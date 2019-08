Full SIAN-strid mellom Siv Jensen og Carl I. Hagen

Enkeltpersoner som tror de kan forene medlemskap i SIAN og medlemskap i Frp tar feil. Det er ikke forenlig.

Det sa Siv Jensen, partileder i Frp, til NRK etter partilederdebatten mandag.

SIAN står for «Stopp islamiseringen av Norge». De regnes som en ytterliggående muslimkritisk organisasjon som har som formål å motarbeide, stoppe og reversere det de kaller islamiseringen av Norge. Medlemmer av organisasjonen har også spredt løpesedler som påtalemyndigheten mener er så grove at de rammes av den såkalte rasismeparagrafen.

Ifølge VG skal to personer ha blitt tiltalt for å spre løpesedler som går langt i retning av å hevde at SIAN mener muslimer i Norge er å betrakte som seksualforbrytere, drapsmenn og en terrorfare.

Utsagnet til Jensen om at medlemskap i både SIAN og Frp er uforenelig, er stikk i strid med det tidligere partileder og nåværende bystyremedlem og stortingsrepresentant Carl I. Hagen fra samme parti, har sagt i Dagsavisen.

Der sier Hagen blant annet:

– Jeg ser ikke noen grunn til at et medlemskap i SIAN skal være noe Frp skal bry seg med. SIAN er en organisasjon som bygger på demokrati og rettsstatens prinsipper. Det er en lovlig organisasjon som jobber mot islamsk ideologi og sharialov, sier Hagen til avisen.

Til NRK sier Hagen at medlemskap i en lovlig organisasjon ikke kan være til hinder for medlemskap i et politisk parti.

Hagen flagger uenighet med Siv Jensen.

– På dette området deler jeg ikke synspunkt med Siv Jensen, sier Hagen til NRK.

Årsaken til at spørsmålet om SIAN har dukket opp, er at Frps ordførerkandidat på Nesodden er ekskludert fra partiet blant annet på grunn av medlemskap i organisasjonen.

Ifølge blant annet Filter Nyheter har Frps ordførerkandidat John Brungot på Nesodden publisert en lang rekke islam- og muslimfiendtlige innlegg.

Dette har gjort at partiet har satt i gang en prosess for å ekskludere ham. I samme sak har Frps lokallagssleder på Nesodden, Anne Elisabeth Østreng, gått ut og forsvart SIAN.

Partikollega forvarte SIAN

– SIAN er en organisasjon som er opplysende om en ideologi som har satt seg i Europa, jeg begynner å bli ganske ergerlig over at de blir kalt rasister uansett hva de gjør, sier hun til nettstedet.

Samtidig har stortingsrepresentant Erlend Wiborg gått hardt ut mot organisasjonen på Facebook og sagt at SIAN er en rasistisk organisasjon som må bekjempes.

Nå sier Jensen klart ifra til både Hagen og resten av befolkningen at hverken organisasjon eller retorikk har noe i Frp å gjøre:

– Det er ikke forenlig å være medlem av en slik organisasjon, og jeg er glad han er ute av partiet.