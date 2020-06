Roseslottet åpner på Tryvann: Prislapp på 50 millioner

– Dette er et gullslott i skogen som gjemmer friheten vi har, forteller kunstneren bak prosjektet, Vebjørn Sand til NRK.

Den lysende kunstinstallasjonen skal stå på toppen av Tryvann i Oslo i 13 måneder for å minnes de fem okkupasjonsårene fra 1940–1945.

– Det er helt uvirkelig, vi har jobbet og jobbet i tre år. Dette skal stå gjennom fire årstider, sier Sand til NRK.

GEOMETRI: Kunstinstallasjonen er preget av geometriske figurer. Foto: Øzgur Tufan

Et slott av gull til 50 millioner

Det er kunstnerbrødrene Vebjørn og Eimund Sand som står bak prosjektet som er laget i gull.

– Det er tidsvitnene, fagfolkene og et enorm researcharbeid som ligger bak 90 monumentale malerier som viser forskjellige sider av okkupasjonen i Norge, sier Vebjørn Sand.

ROSESLOTT: Kunstinstallasjonen består av statuer og malerier. Foto: Øzgur Tufan

– Da Vebjørn og jeg fikk ideen til Roseslottet ønsket vi å videreutvikle det geometriske språket som vi har brukt tidligere for å løfte frem disse abstrakte verdiene i en synlig visuell form, sier Eimund Sand.

BRØDRE: Eimund og Vebjørn Sand står bak prosjektet Roseslottet. Her står Eimund Sand foran en av installasjonene. Foto: Øzgur Tufan

Han forteller at de gjennom geometriske gjenstander vil vise publikum at demokratiet, humanisme og rettsstaten ikke bare er samfunnsinstitusjoner men også sinnstilstander.

– Vi er lettet i dag over å avslutte prosjektet og ønske velkommen. Dette har vi fått til med masse gode mennesker, sier Eimund Sand.

– Det har kostet mer en blod, svette og tårer–hva har dette kostet?

– Roseslottet har en prislapp på 50 millioner kroner og det er mye takket være utrolig gode avtaler, men såpass må det være for å bygge et gullslott som skal hedre de fantastiske verdiene som vi nyter så godt av, sier Vebjørn Sand.

Basert på private lån: – Gått inn med alt vi har

Prosjektet har fått 2 millioner kroner fra myndighetene, men de resterende 48 millionene kommer i hovedsak fra lån og fra mennesker som har gått inn med alt de har, forteller Sand.

– Vi har solgt eiendom og pantsatt hus og gått inn med absolutt alt vi har.

– Dere har fått tomten gratis fra Oslo kommune, hvorfor tar dere inngangspenger?

– Det er jo store private lån som er blitt gjort, men vi synes det er viktig at alle har anledning til å se dette. Det er en moderat billettpris på 140 kroner, men såpass må til for å få til et så stort privat prosjekt.

– Kritikere kaller prosjektet pompøst, hva sier du til det?

– Såpass må det være når man skal løfte frem disse fantastiske verdiene våre, da må man ha et stort prosjekt som kan synes på avstand og komme opp å lære om okkupasjonen, sier Sand.

MALERIER: Installasjonen består blant annet av 90 malerier fra okkupasjonstiden malt av Vebjørn Sand. Foto: Øzgur Tufan

Et minne om okkupasjonstiden

I 2020 er det 80 år siden Norge ble angrepet av tyskerne og 75 år siden frigjøringen i 1945.

Roseslottet 2020 beskrives som en kunstinstallasjon som har til formål å fortelle historien om okkupasjonen av Norge og om de grunnleggende prinsippene for demokrati, rettsstat og humanisme som da ble satt ut av kraft.

Den tidligere sjefen for etterretningstjenesten, Kjell Grandhagen, var mentor for kunstprosjektet frem til han døde 3. mai 2019.

– For meg er det særlig to grunner til at prosjektet er viktig, for det første trenger vi fortsatt å markere det som skjedde i Norge mellom 1940 og 1945, da normale samfunnsfunksjoner var satt helt ut av spill. For det andre at vi husker hvilke verdier som ble satt ut av spill, demokratiet vårt og rettsstaten ble plutselig borte over natten, sier Grandhagen i en video om prosjektet fra før han døde.