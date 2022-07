Partane har vore låst fast og langt frå ei løysing sidan 900 pilotar gjekk ut i streik for ti dagar sidan.

I eit forsøk på å finne ei løysing, vender SAS-leiinga og fagforeiningane tilbake til forhandlingsbordet i Stockholm onsdag.

– Vi er løysingsorienterte som alltid, men har allereie strekt oss ekstremt langt, seier leiar for Norske SAS-flygarars foreining, Roger Klokset til NRK før dagens møte.

Det svenske nyheitsbyrået TT melder at meklingsmøtet vil starte klokka 10.

– Løysinga ligg hos SAS

– Eg forventar at SAS-leiinga stiller med ei reell vilje til å forhandle, og eit ønske om å respektere tariffavtalar og retten til å gå inn att i stillingane til dei oppsagde medlemmane våre, seier Klokset.

Roger Klokset, leiar i Norske SAS-flygarars foreining seier det er opp til SAS å avslutte streiken. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

På spørsmål om han trur at dei finn ei løysing og at SAS kan vere oppe og fly i løpet av veka, svarar han at det er opp til SAS-leiinga.

– Løysinga ligg der om dei ønskjer å avslutte streiken, seier han.

På veg inn til dagens meklingsmøte håper klokset at SAS-leinga kjem med nye innspel.

– Så får vi sjå kva som møter oss der inne, seier han.

Streiken har ført til at 1.493 flygingar til og frå Noreg har vorte kansellerte, og 158 av dei er i dag, viser tal frå nettsidene til Avinor.

Pilotstreiken i SAS har ført til mange kansellerte flygingar på norske flyplassar. Foto: Mathias Moene Rød / NRK

Meklarane er motivert

Streiken vart eit faktum då partane braut med forhandlingane måndag 4. juli. Det førte til at 900 pilotar frå Noreg, Sverige og Danmark vart teken ut i streik.

Måndag tok SAS initiativ til eit nytt møte. Det takka fagforeiningane ja til.

Riksmeklar Mats Ruland er på plass i Stockholm, og han håpar partane er løysingsorienterte.

– Meklarane er motivert, og håpar partane stiller løysingsorienterte. Det er dei som sit med nøkkelen til ei løysing, sa Ruland til NTB tysdags kveld.