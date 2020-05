Romfartsekspert Erik Tandberg er død

Det bekrefter Tandbergs familie overfor NRK.

«Pappa gikk bort i går kveld etter et kort sykeleie. Det var fredelig og vakkert, og familien og venner er i sorg,» skriver datteren og sønnen i en sms.

Da menneskene tok sine første steg på månen, var det sivilingeniøren Erik Tandberg som loset nordmenn gjennom den historiske begivenheten.

I en 17 timer lang sending den 20. juli 1969 delte han sin ekspertise med det norske folk.

– Det var grytidlig morgen da jeg kom ut. På himmelen kunne jeg se månen, klart lysende. Da måtte jeg si høyt til meg selv: «Akkurat nå går det mennesker der oppe,» fortalte Tandberg til Dagbladet på dagen 50 år etter månelandingen.

«Et lite skritt for et menneske, et gigantisk sprang for menneskeheten», sa Neil Armstrong da han satte foten på månens overflate.

Tandberg var enig. Han kalte månelandingen for avgjørende for menneskenes utvikling.

– Mister et tidsvitne fra en eventyrlig periode

NRK-journalist Hallvard Sandberg har hatt romfart som stoffområde i mange år, og har møtt og jobbet sammen med Tandberg ved en rekke anledninger.

«ROMFARTSNERD»: NRK-reporter Hallvard Sandberg, som omtaler seg som romfartsnerd og har hatt det som stoffområde i NRK, har jobbet med Erik Tandberg flere ganger. Foto: Pål Brekke

– Med Erik Tandberg mister vi et tidsvitne fra en eventyrlig periode i vår sivilisasjon. Han var romkappløpets ansikt utad her i landet, og var i mange år den eneste som kunne snakke fornuftig om temaet da vi ble introdusert for det, sier Sandberg.

Han beskriver Tandberg som en mann som var dypt engasjert og en ambassadør for romfarten. En varm og hyggelig person å jobbe med.

– Han var en flott fyr å jobbe med. Han hadde en klisterhjerne for tekniske detaljer. Han husket millimetertykkelsen på drivstofftankene og hastigheten på gassene. Jeg har hele tiden vært en romfartsnerd, men aldri på det kunnskapsnivået Tandberg var på, sier Sandberg.

– Han uttrykte seg alltid veldig presist. Han ordla seg som den ingeniøren han var.

HISTORISK: Erik Tandberg loset norske TV-seere gjennom den historiske månelandingen i 1969. Foto: Olaf Hassel

Minnes en venn med et stort hjerte

Erik Tandberg var landets fremste romfartsekspert.

For familien og vennene blir han også husket som en mann med et stort hjerte.

«FIRST MAN»: Thomas Skauen minnes en god venn etter Erik Tandbergs bortgang. Her er de to sammen i forbindelse med visning av filmen «First man», om Neil Armstrong. Foto: Privat

– Han hadde et stort hjerte, og jeg er evig takknemlig for å ha fått kjenne mennesket Erik og ikke bare romfartseksperten, sier Thomas Skauen.

Han delte romfartsinteressen med Tandberg, og de utviklet et nært vennskap gjennom mange år.

– Erik åndet og levde veldig for romfarten, og for at menneskene må utforske nye ting. At mennesket landet på månen, var det største menneskeheten har gjort, og det var han redd for at skulle bli glemt, sier Skauen.

– Som menneske var Erik også veldig opptatt av menneskene rundt seg, og av at de skulle ha det bra. Jeg er veldig takknemlig for de årene med vennskap jeg fikk med ham.

Sammen med flere andre venner reiste Skauen og Tandberg på årlige venneturer hvor tema var romfart, luftfart og astronomi.

Norsk Romsenter: Et romikon har lagt inn årene

– Dette er forferdelig trist. Jeg hadde gleden av å jobbe nært med ham på Norsk Romsenter siden 2004. Han hadde kontor rett over gangen, og han har lært meg mye om romfart, sier Pål Brekke, fagsjef for romforskning ved Norsk Romsenter, til NRK.

– Jeg vil huske ham som en god og varm person som gledet alle de ansatte på senteret de årene han var tilknyttet.

De siste årene jobbet Tandberg hjemmefra, men han og Brekke samarbeidet videre i forbindelse med foredrag og arrangementer. Brekke sier Tandberg var helt unik i sin detaljkunnskap.

– Han var den desidert mest kunnskapsrike når det gjaldt romteknologi. Det er få som kunne så mye om selv de minste detaljene på romstasjoner og raketter. Han visste hvor mange skruer og meter med ledning de bestod av. Han hadde alltid gode svar, og vi på romsenteret gikk ofte innom kontoret hans for å dobbeltsjekke ting, sier Brekke.

Brekke var selv 8 år gammel da Apollo 11 tok av mot månen i 1969, og fulgte TV-sendingen med Erik Tandberg hjemmefra.

– Man glemmer aldri hvordan Tandberg og Jan P. Jansen loset oss gjennom månelandingen og senere gjennom hele Apollo-programmet. Alle vi som opplevde Apollo vil for alltid huske de to. Det er et romikon som nå har lagt inn årene, sier Pål Brekke.