– Dabbingen på Slottsbalkongen, hva holdt du på med da, vil storesøster prinsesse Ingrid Alexandra vite i en video som Kongehuset har offentliggjort i dag.

Da kongeparet feiret sine 80-årsdager med gallamiddag på Slottet i mai 2017, var det nemlig den da 11 år gamle prinsen som fikk mye av oppmerksomheten.

Da kongefamilien og gjestene sto ute på Slottsbalkongen, foran både TV-kameraer og flere tusen mennesker som hadde møtt opp på Slottsplassen, «dabbet» prins Sverre Magnus.

Klippet ble sett av millioner av mennesker i sosiale medier og omtalt av store internasjonale medier.

Forklarer «dabbingen»: – Vi gjorde en veldig stor tabbe

– Der gjorde vi rett og slett en veldig stor tabbe, svarer prins Sverre Magnus søsteren nå.

– Det er en veldig gøy historie med at vi spiste mat før vi gikk ut på Slottsbalkongen, som ikke var så smart. Det har vi lært, det gjør vi aldri igjen. For da hadde jeg spist masse is, jeg tror det var fem is nede, og så hadde jeg fått sukkerkicket akkurat da vi gikk ut. Vi gikk ut, og så «wow!», syntes jeg alt var veldig gøy.

En drøy uke senere var kongefamilien igjen på plass på Slottsbalkongen, da for å hilse barnetoget på 17. mai.

– Jeg har aldri sett så mange barn dabbe i barnetoget før, påpeker prinsesse Ingrid Alexandra.

– Nei, sier prins Sverre Magnus og ler.

Prins Sverre Magnus fyller 18 år i dag. Foto: Torstein Bøe / NRK

Dette gleder han seg til som 18-åring

I dag fyller han 18 år og blir myndig.

Den store dagen ble feiret offisielt med lunsj på Slottet på fredag.

For som nummer tre i arverekken til den norske tronen, etter storesøster prinsesse Ingrid Alexandra og far kronprins Haakon, ble det en viss offisiell ramme også rundt prinsens myndighetsdag.

Men i motsetning til da arveprinsesse Ingrid Alexandra fylte 18, har ikke prins Sverre Magnus stilt opp til noen store intervjuer i forbindelse med sin myndighetsdag.

I dag har Kongehuset offentliggjort en video der prinsen blir intervjuet hjemme på Skaugum av prinsesse Ingrid Alexandra.

– Magnus, nå blir du 18, gratulerer med dagen. Hvordan føles det? Gleder du deg, spør søsteren.

– Jeg gleder meg skikkelig. Jeg tror det blir veldig gøy å bli myndig og kunne kjøre bil. Og så blir det veldig gøy med feiring og bli litt voksen og sånt, svarer prinsen og smiler.

Se hele prinsessens intervju med prins Sverre Magnus:

Prinsesse Ingrid Alexandra intervjuer broren prins Sverre Magnus i anledning 18-årsdagen hans. Du trenger javascript for å se video. Prinsesse Ingrid Alexandra intervjuer broren prins Sverre Magnus i anledning 18-årsdagen hans.

Skal hoppe i fallskjerm

Han svarer kontant «hund» på spørsmål om hva som er hans favorittdyr.

Favorittfilm er «The Shawshank Redemption» («Frihetens regn»), som kom ut over ti år før prinsen ble født, favorittserie er den amerikanske komedien «Brooklyn Nine-Nine», og spillet han liker best, er «Minecraft», ifølge prinsen selv.

Han har allerede planen klar for å krysse av det som nå står øverst på hans «bucketliste», en såkalt kisteliste.

– Nå blir du 18, hva tenker du står øverst på «bucketlisten» da, spør prinsesse Ingrid Alexandra.

– Å hoppe i fallskjerm blir veldig fett. Jeg skal gjøre det med en veldig god venn av meg, og det skal jeg få til, det bare må jeg gjøre, sier prins Sverre Magnus.

Kanskje han har latt seg inspirere av søsteren. Prinsesse Ingrid Alexandra har selv hoppet i fallskjerm fra 6000 meters høyde sammen med soldater fra Forsvarets spesialkommando (FSK) på Rena, noe vi får se bilder av i den nye videoen.

«Harry Potter»-maraton

Prins Sverre Magnus går nå siste året på informasjonsteknologi og medieproduksjon på Elvebakken videregående skole i Oslo.

I samtalen med prinsesse Ingrid Alexandra forteller han at han liker å spille videospill på fritiden, henge med venner og se på film.

– Jeg holder på se gjennom hele «Harry Potter», sier han.

I videoen får vi også se en aktiv prins som står på ski, surfer og sykler.

En stor interesse for å ta bilder, særlig av natur og arkitektur, har prinsen også fått.

– Har du noen forslag til spørsmål jeg ikke har stilt deg, som du vil bli stilt, spør prinsesse Ingrid Alexandra avslutningsvis.

Prins Sverre Magnus tenker seg nøye om.

– Hmmmm ... Hvilken bil jeg har lyst på.

– Hvilken bil har du lyst på?

– Det vet jeg ikke, svarer prinsen og ler.