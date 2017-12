– Skal man for eksempel gå ned i verdikjeden. En ting er bedriften selv, men hva med underleverandører, datterselskaper. Hvis selskapet bruker strøm, kommer den fra kull eller vannkraft, sier Sissener, som mener det er et eksempel på å flytte politikk inn i Oljefondet.

Tirsdag ble det kjent at Oljefondet skal være sentrale i å utarbeide et nytt rammeverk som skal stimulere til et mer bærekraftig næringsliv i verden.

Det skal settes en prislapp på klimarisikoen til bedriftene som Oljefondet og andre investorer investerer i og som de skal kunne bruke når de velger hvilke aksjer de skal kjøpe eller selge.

Oljefondssjef Yngve Slyngstad skal nå arbeide med å sette en pris på klimarisiko. Han mener at klimaet utgjør en risiko for selskaper på to måter.

– Det er risiko knyttet til overgangen fra fossil energi til andre energikilder, og det er risiko knyttet til konsekvensene av global oppvarming, sier han.

I første omgang blir det snakk om å få et grunnlag for å kartlegge selskapene.

Ber om tall på utslipp

– Vi ber selskapene komme med tall på sine co₂-utslipp. Vi vil vite hvilken del av virksomheten som slipper ut hvor mye. Alle snakker om gå fra ord til handling, men vi snakker om å gå fra ord til tall som et første steg, sier han.

Direktør for kapitalforvaltning i Storebrand Jan Erik Saugestad sitter på Norges nest største pengebinge og ønsker initiativet fra Paris velkommen.

– Vi mener dette er lurt. Det er mange investorer som nå engasjerer seg for å få belyst klimarisiko, sier Saugestad.

– Ikke gjennomførbar

– Det er en god tanke, men den er ikke gjennomførbar, sier Sissener

–Tror du det er dødfødt?

– Mer eller mindre, Ja, sier Sissener.

Kommuniksjonssjef i Norges Bank, Thomas Sevang, svarer følgende på kritikken fra Sissener:

– For Oljefondet handlere dette om risikohåndtering. Klimaendringer vil påvirke selskapene vi er investert i. Derfor har vi klare forventninger til hvordan selskapene skal håndtere klimarisiko i sine strategier og rapportering, skriver Sevang i en epost til NRK.

Han påpeker at hensikten med initiativet med de største statlige investeringsfondene i verden, er å heve standarden for alle selskaper.

– Dersom alle selskapene blir bedre på å rapportere om klima og sitt CO2-fotavtrykk får vi som investorer et bedre risikobilde, skriver Sevang.

Saugestad i Storebrand er enig i at jobben blir krevende.

– Men det er en jobb som skal og må gjøres, sier Saugestad.