Senterpartiet veit ikkje om dei kan støtte Noregs klimamål for 2030

For eitt år sidan la regjeringa fram Noregs forsterka mål under Parisavtalen. Dei skrudde då ambisjonane opp frå 40 til 50–55 prosent kutt innan 2030.

I Senterpartiets programutkast står det at Parisavtalen ligg fast. Der skriv dei blant anna Noreg skal jobbe for å auke eigne klimaambisjonar og arbeide for å få andre land til å gjere det same.

Men Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum kunne ikkje svare på om partiet ville støtte det forsterka målet då han var med i Politisk kvarter fredag.

– Vi har ikkje hatt dette til endeleg behandling. Vi har ein prosess rundt dette, og så må vi sjå korleis vi kan bruke klimapolitikken aktivt. Vi må få ned norske klimagassutslepp.

– Regjeringa kom med dette målet for eitt år sidan. Når kjem de med ei avgjerd?

– Vi går grunding gjennom klimameldinga, punkt for punkt for å sjå korleis det slår ut for ulike næringar. VI kjem til å bruke den behandlingstida vi har i Stortinget denne våren.

Rotevatn: – Flaut

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) er ikkje vidare imponert av utsegna til Vedum.

– Eg synest det er flaut og oppsiktsvekkande. Eg trudde faktisk vi var samde i Noreg no om kva som er klimamålet vårt.

Rotevatn meiner utsegna set dei ambisiøse klimamåla til Noreg i spel dersom det blir skifte av regjering etter valet til hausten.

– Senterpartiet er det største partiet på raudgrøn side akkurat no, og dei veit verken kva klimamålet skal vere, eller kva dei skal gjere med klimautfordringa. Det må Senterpartiet no bestemme seg for, og svare på.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) meiner det blir stor forskjell i klimapolitikken dersom eit stort Senterparti kjem til makta etter valet til hausten. Foto: Tore Linvollen / NRK

– I dag melder Oljedirektoratet at Equinor har gjort eit nytt funn utanfor Trollfeltet. Kva forskjell vil det gjere i praksis om det er ei regjering med Senterpartiet eller ei regjering med dykk som styrer?

– Det vil vere ein stor forskjell i praksis om denne regjeringa vil halde fram, eller om vi får eit stort Senterparti inn i regjering som verken har bestemt seg for om dei er for et klimamål eller ikkje, og som så langt har sagt at dei er imot alt denne regjeringa gjer for å få ned utsleppa. Vi har lansert ein ambisiøs klimaplan der det skal koste meir å forureine, der det skal byggast fleire ladepunkt for elbilar, og vi skal få inn meir nullutsleppsteknologi i luftfarten. Men Senterpartiet snakkar berre om alt dei er imot. Det er klart det vil vere ein enorm forskjell. Det er ein god grunn blant mange til at denne regjeringa bør få attval, seier Rotevatn.

Klima- og miljøministeren seier vidare at det vil vere oppsiktsvekkande om Noreg melder at man ikkje kjem til å nå klimamåla som ligg i Paris-avtalen.

– At ein erfaren partileiar som Trygve Slagsvold Vedum ikkje veit om han er for klimamål eller ikkje, synest eg seier veldig mykje om at han spring rundt med fine slagord, men ikkje set seg ordentleg inn i dei viktigaste politiske spørsmåla for Noreg, seier Rotevatn.

Meiner Noreg har eit særleg ansvar

MDG-leiar Une Bastholm meiner Senterpartiet har brukt for lang tid på å ta stilling til målet til regjeringa, og meiner det begynner å haste.

– Det verkar som om Senterparti-toppane ikkje har teke inn over seg at vi har ei klimakrise som er livstrugande for mange menneske på kloden, der Noreg har eit stort ansvar. Det er framtida til ungane våre det er snakk om.

MDG-leiar Une Bastholm meiner det er oppsiktsvekkande at Senterpartiet framleis ikkje har teke stilling til Noregs forsterka klimamål. Foto: Heiko Junge / NTB

Ho peikar på at Noreg har eit stort ansvar fordi vi er eit velståande land, og fordi vi har blitt rike på å produsere og eksportere olje og gass som bidreg til klimagassutslepp som er årsaka til klimakrisa.

– Det at eit parti som ligg på rundt 20 prosent på meiningsmålingane har teke så lite stilling til tiltak som skal få ned utsleppa, er skremmande.

For å nå dei skjerpa utsleppsmåla, har Noreg inngått eit samarbeid med EU om å kutte utslepp år for år. Vedum kunne ikkje svare på om denne avtalen vil stå ved lag dersom Senterpartiet tek over regjeringskontora.

– Senterpartiet ønsker ikkje at EU skal styre. Vi ønsker å få ned norske utslepp. Vi stemte i mot avtalen, men vi har ikkje hatt ein diskusjon i partiet i det siste.