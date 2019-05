SAS vil ikke gi de kabinansatte samme vilkår som pilotene

Dermed kan det allerede ligge an til en ulmende konflikt før neste års lønnsforhandlinger mellom SAS og de kabinansatte.

– Pilotene er underlagt andre arbeidstidsbestemmelser enn de i kabin, så det er ikke relevant å kopiere. Det er to ulike yrker, og regimene er underlagt ICAO- bestemmelsene, svarer informasjonssjef i SAS Norge, Knut-Morten Johansen i en e-post til NRK.

Lederen i SAS Norge Kabinforening Anneli Nyberg forstår ikke hva Johansen mener.

– I det store og hele har vi kabinansatte de samme arbeidstidsbestemmelser som pilotene. Prinsippene er de samme. Vi har like dårlig forutsigbarhet når det gjelder arbeidstiden vår. Vi jobber på samme fly og har de samme turene, og har samme behov for bedre arbeidsbetingelser og forutsigbarhet, sier Anneli Nyberg til NRK.



Gleder seg over pilotenes gjennomslag

INGEN KOPI: SAS informasjonssjef Knut-Morten Johansen mener det ikke er mulig for de kabinansatte å få samme betingelser som pilotene. Foto: Astri Husø / NRK

– Det er gledelig at pilotene har fått til så gode forbedringer. Streiken handlet om ting som vi kjenner oss igjen og som er relevant for oss, sier Nyberg.

Streiken blant pilotene i SAS var over sent torsdag kveld, etter syv dager. Avtalen mellom SAS og pilotene gjelder for tre år. Pilotene fikk blant annet gjennomslag for mer forutsigbar arbeidstid og mer jobbsikkerhet. Avtalen gir en lønnsøkning på 3,5 prosent i 2019, 3 prosent i 2020 og 4 prosent i 2021.

Urimelig med forskjellsbehandling

Lønnsoppgjøret for de kabinansatte ble gjennomført før flystreiken. Nå ser Kabinforeningen frem til neste års lønnsoppgjør. De håper at SAS-ledelsen vil komme på gli overfor de kabinansatte.

– Det ville være urimelig om det blir forskjellsbehandling mellom oss og pilotene. Det bør ikke være noen overraskelse for SAS om vi kommer med krav som har elementer av hva pilotene fikk. Vi starter arbeidsdagen med pilotene og slutter den med dem, vi jobber i samme cabin og cockpit, og fortjener også bedre arbeidstidsbestemmelser, sier Nyberg.

VIL HA SAMME BETINGELSER; Anneli Nyberg i Norsk Kabinforening Foto: Privat

Hun vil ikke svare på om de er villige til å streike for å få gjennomført kravene om likebehandling.

– Det er lenge til neste års lønnsoppgjør, sier hun.

– Vi i SAS har et forsterket fokus på bedre balanse mellom jobb og fritid for flyvende medarbeidere. Dette er et tema som ikke nødvendigvis er en del av tarifforhandlinger, sier informasjonssjef Knut-Morten Johansen i SAS Norge.

Ifølge lederen i SAS Norge Kabinforening har alle SAS-ansatte dårligere lønnsbetingelser enn flyselskaper har i andre land.

– Både pilotene, bakkeansatte og vi kabinansatte tjener mindre enn i mange andre flyselskaper, Det finnes ingen lønnsadel lenger i SAS, sier Nyberg.

