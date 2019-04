Røde Kors og New Zealand i strid om navnet til IS-fange

Striden står mellom Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) og statsministeren på New Zealand, Jacinda Ardern, skriver New Zealand Herald.

I frykt for at hennes liv sto i fare har opplysningen om at Akavi i snart seks år har vært IS' fange inntil nå blitt holdt hemmelig av både media, Røde Kors og New Zealands regjering.

Den amerikanske avisen New York Times ble mandag den første som navnga henne.

Røde Kors sier de er overrasket over reaksjonene som kom da de offentliggjorde navnet til den kidnappede sykepleieren. De sier de har fått inn rapporter fra øyenvitner som tyder på at Louisa Akavi er i live i Syria.

Røde Kors-sjåføren Nabil Bakdounes (bildet) ble bortført sammen med sin sjåførkollega Alaa Rajab og den newzealandske sykepleieren Louisa Akavi i Syria i 2013. Foto: AP

Ifølge avisen NZHerald uttaler direktør Dominik Stillhart i Røde Kors-komiteen at de ikke ville ha tatt beslutningen uten støtte fra New Zealands regjering.

Men Statsministerens kontor er uenige og sier ifølge avisen at Røde Kors (ICRC) ikke må tvile på at New Zealand fortsatt ønsket navnet til Akavi holdt hemmelig. De skriver at offentliggjøringen øker faren for hennes liv.

Familien bekymret for Louisa

En gripende video der Louisas slektninger sier de savner henne er nå offentliggjort gjennom nyhetsbyrået AP.

– Vår søster, kusine og tante Louisa er dypt savnet. Vi er svært bekymret for hennes sikkerhet, og tenker på henne hver dag, sier slektningen Yuaine Robati.

– For Louisa og for vår families skyld i denne vanskelige tiden ønsker vi at media respekterer vårt privatliv.

Louisa Akavis slektning Tuaine Robati, sier familien hennes er stolt av henne. Røde Kors sier de har mottatt rapporter fra øyenvitner nylig som kan tyde på at hun er i live. Du trenger javascript for å se video. Louisa Akavis slektning Tuaine Robati, sier familien hennes er stolt av henne. Røde Kors sier de har mottatt rapporter fra øyenvitner nylig som kan tyde på at hun er i live.

Bortført med to sjåfører

62 år gamle Louisa Akavi ble i 2013 bortført sammen med de to syriske sjåførene Alaa Rajab og Nabil Bakdounes, som alle tre reiste i en Røde Kors-kolonne med varer til Idlib nordvest i Syria.

Det er nyheten om IS' kollaps i Syria som gir håp om at Akavi og hennes to syriske sjåfører kan bli funnet igjen.

Den kurdiskdominerte, USA-støttede SDF-koalisjonen erklærte i slutten av mars seier over jihadistgruppas kalifat i Syria og Irak.

Trodde hun var død

– Louisa dro til Syria med ICRC (Den internasjonale Røde Kors-komiteen) for å levere humanitær hjelp til folk som led som følge av en brutal borgerkrig og IS-okkupasjon, sier New Zealands utenriksminister Winston Peters, ifølge nyhetsbyrået AP.

– Når en newzealender blir holdt som fange av en terrorgruppe, tar regjeringen alle nødvendige grep for å få dem tilbake. Det er akkurat det vi har gjort i denne saken, fortsetter han.

Det antas at Akavi har blitt tilbudt for løsepenger, og at hun også kan ha blitt brukt som et menneskelig skjold.

På et tidspunkt trodde New Zealands regjering at hun var død, men det er håp om at Akavis liv har blitt spart på grunn av hennes ferdigheter innen medisin.

Røde Kors (ICRC) opplyser at den siste troverdige informasjonen de har mottatt tyder på at 62-åringen var i live sent i 2018.

