag informerte statsministeren om at Fremskrittspartiet ikke lenger skal være en del av regjeringen.

Fremdeles er det mye praktisk som må ryddes opp og ordnes opp i når partiet nå går tilbake til Stortinget.

– Men partiets ledelse sitter nå hele tiden og jobber med nye praktiske ting som skal plass, sier Jensen.

Mandag kveld uttrykte Jensen at hun ser frem til å lede Fremskrittspartiet videre som et tøffere og tydeligere opposisjonsparti.

Til tross for varselet om omkamp i flere saker fra Frp, sitter Solberg trygt som statsminister enn så lenge.

Da Frp-leder Siv Jensen informerte pressen om at hun trekker partiet fra regjeringen, sa hun samtidig at det er naturlig for Frp å fortsette å støtte Solberg som statsminister.