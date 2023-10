Hamas krever nødhjelpsgrep fra Egypt

– Egypt bør ikke forbli en tilskuer.

Det sa Musa Abu Marzouk, en topptjenestemann fra Hamas, i en uttalelse søndag kveld.

Han oppfordrer Egypt til å ta «avgjørende» tiltak slik at nødhjelp kan komme inn til Gaza. Hittil har lastebiler med humanitær bistand sittet fast ved den egyptiske Rafah-grensen som har vært stengt for ferdsel.

Israelske droner og jetfly beveger seg fra det ene området på Gazastripen til det andre, rapporterer Al-Jazeera-journalist Tareq Abu Azzoum søndag kveld. Azzoum legger til at flere boligbygg er jevnet med jorden og at det skytes rundt Al-Quds sykehus.

Det har pågått harde kamper mellom Hamas-soldater og israelske styrker også søndag ettermiddag.

– Våre krigere kjemper akkurat nå harde kamper med maskingevær og panserbrytende våpen mot invaderende okkupasjonsstyrker nordvest i Gaza, opplyste Qassam-brigaden, den palestinske gruppens væpnede fløy.

Den israelske hæren (IDF) har i løpet av helgen utvidet bakkeoperasjonen i Gaza ved å sende nye soldater til den beleirede enklaven.

Også de rapporterer om kamper mot Hamas nord på Gazastripen.

– Krigen vil være en lang prosess, og vi er nå på stadiet hvor vi slår fienden hardt, inne og ved inngangen til Gazastripen, sa IDFs stabssjef Herzl Halevi søndag kveld til soldater i sør-Israel.

Les også Sende sønene i krigen: – Må ha dette forsvaret for å overleve

Men angrepene går også andre vei.

Søndag kveld meldte den israelske avisen Haaretz om ti rakettangrep fra Libanon og flere rakettangrep fra Syria mot nord-Israel. Ett av dem skal ha truffet et hus i byen Kiryat Shmona. Ingen skal ha dødd i angrepet.

IDF skal ha skutt tilbake mot begge landene, melder avisen.

Sykehusansatte nekter å dra

Palestinsk Røde Halvmåne sier israelske myndigheter har sagt at sykehuset Al-Quds må evakueres umiddelbart.

– Siden søndag morgen har det vært flere angrep bare 50 meter fra sykehuset, skriver organisasjonen på Facebook.

Sykehuset al-Quds ligger i Gaza by nord på Gazastripen.

Men sykehusansatte nekter å evakuere.

– Vi har over 400 pasienter inne på sykehuset, mange av dem er på intensivavdelingen. Å evakuere dem vil bety å ta livet av dem. Derfor nekter vi å følge ordren om å evakuere.

Det sier en representant for Palestinsk Røde Halvmåne i en video som hjelpeorganisasjonen har lagt ut på X.

Organisasjonen ber nå det internasjonale samfunnet om å gripe inn «for å hindre en humanitær katastrofe».

– Vi har også 14.000 sivile på sykehuset, de fleste av dem barn og kvinner, som er på flukt på grunn av den fortsatte bombingen som skjer på Gaza. Nå er Al-Qud-sykehuset og alle pasientene, medisinsk personell og de 14.000 sivile i fare for å bli bombet når som helst. Vi ber hele verden om å gripe inn umiddelbart.

En palestiner som er såret i et israelsk bombardement blir brakt til sykehus i Gaza. Foto: Hatem Moussa / AP

Palestinsk Røde Halvmåne er den største ambulanseoperatøren på Gazastripen og driver to sykehus: Al-Quds Sykehus, som ligger i Gaza by, og Al Amal Sykehus i Khan Younis, som ligger i sør.

FN: Tusenvis har brutt seg inn i nødhjelpslagre på Gazastripen

Innbruddene har skjedd i de sentrale og sørlige områdene av Gazastripen, og hvetemel og andre grunnleggende produkter ble stjålet fra UNRWA-lagre og distribusjonssentre, skriver UNRWA i en pressemelding.

– Dette er et bekymringsfullt tegn på at den offentlige orden begynner å bryte sammen etter tre uker med krig og beleiring av Gazastripen. Folk er redde, frustrerte og desperate, skriver UNRWA.

Klarte å få kontakt med hjelpearbeiderne i Gaza Du trenger javascript for å se video.

Israel åpnet i dag opp igjen en vannrørledning som går fra Israel til Gaza, ifølge avisen Haaretz. Dette skal være det andre vannrøret Israel åpner igjen i løpet av de siste dagene.

Israel er blitt kraftig kritisert etter at de innførte en full blokade av Gaza og kuttet innførsel av vann, mat, medisiner og elektrisitet til de over to millioner innbyggerne på Gazastripen.

Humanitær bistand som fraktes til Gazastripen den 29. oktober. Foto: HANDOUT / AFP

Sjefanklager Karim Khan i Den internasjonale straffedomstolen (ICC) sier at å hindre at nødhjelp kommer frem til sivilbefolkningen på Gaza «kan utgjøre en forbrytelse under ICCs jurisdiksjon», ifølge Reuters.

Khan sier også at Israel må gjøre reelle forsøk på å sikre at sivile får mat og medisiner.

Blokaden er en respons på terrorangrepet som Hamas gjennomførte mot Israel den 7. oktober.

Fortsatt gisler i Gaza

I tillegg til å drepe rundt 1400 i Israel, tok Hamas rundt 250 israelere til gisler i Gaza. Bare noen få av disse er løslatt.

Noam Dan, som representerer familiene til de bortførte og savnede, møtte Israels president Isaac Herzog i dag.

Hun forlot møtet «spent og bekymret, fordi vi er 22 dager forsinket og familiene våre er fortsatt i Gaza», skriver Haaretz.

Israelere går mellom plakater av gisler bortført av Hamas-militante til Gaza, i Jerusalem, søndag 29. oktober 2023. Israelere går mellom plakater av gisler bortført av Hamas-militante til Gaza, i Jerusalem, søndag 29. oktober 2023.

Ifølge Dan fikk de etterlatte for første gang svar på hvordan og hvorfor humanitær hjelp har kommet inn i Gaza uten at de fikk informasjon fra Røde Kors om deres kjære i retur. De skal ha blitt fortalt at hjelpen kun ble gitt til sivile som reiste til den sørlige Gazastripen.

Dan, som fikk hennes fetter Erez Calderon og hans to barn Sahar (16) og Erez (12) bortført, sa på slutten av møtet at «en katastrofe har skjedd med oss, vi må returnere dem. For mange mennesker vender tilbake til rutinen, til klasser, til restauranter og tvitring om politikk».

Israelske soldater gråter under en begravelse av flere som ble drept i terrorangrepet til Hamas. Foto: Ariel Schalit / AP

Søndag kveld sa generalmajor Rafi Milo, leder for IDFs hjemmefrontkommando, at krigen kan vare i uker eller måneder, og at økonomien må åpnes.

– Fordi dette kommer til å bli en lang krig, må det være en rutine som vi sakte vil utvikle. Det er viktig å åpne opp økonomien og tillate studier uten restriksjoner der det er mulig, sa Milo under en pressebriefing.