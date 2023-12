Bestemor dronning Sonja avslørte hemmelighet i personlig tale til prins Sverre Magnus

Prins Sverre Magnus var nemlig ikledd en flunkende ny bunad under den offisielle feiringen av myndighetsdagen hans i dag.

Kongen og dronningen hadde invitert til lunsj på Slottet for å feire barnebarnet prins Sverre Magnus 18-årsdag, som er på søndag.

Ikledd en sort og hvit bunad fra Øst-Telemark, tok prinsen selv imot gjestene på Slottet.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Bunaden har han vært med på å utforme selv, i tett samarbeid med bestemor.

– Og som du vet, rommer den også en liten hemmelighet, sa dronning Sonja i sin velkomsttale og tale til prinsen.

Også de andre av kongeparets barnebarn har fått bunad. Da har dronningen brodert vesken som hører til bunaden.

– Men veske hører jo ikke til en herrebunad... Hva gjør jeg så? Du kom meg til unnsetning og foreslo: Kan du ikke brodere noe jeg kan ha på innsiden av jakken? Som sagt, så gjort. Nå har du en brodert lomme på innsiden som jeg tror passer til litt av hvert, sa dronningen til latter.

Prinsen nikket og smilte fornøyd, og holdt opp jakken og viste frem den broderte innerlommen – for anledningen med en mobiltelefon oppi.

– Jeg håper bunaden, og spesielt den broderte innerlommen, alltid vil være et lite minne om bestemors strev, sa dronningen smilende.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Stuper fra Kongeskipet og hopper fra andre etasje

Dronning Sonja trakk også frem flere av prinsens interesser og kvaliteter i sin tale.

– Du har et godt og solid livsfundament, kjære Magnus. Alt ligger til rette for at du kan ta gode veivalg for din egen fremtid. Du er teknisk begavet og har fått øynene opp for fotografering, noe som gleder meg stort, sa dronningen, som selv er en ivrig fotograf.

– Sannelig har du ikke debutert som hoff-fotograf også, da du tok nydelige bilder av din kjære mamma i anledning hennes 50-årsdag i sommer. Og ikke minst er du interessert i jakt, til bestefars store glede.

Bestefar kong Harald er selv er erfaren jeger. Det er tradisjon at det severes elg som er skutt av kongens jaktlag, under stortingsmiddagen som holdes på Slottet hver høst.

Dronning Sonja beskrev også en fryktløs prins.

– Vi holder alle pusten når du fryktløs stuper fra Kongeskipet, eller når du hopper ned på trampolinen fra 2. etasje hjemme på Skaugum, sa hun til latter fra gjestene.

– En fin fyr med skikkelig god humor

Det var rundt 70 gjester til bords under feiringen av prins Sverre Magnus' 18-årsdag.

– Det er en flott ung mann vi skal feire i dag, sa onkel og fadder Espen Høiby på vei inn på Slottet.

– Han er en veldig lun og fin fyr med en skikkelig god humor, sier Høiby.

Det er på søndag prins Sverre Magnus fyller 18 år, men den store dagen ble feiret offisielt i dag.

For som nummer tre i arverekken til den norske tronen, etter storesøster prinsesse Ingrid Alexandra og far kronprins Haakon, blir det en viss offisiell ramme også rundt prinsens myndighetsdag.

Mens arveprinsesse Ingrid Alexandra ble feiret både med regjeringsmiddag og med gallamiddag på Slottet da hun ble myndig, er det til sammenligning en noe nedskalert markering av prinsens 18-årsdag.

I tillegg til familien, var representanter for det offisielle Norge, ungdomsorganisasjoner og faddere blant gjestene i dag.

I gave fra Stortinget får prinsen et maleri av kunstneren Cassius Fadlabi, som stortingspresidenten viser frem her. Foto: Peter Mydske / Stortinget / NTB

– Det er en milepæl for Norge når prinsen fyller 18 år, sa stortingspresident Masud Gharahkhani til NRK på vei inn til Slottet.

– Magnus må finne sin egen vei

Prins Sverre Magnus går nå siste året på informasjonsteknologi og medieproduksjon på Elvebakken videregående skole i Oslo.

Hva han skal gjøre etter videregående, er foreløpig ikke kjent.

– Jeg ser for meg at han må finne sin egen vei, sa kronprins Haakon da han stilte opp til 50-årsintervju i sommer og fikk spørsmål om hvilken rolle prins Sverre Magnus kommer til å ha når han blir voksen.

– Det er jo Ingrid som kommer til å overta rollen.

– Magnus kommer sikkert til å være med på noe, men jeg tror nok ikke at han skal ha en offisiell rolle som en fulltidsstilling. Det er ikke planen. Så han må finne noe han har lyst til å drive med i livet, sa kronprinsen.

photo: Det kongelige hoff, NTB, NRK / Grafikk: Lene Sæter photo: Det kongelige hoff, NTB, NRK / Grafikk: Lene Sæter

Prins i glede og sorg

Ungdomstiden har vært skjermet. Kronprinsparet har flere ganger fortalt at de er opptatt av at barna skal ha en så normal oppvekst som mulig.

Dagen etter at prinsen var født 3. desember 2005, offentliggjorde Kongehuset de første bildene av den lille gutten. Foto: H.K.H. Kronprinsen

Like fullt, som nummer tre i arverekken har prins Sverre Magnus måttet tåle ekstra oppmerksomhet.

Som på første skoledag, da et samlet pressekorps ventet i skolegården da han kom gående sammen med foreldrene og bestemor dronning Sonja til Jansløkka skole i Asker.

Fulgt av foreldrene og bestemor dronning Sonja, møtte en spent prins Sverre Magnus opp til første skoledag på Jansløkka skole i Asker. Foto: Morten Holm / NTB

Han var åtte år da han klippet sin første snor, da han åpnet en utstilling om fedre på Barnekunstmuseet i Oslo.

Prins Sverre Magnus har hilst folket fra Slottsbalkongen på 17. mai som del av landets førstefamilie.

Men å være kongelig er også å være der når nasjonen er i krise og sorg.

Den lille prinsen var fem og et halvt år da terroren rammet Norge. Sammen med familien tente han lys i Oslo domkirke. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

Dagen etter 22. juli-terroren i 2011, tente den lille prinsen lys i Oslo domkirke sammen med resten kronprinsfamilien og dronning Sonja.

Elleve år senere, i juni i fjor, la han ned blomster sammen med kronprinsparet utenfor London Pub etter skyteangrepet i forkant av Pride-paraden i Oslo.

– Gir verdens beste klemmer

Men hverdager flest har vært utenfor offentligheten. Der han bare har vært Magnus.

«Søt, gøyal og gir verdens beste klemmer.» Slik beskrev kronprinsen sønnen i sin nye biografi «Haakon».

En som var litt mer forsiktig enn storesøsknene Marius og Ingrid, men som er blitt tøffere med årene og har fått bryne seg som minstemann i søskenflokken.

En som storkoser seg i vannet. Som leker i bølgene og har tatt dykkerlappen for ungdom.

Foto: Fjordlapse Photography, Det kongelige hoff Foto: Fjordlapse Photography, Det kongelige hoff Foto: Fjordlapse Photography, Det kongelige hoff Foto: Fjordlapse Photography, Det kongelige hoff

En som drar på bobilferie med pappa. Som trives på ski og på trampoline. Og som er opptatt av IT og data.

«For en del år siden bygget vi en datamaskin sammen. (…) Magnus og jeg dro rundt og kjøpte alle PC-delene han trengte, og på YouTube så vi hvordan de skulle settes sammen. Utrolig nok funka det. Den neste maskinen bygget han selv. Han har fått kompetanse i spill og IT som han nok kommer til å få mye bruk for. Magnus har alltid hatt den lillebrorgreia, men han har utviklet seg enormt de siste årene,» sa kronprinsen i «Haakon».