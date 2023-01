Da prinsessen ble 18 år i fjor og fikk spørsmål om hva som sto øverst på hennes «bucketliste» – en liste over ting man drømmer om å gjøre – svarte hun kontant:

– Å hoppe i fallskjerm.

Nå kan hun krysse det av listen.

Når prinsesse Ingrid Alexandra i dag fyller 19 år, offentliggjør Slottet nye bilder av henne.

Det ene bildet er tatt hjemme på Skaugum før jul i fjor.

Slottet offentliggjør nå blant annet dette nye bildet av prinsessen, tatt i desember. Foto: Simen Løvberg Sund, Det kongelige hoff

Ønsket å hoppe i fallskjerm

Det andre bildet viser prinsessen etter at hun hoppet i fallskjerm i fjor sommer.

Fra 20.000 fots høyde, tilsvarende over 6000 meter, kastet prinsessen seg ut sammen med soldater fra Forsvarets spesialkommando (FSK) på Rena, ifølge Slottet.

Allerede for over et år siden, i november 2021, besøkte prinsessen Jegertroppen på FSKs hovedkvarter på Rena. Den gangen hoppet hun fra et tolv meter høyt hoppetårn, der soldatene trener på fallskjermhopp.

– Det var ingen nøling, hun gikk rett ut og hadde et kjempebra hopp, sa en imponert oberst og sjef for FSK, Lars Lilleby, etterpå.

Også prinsessen var begeistret og sa etter å ha hoppet fra hoppetårnet at hun syntes det var kjempegøy, og at hun hadde lyst til å hoppe i fallskjerm på ekte.

Da var det utenfor hoppsesong. Forsvaret inviterte dermed prinsessen tilbake på sommerstid for å bli med på et ordentlig fallskjermhopp fra særlig stor høyde.

Prinsessen kastet seg ut fra hoppetårnet da hun besøkte Rena leir i 2021. Foto: Annika Byrde / NTB

– En skikkelig tøffing

Det er ikke bare sjefen for Forsvarets spesialkommando som har latt seg imponere av prinsessen.

Da bestemor dronning Sonja talte da prinsesse Ingrid Alexandras myndighetsdag ble feiret med gallamiddag på Slottet i fjor sommer, beskrev dronningen «en skikkelig tøffing».

– Kjære Ingrid, i løpet av dine 18 år har du vist hvem du er – og utvist flere talenter: Du er glad i vannsport. Du er god på ski. Du er også glad i skolen og glad i å være sammen med venner og familie. Du er en skikkelig tøffing – som verken er redd for å hoppe i fallskjerm eller for å si din mening, sa dronningen til barnebarnet da.

Om prinsessen velger Forsvaret etter at hun til sommeren er ferdig på videregående skole, slik hennes far og bestefar gjorde, er ikke kjent ennå.

Kjørte stridsvogn og fløy F-16

Når prinsesse Ingrid Alexandra en dag blir Norges dronning, blir hun også øverstkommanderende i Forsvaret.

Hun har det siste halvannet året gjennomført flere besøk hos Forsvaret.

Besøket til Spesialkommandoen på Rena i november 2021, var en del av Forsvarets konfirmasjonsgave til prinsesse Ingrid Alexandra i 2019.

«Drømmedager» i Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret var gaven fra Forsvaret da prinsessen fylte 18 år i januar i fjor.

Hos Luftforsvaret ble prinsessen en av de siste i Norge som fikk fly jagerflyet F-16, før flytypen ble faset ut etter 40 år i tjeneste for Norge.

Hun styrte selv spakene deler av turen. Så kongeriket fra luften. Over Evenes, over «Norges nasjonalfjell» Stetind – mot Bardufoss, ned mot Lofoten og tilbake i havområdene rundt Bodø.

Hun prøvde både stridsvogn og skyting da hun besøkte Hæren på Setermoen militærleir i oktober i fjor.

Der var hun også med på en sanitetsøvelse, der hun var med på å evakuere en «såret» soldat på båre.

Da prinsessen samme måned besøkte Sjøforsvaret, var hun blant annet med i den hurtiggående båten Stridsbåt 90, og hun fikk selv anledning til å styre fartøyet, ifølge Kongehuset.no.

Prinsesse Ingrid Alexandra deltok også hos Sjøforsvaret på en sanitetsøvelse, og hun var med på en navigasjonsøvelse om bord korvetten KNM Glimt – et av de raskeste marinefartøyene i verden.