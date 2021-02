Olje- og energiminister Tina Bru (H) sier hun frykter for konsekvensene dersom Senterpartiet må ha støtte fra MDG for å komme i regjering med Arbeiderpartiet etter valget til høsten.

– Olje- og gassbransjen er Norges største og viktigste næring. Den har nylig lagt bak seg to ganske omfattende kriser. Jeg er usikker på om de går mer usikkerhet i møte i tiden fremover etter valget, gitt den regjeringskonstellasjonen det tegnes et bilde av på rødgrønn side.

BEKYMRET: Olje- og energiminister Tina Bru (H) mener det er grunn til bekymring for norsk olje- og gassindustri hvis Sp må gi MDG for store innrømmelser for å komme til regjeringsmakt. Foto: Ole Berg-rusten / NTB

Hun peker på at Senterpartiet ønsker seg en regjering med Sp og Ap. Mandatfordelingen fra NRKs siste meningsmåling, viser at de to partiene har til sammen 81 mandater dersom valgresultatet blir lik målingen (se nederst i saken). Da mangler de fortsatt fire mandater for å få flertall.

Det betyr at de kan bli avhengig av støtte fra MDG eller SV.

MDG har programfestet at de vil avvikle petroleumsindustrien i Norge innen 15 år.

– Jeg vil at Trygve Slagsvold Vedum skal svare tydelig på om de kommer til å gå med på noen som helst form for å gi MDG, eller andre partier som vil avvikle industrien, innflytelse etter valget. Eller om de kan garantere at de vil styre trygt og forutsigbart for olje- og gassnæringen, sier olje- og energiministeren til NRK.

Vedum lover at MDG ikke får innflytelse på oljepolitikken

Svaret fra Senterpartileder Vedum er både klart og kontant.

– Svaret på det er nei. De (MDG, red.anm.) kommer ikke til å få avgjørende innflytelse i det hele tatt.

Han sier at partiet hans er opptatt av å bruke norske naturressurser som skog-, vann-, olje- og gassressurser, og at det er fagfolkene i blant annet olje- og gassnæringen som skal sikre grønn omstilling.

GARANTIST: Trygve Slagsvold Vedum (Sp) garanterer at MDG ikke skal få avgjørende innflytelse på norsk olje- og gasspolitikk hvis han kommer i regjering.

– Vi må ha en langsiktig forvaltning av de store naturressursene vi har som skaper arbeid og verdiutvikling i Norge. Også er det den enorme kunnskapen vi har, hos ingeniørene og de flinke fagfolkene, som også gjør at vi kan begynne å fange og lagre CO₂ på norsk sokkel. Som gjør at vi kan begynne å produsere hydrogen, at vi kan produsere havvindmøller langt til havs. Det er nettopp når vi ser det fantastiske fagmiljøet vi har at vi også kan skape nye verdier og nye arbeidsplasser som er svaret på mange av de klimautfordringene vi har, sier Vedum.

Tror ikke på at Bru er bekymret

Han mener Bru og Høyre forsøker å skape en falsk usikkerhet rundt fremtiden til norsk petroleumsvirksomhet dersom Senterpartiet kommer til makten.

– Tina Bru er nok egentlig ikke bekymret. Hun er nok bare bekymret for Senterpartiets oppslutning. Men jeg er bekymret for arbeidsplasser langs kysten hele tiden. Vi må gjøre enda flere tiltak for å få enda mer aktivitet så vi får nye arbeidsplasser rundt omkring i norsk verftsindustri. Disse arbeidsplassene er Norge avhengige av, og da skal man ikke drive et slikt spill som Tina Bru og Høyre her ønsker. Jeg vil ikke ha spille ned folks arbeidsplasser, men skape trygghet rundt folks arbeidsplasser, sier Vedum.

MDG: – Maktarroganse fra Senterpartiet

MDG-leder Une Bastholm er ikke imponert over løftet til Vedum.

– Dette er jo bare maktarroganse fra Senterpartiet. Det er velgerne som bestemmer maktbalansen i Stortinget, og jeg håper inderlig at Sp og Ap blir avhengige av oss for å ha flertall. Da vil selvsagt oljepolitikken ligge på bordet, som alt annet som er viktig for klima og natur, skriver Bastholm i en e-post.

IKKE IMPONERT: Une Bastholm i MDG sier oljepolitikken kommer til å ligge på forhandlingsbordet dersom Senterpartiet blir avhengige av støtte fra MDG. Foto: MDG

Hun sier hun tror alle er opptatt av det beste for framtiden til dagens unge, inkludert å sikre trygge arbeidsplasser.

– Faktum er at oljealderen er på hell, og både Høyre og Senterpartiet må våkne opp og forholde seg til det, i stedet for å kappes om å være minst mulig villig til å ta ledelse i en helt nødvendig omstilling, skriver Bastholm.

Mandatfordeling Stortinget Slik ville Stortinget sett ut om denne målinga var val. Samanlikna med dagens storting slik veljarane stemte i 2017. PARTI ENDRING R Rødt + 1 1 opp fra 2013 SV Sosialistisk venstreparti + 4 4 opp fra 2013 AP Arbeiderpartiet -10 10 ned fra 2013 SP Senterpartiet + 23 23 opp fra 2013 MDG Miljøpartiet de grønne + 8 8 opp fra 2013 KRF Kristelig Folkeparti -5 5 ned fra 2013 V Venstre -6 6 ned fra 2013 H Høyre -3 3 ned fra 2013 FRP Fremskrittspartiet -12 12 ned fra 2013 Norstat