EU vil kutte 55 prosent av utslippene innen 2030

– Europa leder an i kampen mot klimaendringene, skriver president for Det europeiske råd, Charles Michel, på Twitter.

Tross signaler om bred enighet før møtet, satt beslutningen langt inne. Torsdag kveld ble til natt og så til fredag morgen før lederne var enige. Særlig land som i dag bruker mye kull, strittet i mot.

Det nye målet er en betydelig skjerping fra det forrige målet om å kutte 40 prosent. Begge kuttene er basert på utslippsnivået i 1990.

Avtalen kommer i havn fem år etter Paris-avtalen. Til helgen arrangerer FN og Storbritannia møtet Climate Ambition Summit, som en slags erstatning for årets klimatoppmøte i Glasgow.

Den siste tiden har blant annet Kina, Sør-Korea og Storbritannia lansert nye klimamål fram mot 2030. Med dagens avtale slipper EU å gå inn i møtet til helgen uten en tilsvarende forsterket ambisjon.

1,82 billioner euro

Det lyktes ikke å bli enige om det nye målet sist de møttes i oktober, hovedsakelig på grunn av økonomiske bekymringer fra land i øst-Europa om hvordan de skulle finansiere og håndtere den grønne overgangen.

Kuttet er en del av planen om å oppnå klimanøytralitet innen 2050, i tråd med Parisavtalen. EU-landenes ledere ber nå de øvrige EU-institusjonene ta inn 55 prosentmålet i unionens klimalov.

I sommer ble EU-lederne enige om et budsjett for unionen på 1.820 milliarder euro de neste sju årene. Ifølge enigheten skal 30% av pakken brukes til å støtte overgangen.

– Svært godt nytt

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) er svært godt fornøyd med vedtaket fra EU-toppmøtet.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

– Dette er svært godt nytt. Både statsminister Erna Solberg og jeg har ved flere anledninger oppfordret EU til å forsterke målet sitt til 55 prosent, sier Rotevatn i en pressemelding.

Han mener EUs nye mål gjør det lettere for Norge å nå sine klimamål.

– EU er verdas største marknad, og tøffe klimamål der gjer det enda meir lønnsamt å satse på ny klimateknologi, seier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

I februar meldte regjeringen inn et nytt og forsterket klimamål til FN. Det nye målet var kutt på 50-55 prosent av utslippene i forhold til 1990 innen 2030.

Hvordan man skal komme dit, må vi vente til over nyttår for å få svar på. Regjeringen hadde lenge i planene at den store Klimameldingen skulle lanseres før jul. I går kom derimot beskjeden om at meldingen er utsatt til tidlig neste år.