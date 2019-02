Røde KrF-ere skal danne nettverk

– Vi skal ikke starte et nytt parti, slo Tore Christiansen fra Øksnes KrF fast fra talerstolen da konferansen åpnet 9. februar.

Simen Bondevik avviser kritikerne som mener konferansen Drivkraft bidrar til ytterligere splittelse av KrF. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Ifølge Christiansen ønsker han og rundt ti andre KrF-ere å starte et slags nettverk som skal ta vare på engasjementet som ble startet høsten 2018 av avgåtte partileder Knut Arild Hareide.

Blant dem som står bak initiativet er de profilerte KrF-erne Simen Bondevik, som er leder for Viken KrFU, og tidligere KrF-nestleder Odd Anders With.

– Det engasjementet som Knut Arild Hareide skapte da han holdt sin tale til landsstyret i høst har vi lyst til å bevare, sier Simen Bondevik til NRK.

– Hva sier du til dem som frykter at dette initiativet fører til ytterligere splittelse?

– Da har de misforstått. Jeg håper at dette kan være et forum som gjør at folk bevarer og fortsetter engasjementet sitt i KrF.

Hareide: – Jeg angrer ikke

Hareide fikk rungende applaus da han entret talerstolen lørdag.

– Vi får aldri svar på hva høsten 2018 kunne ha blitt til, sa Hareide, og viste til at den blå sida i partiet vant avstemninga og fikk KrF inn i Solberg-regjeringa sammen med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre før jul.

Ifølge Hareide angrer han ikke på at han valgte å utfordre KrF til å ta et valg, selv om hans side tapte.

– Jeg må innrømme at det er mange gode KrF-gjennomslag i regjeringsplattformen, men jeg tror vi ville fått enda større gjennomslag i regjering bestående av sentrum og Ap, men det svaret får vi ikke i denne omgang.

Hareide pekte på den internasjonale fattigdomskløfta og klimaendringene som de viktigste verdisakene for nettverket framover, og hadde følgende kommentar til den opprivende abortdebatten:

– Begge sider har overdrevet. Det blei ingen historisk mulighet, men jeg blir også provosert når jeg hører Arbeiderpartiet snakker om fosterreduksjon. Jeg håper vi kan få en lovendring som står seg uavhengig av hvilken regjering vi har.

Hareide: – Verre om mange melder seg ut

Ifølge den avgåtte partilederen ønsker han at flest mulig at de som støttet ham i høst blir med videre for å få et mer samlet KrF.

– Jeg ville vise med å delta her at vi skal ha bredden med oss videre i partiet.

– Jeg mener det er klokt å delta. Jeg må gjøre det jeg kan for å vise at det er plass til alle i KrF. Jeg syns det er langt verre og trist hvis mange melder seg ut, svarer Hareide.

KrF opplevde en stor splittelse da Hareide krevde at partiet tok stilling til om de ønsket et regjeringssamarbeid til rød eller blå side i norsk politikk og kastet sin egen lederstilling inn i potten.