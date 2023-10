Bakgrunnen for utsagnet er Israels kraftige angrep mot Gaza. Angrepene kommer etter at Hamas 7. oktober gikk til angrep på Israel, der over 1400 personer ble drept og over 200 personer ble tatt som gisler.

På Palestinsk side er over 8000 personer drept, ifølge tall fra Hamas-styrte palestinske helsemyndigheter.

– Hvorfor vil dere utvise ambassadøren?

– Det får så langt ingen konsekvenser, diplomatisk eller politisk for Israel at de har drept over 8000 palestinere og trolig vil drepe enda mange flere. Hensikten er å legge press på landet, og at det skal få konsekvenser når de bryter folkeretten og begår utallige drap på sivile, svarer Moxnes.

Det er enorme ødeleggelser etter angrepene mot Gaza. Dette bildet ble tatt 29. oktober. Foto: FADEL SENNA / AFP

– Hva skjer med Norges muligheter for dialog med Israel, om vi utviser ambassadøren?

– Veldig lite tyder på at det hjelper å drikke te og ha en høflig passiar med Israels ambassadør, for å forandre på politikken til Netanyahu og hans regjering, svarer han.

– Ikke aktuelt

Regjeringen avviser Rødt kontant.

Statssekretær Andreas Kravik (Ap). Foto: NRK

– Det er ikke aktuelt å utvise den israelske ambassadøren til Norge. Diplomati er viktigere enn noensinne i den situasjonen vi står i nå.

Det skriver statssekretær Andreas Kravik (Ap) i en e-post til NRK.

Israels viseambassadør Yana Kotlyar-Gal sier at Rødts anmodning er til regjeringen. Derfor må regjeringen svare.

– Men alle Israels handlinger er lovlige med utgangspunkt i krigens regler, skriver Kotlyar-Gal i en e-post til NRK.

Etter demonstrasjonen til Palestinakomiteen 18. oktober, var det mange som dro til Israels ambassade i Oslo. Foto: Lise Åserud / NTB

Viseambassadøren skriver at problemet er ikke Israel, men Hamas.

– Terrororganisasjonen har holdt folket på Gaza som gisler de siste 16 årene, og de ofrer dem daglig som menneskelige skjold.

Hamas har hele tiden benektet påstanden om at de benytter sivile som skjold.

– Hvis Rødt virkelig bryr seg om palestinske sivile, så burde de be om at Gaza blir frigitt fra Hamas, legger hun til.

– Det som er paradokset

Frp-leder Sylvi Listhaug mener at Rødt nok en gang er på feil side av historien.

– De har alltid vært ensidig i dette spørsmålet. Det som er paradokset, er at vi ikke hører at de vil utvise ambassadørene til diktaturer og udemokratiske land. Men de skal altså utvise ambassadøren til det eneste demokratiet i Midtøsten.

15. oktober holdt Sylvi Listhaug appell under «Med Israel for freds» støttemarkering for Israel utenfor Stortinget. Foto: Frederik Ringnes / NTB

– Kan man oppnå noe positivt med å utvise Israels ambassadør?

– Overhodet ikke.

– Når man ser på angrepene som har vært mot Gaza, har Rødt et poeng i at Norge må vise avstand?

– Israel har rett til å forsvare seg. Så er det grusomt å se at så mange uskyldige blir rammet.

Hun sier at det er en veldig vanskelig operasjon å gjennomføre

– Men at de skal utslette Hamas, det er helt klart, hvis de skal ha sjanse til å føle seg trygge fremover.

– Tvert imot

SV har tidligere tatt til orde for at Israel må etterforskes for krigsforbrytelser. Men her er de ikke enige med Rødt.

– Jeg mener det ikke er en god ide å utvise ambassadøren. Tvert imot bør Norge bruke enhver mulighet til å legge press på Israel. Vi bør gjøre alt som står i vår makt for å stoppa bombingen og drapene på sivile. Det oppnår vi ikke med å utvise ambassadøren, sier Ingrid Fiskaa, som sitter i utenriks og forsvarskomiteen på Stortinget for SV.

NRK har spurt Høyres utenrikspolitiske talsperson, Ine Eriksen Søreide, om en kommentar til Rødts utspill. Eriksen Søreide viser til UD.