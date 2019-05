SAS-streiken er over

Partene har kommet til enighet, bekrefter SAS-sjef Rickard Gustafson under pressekonferansen i Stockholm.

– Jeg kan med lettelse informere kunder og medarbeidere at vi kan legge konflikten bak oss. Vi har tegnet en ny kollektivavtale med fire pilotforeningen. Avtalen er treårig. Avtalen gir oss mer fleksibilitet. Dette er også en avtale som gjør at pilotene kan planlegge livene sine. De i den variable gruppen, de som får vite arbeidsdager 14 dager på forhånd, får nå større mulighet til selv å plassere sine fridager, sier Gustafson.

Ifølge han vil ta rundt et døgn før SAS er tilbake i normal drift.

Innfridd mange krav

Christian Laulund, leder for SAS-pilotene i Norsk Flygerforbund, sier de har fått innfridd mange av kravene de satte.

– Det aller viktigste for oss har vært å sikre at medlemmene våre ikke mister jobben og har ansettelsestrygghet. Det har vi lyktes med, og samarbeidsavtalene inngår nå som en del av tariffavtalen. Vi har også fått på plass en turnusordning som gir en mer forutsigbar arbeidshverdag. Andelen piloter i gruppen med forutsigbar turnusordning økes fra 40 prosent til 60 prosent, sier Laulund.

Avtalen gir en lønnsøkning på 3,5 prosent i 2019, 3 prosent i 2020 og 4 prosent i 2021.

Christian Laulund sier de har fått gjennomslag for en mer forutsigbar turnusordning, som var en av de viktigste kampsakene til pilotene. Foto: Ola S. Hana / NRK

Finansdirektør i SAS, Torbjørn Wist, mener de har kommet frem til en avtale «begge partene kan leve godt med».

– Dette har vært en vanskelig forhandling, men vi har fått til en avtale vi mener er ansvarlig og som begge partene kan leve godt med. Fra SAS sitt perspektiv så har vi ivaretatt fleksibiliteten, samtidig som en treårig avtale gir stabilitet og ro. Pilotene har fått gjennomslag for jobbsikkerhet, turnus og lønn, sier Torbjørn Wist, finansdirektør i SAS.

– Hvorfor har det da tatt så lang tid hvis begge partene er så fornøyde med avtalen?

– Som sagt, så var det en kompleks og omfattende forhandling med flere avtaler, så det har tatt sin tid. Det har vært store spørsmål, men nå har vi en avtale, sier han.

– Begge sider har vunnet noen seire

Økonomikommentator i NRK, Cecilie Langum Becker, sier at partene har landet på en avtale som sikrer selskapet ro en god stund fremover.

– Det har vært en utrolig krevende meklingsprosess, som også har vart langt lenger enn partene hadde sett for seg da de kom til Riksmekleren klokken 11 onsdag formiddag. Nå har de landet på en treårig avtale som gir selskapet ro i en god stund fremover.

NRKs økonomikommentator Cecilie Langum Becker forklarer hva pilotene har blitt enige med SAS om. Du trenger javascript for å se video. NRKs økonomikommentator Cecilie Langum Becker forklarer hva pilotene har blitt enige med SAS om.

Ifølge henne har begge partene grunn til å være fornøyde.

– Begge sider har vunnet noen seire. Den totale lønnspakken tilsvarer en lønnsvekst på 3,5 prosent, som er lang under de 13 prosentene som skal ha vært ønsket til pilotene. Pilotene har på sin side blant annet beholdt en avtale som sikrer at det er piloter ansatt i SAS Scandinavia som skal fly de lønnsomme rutene til og fra Skandinavia, en avtale som har vært svært viktig for dem.

– Pilotene har også blitt imøtegått på sitt ønske om en mer forutsigbar arbeidshverdag ved at flere piloter nå får komme over i det man kaller fast gruppe, samtidig som at den fleksible gruppen skal bestemme mer selv, tilføyer hun.

På overtid

Først var tiden for pressekonferansen satt til 20.30, senere har tidspunktet blitt endret flere ganger. Først litt over 23:00 kom SAS-sjefen ut for å snakke med pressen i Stockholm.

Det er fortsatt uklart hva som gjorde at det drøyde så lenge.

– Det har vært en spesielt krevende mekling, sier riksmekler Mats Wilhelm Ruland som ikke vil svare på hvorfor pressekonferansen ble utsatt med flere timer.

FriFagbevegelse meldte tidligere i kveld at partene forhandlet om en litt lengre avtale for å unngå at en lignende konflikt oppstår på nytt i nær framtid. Det skal være årsaken til at sluttforhandlingene dro ut så lenge.

Meklingen startet kl. 11 onsdag formiddag- 12 timer senere bekreftet partene at de hadde kommet frem til en avtale.

Streikevaktene pakket sammen

Ved Oslo Lufthavn pakket streikevaktene sammen, tok av seg streikevester og forlot stedet torsdag ettermiddag.

– Vi har fått beskjed om at vi har kommet til en enighet og at det bare er formaliteter igjen, sa pilot og avtroppende streikevakt, Espen Engebretsen til NRK.

– Hvordan har det vært å stå på Oslo lufthavn under streiken?

– Passasjerene har vært veldig forståelsesfulle for vår streik, og det er vi veldig positive til, sa Engebretsen.

VENTER PÅ EN ENDELIG LØSNING: Et pressekorps er samlet utenfor kontoret til Riksmekleren der det går mot en løsning mellom SAS og pilotene. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

En kostbar streik for SAS

Forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund ga en kort kommentar til pressen i 10.30-tiden torsdag.

TRENGER EN LØSNING: Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund sa han var positivt innstilt tidligere torsdag. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Jeg tror partene trenger å løse dette nå, det er derfor de sitter her. Enhver konflikt er skadelig for et selskap, og det er en uskyldig tredjepart som rammes. Derfor er det nødvendig at flyene kommer tilbake i lufta, sa Carlsen til NRK.

De siste dagene har pengene rent ut av SAS. Streiken har trolig kostet selskapet mellom 60–80 millioner kroner hver eneste dag, noe som tilsvarer opptil 480 millioner kroner.

Det innebærer at selskapets overskudd for 2019 kunne ha forsvunnet helt dersom streiken hadde vart i to uker. SAS hadde et historisk overskudd med to milliarder svenske kroner før skatt i siste regnskapsår, etter flere år med underskudd.

I LUFTA IGJEN: Etter seks dager med streik er SAS og pilotene går det mot en enighet. Foto: SIMON S. BRANDSETH / NRK

Dette har vært konfliktens kjerne:

SAS har sagt opp to avtaler med pilotene som omhandler forutsigbarhet og ansiennitet, samt en rollefordelingsavtale. Disse ønsket pilotene å beholde.

Pilotene krever en lønnsøkning på 13 prosent

Pilotene krever større forutsigbarhet med hensyn til arbeidstid.

Pilotene vil ha fem dager på, fire dager av for alle.

NHO Luftfart sier de tilbød lønnsøkninger på nivå med norsk arbeidsliv for øvrig, men at pilotene krever økninger på et høyere nivå.

«Uansvarlig adelsklasse»

Det har vært en krass tone mellom partene de siste dagene. SAS er blitt beskyldt for å være uforutsigbare og vanskelige, mens pilotene på sin side har blitt omtalt som en uansvarlig adelsklasse i norsk arbeidsliv, «med lønninger og pensjonsordninger som folk flest bare kan drømme om».

Lønningene for styrmenn og piloter varierer ut fra ansiennitet. Ifølge SAS ligger gjennomsnittslønnen på over en million kroner. Mens flygerforbundet presiserer at en nyansatt styrmann tjener ned mot 440.000 kroner i begynnelsen.

Norwegian har firedoblet prisene: – Det er ikke rettferdig mot passasjerene

Pilotene har støtte i befolkningen

To av tre nordmenn sa før streiken var avblåst at de støttet SAS-pilotenes krav. Det kom fram i en spørreundersøkelse InFact har gjort for Parat.

Hele 65 prosent sa de støttet kravet om mer forutsigbar arbeidstid. 58 prosent av befolkningen sa også at de støttet kravet om at overtid skal komme opp på samme lønnsnivå som ansatte i sammenlignbare flyselskaper.

Parat-leder Vegard Einan sa før partene kom til enighet at tallene var gledelige og håpet partene klarte å finne en løsning som ga bedre forutsigbarhet – noe avtalen nå har endt med å gjøre.