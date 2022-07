– Nå har denne streiken vart i sju dager. Den har fått store konsekvenser for våre kunder. Vi ønsker å ta et initiativ for å prøve å komme dialog, med hensikt for å løse denne konflikten.

Det sier Kjetil Håbjørg, sjef for SAS i Norge til NRK.

Selskapet er villig til å ta sitt ansvar i prosessen, og erkjenner at mekling vil kreve innrømmelser fra begge parter.

Sjef for SAS i Norge, Kjetil Håbjørg, sier at streiken har skapt store konsekvenser for kundene. Foto: Aud Darrud / NRK

– Vi stiller. Vi ønsker en løsning. Vi har vært løsningsorienterte hele veien. Vi har gått ekstremt langt i å komme SAS i møte, sier Roger Klokset, leder i Norske SAS-flygeres forening.

Han mener at det er en uke for sent å komme inn i forhandlingsrommet igjen.

– Vi har blitt presset opp i et hjørne hvor vi ikke hadde noen andre alternativer. Vi la et tilbud på bordet i siste stund av meklingen forrige mandag i Stockholm, som er helt unikt i skandinavisk sammenheng, og som jeg rett og slett ikke kan forstå at SAS ikke godtok, sier Klokset til NRK.

Det første møtet med nye forhandlingsrunder starter tirsdag.

Roger Klokset, leder i Norske SAS-flygeres forening, sier at de vil stille til nye forhandlingsmøter. Foto: Astri Husø / NRK

Handler om SAS sin fremtid

Håbjørg påpeker at det ikke er snakk om en vanlig tariff-forhandling.

– Dette er en diskusjon om SAS sin fremtid, om SAS sin eksistens. Det gjør det selvfølgelig veldig tøft for oss, sier sjefen for SAS i Norge.

Han sier at de sammen med pilotene er avhengige av å finne en løsning, sånn at folk kan komme seg hjem og på ferie.

– Er det risikoen for tvungen lønnsnemnd som gjør at dere nå må reagere?

– Nei, for oss er det viktig at vi finner en løsning sammen med pilotene, slik at vi ikke kommer i en situasjon hvor tvungen lønnsnemnd blir aktuelt, sier Håbjørg.

Tror ikke det blir tvungen lønnsnemnd

Førsteamanuensis på BI, Espen Andersen, mener at ingen kommer godt ut av konflikten.

– Det er en ledelse som har vist veldig dårlig kostnadskontroll, og som konsentrerer seg om det flyvende personellet, sier flyanalytikeren.

Andersen tror ikke vilkårene for tvungen lønnsnemnd er der.

Flyanalytiker Espen Andersen tror ikke at noen kommer godt ut av konflikten. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Påvirker tusenvis daglig

– Den pågående streiken påvirker tusenvis av våre kunder daglig, og mange ansatte i SAS jobber veldig hardt for å støtte berørte kunder. Det er nødvendig at partene i fellesskap får slutt på situasjonen, skriver SAS i en pressemelding mandag.

Til syvende og sist er det SAS sin langsiktige konkurranseevne som står på spill i forhandlingene, skriver selskapet.

– Vår transformasjonsplan, SAS FORWARD, krever at alle interessenter bidrar, inkludert piloter. Konkurransedyktige tariffavtaler er en forutsetning for å sikre en fremtid for SAS og for alle våre 8000 ansatte.