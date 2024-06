Vil redde huset der Ap ble stiftet: - En skam at partiet ikke tar ansvar

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Huset der Arbeiderpartiet ble stiftet i 1887 er for salg og kan i verste fall bli revet.

Støttegruppen «Demokratihusets Venner» kjemper for å bevare huset og trenger minst 1,5 millioner kroner.

Partisekretær Kjersti Stenseng sier Arbeiderpartiet ikke har penger til å kjøpe huset, og må bruke penger på aktivitet og organisasjonsbygging.

I redningsplanen for huset vil Fortidsminneforeningen bli eier, og bruk og vedlikehold skal styres av foreningens avdeling i Agder og samarbeidspartnere. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Det finnes ingen partier med så stolt historie som Arbeiderpartiet.

Inger Sigridnes i LO Østre Agder står blant stoler og bord i et hvitt trehus utenfor Arendal.

Det var i dette rommet utsendinger fra hele landet stiftet Arbeiderpartiet.

Ildsjeler kjemper for at det samme partiet blar opp halvannen millioner kroner.

Dagens huseier vil selge.

– Kampene de tok opp her er de samme kampene vi fortsatt kjemper, bare i litt andre former, Sigridnes.

Hun er klar på hva hun mener hvis Ap lar huset seile sin egen sjø.

– Da er det en skam.

DEMOKRATI-HUS: – Det skal fylles med aktivitet. Her kan vi invitere skoleklasser til opplæring i demokrati, sier Steinar Ostermann (til venstre), Karl Ragnar Gjertsen og Inger Sigridnes. Foto: eirik damsgaard / nrk

Sko- og hattemakere

Det var i «Huset ved Ormetjern» i Arendal at Arbeiderpartiet så dagens lys.

Her møttes 28 representanter fra ulike arbeiderforeninger i august 1887.

Blant vedtakene var krav om «almindelig stemmeret for kvinder og mænd» og avskaffelse av akkordlønn og slutt på barnearbeid.

I dette huset valgte Ap sin første partiledelse.

To sagarbeidere, en hattemaker, en skomaker og en redaktør.

I tiårene som fulgte var huset innom flere eiere inntil den veldedige organisasjonen Kiwanis Club Arendal overtok huset i 1970.

I 2023 var partileder og statsminister Jonas Gahr Støre på besøk i «Huset ved Ormetjern». Foto: Media Service AS. Du trenger javascript for å se video. I 2023 var partileder og statsminister Jonas Gahr Støre på besøk i «Huset ved Ormetjern». Foto: Media Service AS.

– Toget går nå

En lokal støtteforening er nå i gang for å berge huset for ettertiden.

Dagens eier har gitt dem tiden frem til nyttår før huset legges ut for salg i det åpne markedet.

– Vi trenger minst 1,5 millioner kroner. Det har vist seg vanskelig å få tak i, sier Ap-politiker Steinar Ostermann.

Han sier tiden er knapp.

TILGRODD: Om 13 år kan Ap ferie 150 år. Men vil det skje i huset hvor det hele startet? SAMME LOKALET: Forsamlingslokalet er det samme som da Ap vedtok sine første resolusjoner i august 1887. SKAL SELGES: Kiwanis Club Arendal har eid huset siden 1970-årene. FELLES KAMP: Inger Sigridnes (LO Østre Agder) og Steinar Ostermann (Arendal Ap) er blant ildsjelene som vil redde huset der Ap ble stiftet. SKAUVEIEN 6: Huset går ofte under navnet «Ormetjernhuset» eller «Huset ved Ormetjern». MALING: Dersom huset bevares står skraping og maling høyt på lista. VIL BEVARE: – Huset bør brukes som et forsamlingslokale der demokratiets vilkår kan debatteres, sier Karl Ragnar Gjertsen i Fortidsminneforeningen Agder.

– Toget går. Det er mange som støtter oss, men de peker mot Ap og LO sentralt som naturlige bidragsytere nå, sier Ostermann.

Dersom de ikke lykkes med å skaffer penger fryktes det for husets videre skjebne.

– Da er vi redd for at eiendommen selges til en utvikler som har et utbyggingsprosjekt. Huset kan i verste fall bli revet, sier Ostermann.

NORSK HISTORIE: – Det viktige nå er at huset får en ny eier som vil ta vare på huset som et kulturminne, sier Karl Ragnar Gjertsen i Fortidsminneforeningen Agder. Foto: eirik damsgaard / nrk

– Nasjonalt kulturminne

– Hendelsene i 1887 gjør huset til et demokratiets kulturminne av nasjonal betydning, sier kulturhistoriker Karl Ragnar Gjertsen i Fortidsminneforeningen Agder.

I redningsplanen for huset vil Fortidsminneforeningen bli eier.

Bruk og vedlikehold skal styres av foreningens avdeling i Agder og samarbeidspartnere, blant andre Arendal Ap og Arendal historielag.

– På sikt vil vi tilbakeføre interiøret til hvordan det så ut på 1800-tallet, sier Gjertsen.

Ved første øyekast er eiendommen med adresse Skauveien 6 i sørgelig forfatning.

KRAV: Arbeiderforeninger fra hele Norge stiftet «Det forenede norske Arbeiderparti», i dag Ap. De krevde blant annet stemmerett for kvinner og menn, streikerett og stans i barnearbeid. Foto: Arbeiderbevegelsens arkiv

Men innendørs er lokalene vedlikeholdt.

Romløsningen er identisk med hvordan det så ut da «Det forenede norske Arbeiderparti» gjorde sine første vedtak.

Nei fra partiet

Lite tyder på at Aps partikontor i Oslo sender folk på visning i Arendal med det første.

Partisekretær Kjersti Stenseng sier Ap ikke har penger til hus.

– Vi har våre inntekter fra partistøtte og medlemskontingent, og kan ikke bruke penger på eiendom. Vi må bruke penger på aktivitet og organisasjonsbygging, sier hun.

Stenseng er likevel klar på at huset har historisk betydning.

IKKE PENGER: – Et hus med historisk betydning, men vi har ikke penger til eiendom, sier partisekretær i Ap Kjersti Stenseng. Foto: William Jobling / NRK

– I bygningen holdt man det viktigste møtet i Aps historie, nemlig stiftelsesmøtet. I de nærmere 140 årene som har gått er det først og fremst brukt av andre.

Hun har selv har vært på befaring på eiendommen for noen år siden.

Stenseng sier partikontoret ikke kjenner til de lokale planene for eventuell drift og vedlikehold av huset.

– Vi har mange hus vi skal ta oss av, sier Stenseng, som gjerne ser at Skauveien 6 overlever historien.

– Hvis noen har mulighet til å ta vare på huset og fylle det med innhold, så er det veldig bra.