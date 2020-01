– Viktig å ha en regjering oppe og går så raskt som mulig. Det betyr at det ikke må gå ut over denne måneden, sier Solberg til NRK.

Det betyr at Solberg gir seg selv inntil ti dager på å finne ut hvem som skal bekle statsråds- og statssekretærpostene i den nye regjeringen.

– Det viktigste for meg er at vi får en ordentlig god prosess, sier Solberg.

Frps statsråder blir sittende til den nye regjeringen er på plass.

Forstod at Frp ville ut i helgen

Solberg sier at hun allerede i løpet av helgen forstod at det gikk mot at Frp ville bestemme seg for å gå ut av regjering.

– Det virket vanskelig å finne en løsning for Frp som kunne bære i regjeringen og i eget parti i forhold til de store forhåpningene som ble bygget opp i forhold til store reforhandlinger, sier Solberg.

Mandag informerte Siv Jensen (Frp) statsministeren om at Fremskrittspartiet ikke lenger skal være en del av regjeringen. Dagen etter gikk nestleder Sylvi Listhaug ut og varslet omkamp på Stortinget i tre saker.

Det skremmer ikke Erna Solberg.

– Jeg synes det er interessant hvis de skal følge programmet sitt, for det var også utgangspunktet for gjennomslagene deres i Granavolden (dagens regjeringsplattform, red.anm.). Det bør være oppløftende for oss som regjering hvis de følger opp det de har sagt, sier Solberg.

Statsministeren sier hun ikke har noen liste over saker der hun er redd for at Frp skal skape problemer på Stortinget.

Frp peker på Solberg som statsminister

VIL HA ERNA: Frp-leder Siv Jensen sier det er naturlig for Frp å fortsette å støtte Erna Solberg som statsminister også fremover. Foto: David Vojislav Krekling / NRK

Til tross for varselet om omkamp i flere saker fra Frp, sitter Solberg trygt som statsminister enn så lenge.

Da Frp-leder Siv Jensen informerte pressen om at hun trekker partiet fra regjeringen, sa hun samtidig at det er naturlig for Frp å fortsette å støtte Solberg som statsminister.

– Vi har ikke noe ønske om å bytte statsminister i landet. Vi mener Solberg er den rette til å lede landet også i tiden som kommer, sa Jensen på pressekonferansen.