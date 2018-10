Sandberg møtte president-rådgiver i Iran

Den tidligere fiskeriministeren og hans kjæreste Bahareh Letnes kom i formiddag hjem til Norge etter å ha vært en uke i Iran. I løpet av turen deltok de to på et møte med blant annet Morteza Bank, som er en av rådgiverne til den iranske presidenten Hassan Rouhani.

– Dette har vært et seminar. Bahareh og jeg har reist rundt i Iran for å lære om strukturer og forvaltning, maktfordelingen i Iran, sier Sandberg til NRK som møtte ham på Oslo Lufthavn.

Sandberg og Letnes skal i morgen lansere boka «Fremmede makter har flyttet inn – justismord og politisk drap». Boka handler om prosessen som førte til Sandbergs avgang som fiskeriminister i august.

GOD STEMNING: Tidligere fiskeriminister Per Sandberg fikk blant annet en gave fra Morteza Bank, rådgiver til president Hassan Rouhani og sjef for landets økonomiske frisoner. Foto: Juritzen forlag

– Det var et seminar

Ifølge informasjon fra Juritzen forlag gitt til NRK, var det omtalte møtet et flere timer langt «forhandlingsmøte» med Morteza Bank.

Blant annet skal møtet ha tatt for seg muligheter for norsk eksport av teknologisk utstyr og kunnskap knyttet til havbruk. Det skal også ha foregått politiske samtaler mellom Sandberg og presidentens rådgiver.

Selv bruker Sandberg andre ord når han skal beskrive møtet.

– Det var som sagt et seminar. Bank er ikke bare rådgiver for presidenten, men også sjefen for frisonene for handel i Iran. Vi hadde et møte med ham for å få vite mer om hvordan disse frisonene fungerer, sier Sandberg.

– Han er en trivelig kar som ga gode råd til dem som ønsker å drive næringslivsvirksomhet i Iran, legger han til.

– Han har også ansvaret for fiskeri?

– Jada, og vi var også sør i Iran og besøkte en av disse økonomiske frisonene. Iran har i likhet med Norge en plan om å øke produksjonen når det gjelder oppdrett. Derfor var det interessant å reise ned der, for der finnes det muligheter for norsk næringsliv, sier Sandberg.

Karantenenemnda vil ha svar

Den tidligere Ap-politikaren, nå fylkesmann i Nordland, Hill-Marta Solberg er leder for Karantenenemnda. Foto: Ola Helness / NRK

Som NRK meldte i går, vil regjeringens karantenenemnd ha svar på hva Sandberg har gjort på sin siste reise i Iran. Etter at han gikk av som fiskeriminister i august i år, ble Sandberg nemlig ilagt seks måneders karantene i forbindelse med at han skulle starte som konsulent. I tillegg fikk han fire måneders saksforbud i forbindelse med kvotesystemet i norsk fiskerinæring.

I vedtaket fra Karantenenemnda er blant annet «seminar» eksplisitt nevnt:

I karantenetiden kan du ikke ta oppdrag eller delta i forhandlinger, møter, seminar eller kurs mv., i eget eller for andre selskap. Fra Karantenenemdas vedtak om Per Sandberg

Dagbladet har tidligere skrevet at Sandberg under den siste Iran-turen besøkte det iranske fiskeriministeriet og møtte representanter for fiskeindustrien i Iran.

– Vi har skriftlig bedt han om å gjøre rede for hvem han har møtt og hva som har vært innholdet i møtene han har hatt, sa leder i Hill-Marta Solberg til NRK i går.

Juritzen forlag opplyser til NRK at Sandberg i tillegg til møtet med Morteza Bank også har gjennomført møter med andre representanter for den iranske regjeringen, blant annet Helsedepartementet og det statlige fiskerilaget.

Gjennom embetet som statsråd har du innsikt i prosesser som ennå ikke er offentlig kjent, og du har opparbeidet deg et kontaktnett i næringen. Dette vil kunne gi ditt enkeltpersonforetak særlige fordeler. Fra Karantenenemdas vedtak om Per Sandberg

Avviser å ha brutt karantenen

Tidligere fiskeriminister Per Sandberg avviser at han har brutt karantenen han ble ilagt etter at han gikk av som statsråd. Du trenger javascript for å se video. Tidligere fiskeriminister Per Sandberg avviser at han har brutt karantenen han ble ilagt etter at han gikk av som statsråd.

Konfrontert med brevet fra Karantenenemnda, mener Per Sandberg at han har sitt på det tørre:

– Ikke noe problem, Hill Marta skal få svar. Jeg har vært på seminar og er veldig på hugget når det gjelder å passe på så jeg ikke trår over de reglene som gjelder karantenen min.

Sandberg sier han har lært veldig mye, men at han ikke har tjent noen penger under oppholdet.

– Jeg har ikke inngått noen kontrakter, avtaler eller noen ting. Jeg har ikke handlet på vegne av noen andre enn meg selv, så det skal gå rimelig greit.

Han trekker også fram at han i løpet av turen har vært inne på mange andre områder enn det som går på fiskeri.

Leder i karantenenemnda, Hill-Marta Solberg, ønsker i dag ikke å kommentere de nye opplysningene i saken.

– Jeg har ingen flere kommentarer til Sandbergs reise. Vår saksbehandling må skje på bakgrunn av skriftlig redegjørelse fra Sandberg, og ikke gjennom media, sier hun til NRK.