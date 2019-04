SAS varsler totalt 1.213 innstillinger mandag og tirsdag

Streiken i flyselskapet fortsetter å ramme passasjerene.

Informasjonssjef Knut Morten Johansen sier det er sterkt beklagelig at streiken går utover passasjerene og understreker at selskapet jobber med full styrke for å finne alternativer for dem som blir rammet.

– Vi har stor medlidenhet overfor passasjerene og beklager på det sterkeste overfor dem, sier Johansen.

Nå om disponerer selskapet mannskap for å håndtere følgene av streiken.

Søndag er 64.000 passasjerer rammet av 587 innstilte SAS-avganger, som følge av at over 1.400 flygere i selskapet i streiker.

Noen flygninger går som normalt

I går meldte flyselskapet at de har opplevd at noen passasjerer har gått glipp av reisen sin, siden de har trodd at alle SAS-avganger er kansellert.

Informasjonssjefen opplyser at 282 SAS-flyginger går som normalt søndag.

Siden streiken startet fredag er det anslått at til sammen 170.000 passasjerer i Norden er rammet. Fredag var 673 avganger innstilt, og 329 avganger var innstilt lørdag.

Danske Sydbank har regnet ut at kostnaden for streiken blir store for SAS. Hver dag streiken varer, taper de millioner.

– Ikke overtolke

– Det at dere allerede nå går ut med innstillinger tirsdag, betyr det at det ikke er kontakt mellom partene i streiken?

– Jeg tror ikke man skal overtolke det. Dette handler om å opparbeide en forutsigbarhet for våre reisende og ikke minst de som planlegger enorme omstillinger. Om vi kommer i en situasjon med løsning, vil vi selvsagt reetablere flyprogrammet igjen så fort som mulig, sier Johansen.