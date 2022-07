I havområdene utenfor Kolahalvøya i Barentshavet har russerne hatt hovedtyngden av sin sjø- og luftmilitære øvingsaktivitet helt siden Den kalde krigen.

Men sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Kristian Åtland, sier man de siste årene også har sett skyteøvelser lenger sør langs norskekysten. Han mener enkelte av øvelsene er satt opp for å forstyrre Nato-øvelser.

Kristian Åtland, forsker ved FFI. Foto: Forsvarets forskningsinstitutt

– Hvorfor gjør de det?

– De ønsker å kommunisere Russlands misnøye med at Nato øver i nord og at Nato øver i områder som ligger relativt tett på deres hovedbaser på Kolahalvøya, sier Åtland.

Han har samarbeidet med redaktør i Barents Observer, Thomas Nilsen, og professor ved Nord Universitet, Torbjørn Pedersen. De har studert russiske meldinger til flytrafikken, og skipsfarten i Barentshavet og Norskehavet fra 2015 til 2021.

Den russiske missilkrysseren «Marskalk Ustinov» fotografert av et norsk overvåkingsfly i januar i år. Foto: 333 skavdron / Forsvaret / 333 skavdron / Forsvaret

Tvinges til å fiske andre steder

For å sikre områdene der raketter og missiler kan treffe, er sikkerhetssonene store.

Flere øvelser i norsk økonomisk og internasjonal sone fører derfor også til store utfordringer for den norske fiskeflåten. Noen ganger må fiskenæringen ta opp redskap som de har ute, og ofte på kort varsel.

– Når Russland stenger luftrom og store havområder i lengre perioder, så betyr det at fiskerne må seile rundt disse store områdene. Dette kan medføre store ekstrautgifter, sier Kristian Åtland.

Tråle i Barentshavet. Foto: Odd Kristian Dahle / Fiskebåt

– Økende problem

Informasjonsleder Odd Kristian Dahle i organisasjonen Fiskebåt, opplever at dette har blitt et økende problem de siste årene, spesielt i store deler av Barentshavet.

Odd Kristian Dahle i organisasjonen Fiskebåt. Foto: CF Wesenberg / CF Wesenberg

Store områder blir beslaglagt på kort tid, noe som ikke er heldig for fiskerinæringen. De ønsker å bli varslet lenger i forveien.

– Det fører til at man må gå andre plasser for å fiske, og det er problematisk når fisken er i disse områdene, akkurat på denne tiden, sier Dahle.

– Det byr på store utfordringer for den norske fiskeflåten. Både rent praktisk – fordi man må komme seg ut av disse områdene, men også økonomisk fordi man går glipp av viktig fiskeri i en periode da fisken er i disse områdene, sier Dahle.

– Når en skipper får melding om et avstengt område, så må man rett og slett komme seg ut av det, gjerne på veldig kort varsel. Fordi det er farlig å oppholde seg i det området, sier han.

Flere øvelser i norsk økonomisk og internasjonal sone fører til store utfordringer for den norske fiskeflåten. Foto: Odd Kristian Dahle / Fiskebåt

La digert skytefelt utenfor Vestlandet

Under den store Nato-øvelsen i november 2018, Trident Juncture, la russerne et veldig stort skytefelt midt oppi øvingsområdet. Området Russland varslet at de ville bruke til skyteøvelser, er like stort som hele Troms og Finnmark til sammen.

– Det er et enormt område, spesielt med tanke på at det ikke ble skutt noen missiler likevel. Det viser tydelig at dette var politisk motivert.

Natoøvelsen ble gjennomført som planlagt. Det ble tatt en beslutning av øvingsledelsen at man gjennomførte det man hadde planlagt å gjennomføre.

Rundt 25 fartøy i formasjon under Trident Juncture Trident Juncture 2018. Foto: Christian Valverde / Forsvaret

– Lovlig, men uheldig

Så lenge øvelsene skjer mer utenfor 12 nautiske mil fra kysten er dette internasjonalt farvann, der Russland har lov til å øve og til å gjennomføre skarpskyting.

– Men det er jo uheldig, for det øker risikoen for hendelser og episoder som kan være farlige. Samtidig er dette nå en del av Russlands øvingsmønster og en del av den nye normalen i nordområdene.

Ifølge forsker Åtland holder den norske marinen sine skyteøvelser i eller nært norsk territorialfarvann. Typisk i norsk økonomisk sone, utenfor Vestlandet eller Nord-Norge.

– Det ville vært ganske utenkelig for oss å gjennomføre en skarpskyting utenfor kysten av Kolahalvøya, for eksempel, sier Åtland.

Slagkrysseren «Pjotr Velikij» (Peter den store) er et av verdens største krigsskip. Her utenfor norskekysten i mars i år. Foto: 333 skvadron / Forsvaret

– Må ikke la oss skremme

Kristian Åtland mener det er viktig at vi ikke lar oss skremme av den russiske øvingsaktiviteten, men fortsetter å øve i nord – også sammen med våre allierte.

NRK har vært i kontakt med den russiske ambassaden, som ikke vil stille til intervju. Men ambassaden skriver i en e-post at «russiske forsvarsstyrker foretar alle nødvendige tiltak for å sikre landets sikkerhet. Alt som gjøres i den arktiske regionen akkurat som i enhver region i Russland, sikter kun på dette».

Og videre skriver ambassaden:

«Russland truer ingen, men sikrer seg nødvendige forsvarsmuligheter med hensyn til den militærpolitiske situasjonen som dannes langs landets grenser «​​. ​​

«Når det gjelder uttalelser om at Russland øker militær virksomhet i nord, så har den russiske side uttalt seg flere ganger om at en ser ingen spørsmål som trenger militær løsning i Arktis, ingen temaer som trenger oppmerksomhet fra NATO – dessverre nevnes slike ideer regelmessig».