Så feil tok ekspertene om boligprisene

For ett år siden spådde Eiendom Norge at boligprisene i Norge skulle stige med 3–5 prosent.

Dagens Næringsliv spurte 25 eksperter om det samme. De dristigste spådde en prisvekst på 5 prosent, mens flere trodde toppen var nådd og at prisene skulle være uendret.

I dag kom fasiten: Prisene har steget med 12,8 prosent på landsbasis. I Oslo er økningen hele 23,3 prosent.

Frykter boble

Swedbanks sjeføkonom Harald Magnus Andreassen frykter boligboble i Oslo. Foto: NRK

Swedbanks sjeføkonom Harald Magnus Andreassen er blant ekspertene som bommet kraftig på sin spådom for boligprisene i 2016.

– Jeg undervurderte nok effekten av de lave rentene, og så har økonomien gått litt bedre. Særlig har arbeidsmarkedet utenom oljeregionen vært i bedring, forklarer han til NRK.

Han sier at særlig veksten i Oslo har vært større enn hva markedet ellers skulle tilsi, og viser til at det verken har vært stor økning i inntekt eller stor nedgang i arbeidsledighet.

– Jeg mistenker at vi er inne i en bobletilstand der forventninger om videre prisøkning har ført til at mange ønsker å komme inn på markedet. Når prisene har steget såpass, er det selvfølgelig en nedsiderisiko, sier han.

Fryktet økt arbeidsledighet

Christian Vammervold Dreyer la i dag fram Eiendom Norges boligprisstatistikk for 2016. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Eiendom Norges administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer sier den uoversiktlige situasjonen høsten 2015 gjorde det vanskelig å spå fjorårets eiendomspriser.

– Man ventet høyere arbeidsledighet over hele landet, ikke bare på Vestlandet og i Agder-fylkene. Vi hadde også en uoversiktlig flyktningsituasjon, og visste ikke hvilken effekt det ville ha, sier han.

– Nå ser vi, med fasiten i hånden, at norske husholdninger vel knapt har hatt bedre råd enn de hadde i 2016. De har benyttet de rekordlave rentene og det gode lønnsnivået til å handle boliger, forklarer Dreyer.

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Venter fortsatt vekst

Selv om prisene vokste over all forventning i fjor, tror ekspertene fortsatt at markedet vil roe seg.

– Vi forventer fortsatt vekst i boligprisene, men det kan roe seg ned fram mot sommeren. Mye er tatt ut gjennom 2016, og veksten vil nok bli en del mer avdempet i 2017, sier Nordea Markets' sjeføkonom Kjetil Olsen til NRK.

Han tror boligprisene vil stige 5 prosent nasjonalt og 10 prosent i Oslo i året som kommer.

– Vi starter året med få boliger for salg, og det kommer til å være press i markedet de første månedene. Så vil dette modereres utover året, tror Dreyer, som spår 10–12 prosent vekst i markedet i 2017.

Huseiernes Landsforbund venter en prisvekst på 7-9 prosent i året som kommer. Også Norges Eiendomsmeglerforbund tror prisene vil stige, og viser til den lave renten og at det er for få boliger til salgs.