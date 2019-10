Røde Kors har tilbudt UD å hente ut norske borgere fra Syria

Det sier Ivar Stokkereit, leder for folkerett og humanitære verdier i Norges Røde Kors, til NRK.

– Vi har sagt til norske myndigheter at der de har behov for praktisk bistand til å returnere norske borgere så har vi mulighet til å bidra til det, sier Stokkereit til NRK.

Etter det NRK forstår har Norges Røde Kors flere ganger tilbudt seg å transportere de norske statsborgerne ut av området, senest i september.

UD må ordne reisedokumenter

Organisasjonen sier tilbudet fortsatt står ved lag. En eventuell transport vil gå via regimet i Damaskus.

– Det forutsetter at norske myndigheter sikrer de nødvendige reisedokumenter, og at de har på plass en avtale med syriske og kurdiske myndigheter. Dersom de har det så har vi mulighet til å bistå UD med praktisk bistand. Det har vi også formidlet til norske myndigheter, sier Stokkereit.

I et intervju med NRK sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide at hun ikke vil kommentere detaljer rundt dialogen med Røde Kors.

– Av hensyn til sikkerheten til de involverte så vil jeg ikke si noe om eventuelt pågående arbeid, sier Søreide til NRK.

– Kurdiske myndigheter sier de har mistet kontroll over en av leirene. De frykter også at de også kan miste kontroll over Al Hol. Hvordan ser du på det?

– Det er en vanskelig situasjon som ser ut til å bli ytterligere forverret. Det er en av årsakene til at jeg har bedt Tyrkia avslutte operasjonen umiddelbart. Den bidrar til destablisering og kan føre til at kurderne minsker vaktholdet i leiren, sier Søreide.

Frykter leirer ut av kontroll

Minst fem kvinner og seks barn med norsk statsborgerskap befinner seg leirene Al Hol og Al Roj, som ligger nordøst i Syria.

I Norge har debatten rast om hva som skal skje med de norske borgerne. En syk fireåring har stått sentralt i debatten. Regjeringen har så langt sagt ja til å bistå barna, men nei til å hente ut IS-kvinnene.

De siste dagene har det vært en dramatisk utvikling i området. Leirene har vært kontrollert av kurdiske selvstyremyndigheter, og området har vært relativt stabilt.

Men etter at amerikanske soldater overraskende trakk seg ut av området, har situasjonen endret seg. Tyrkia har invadert Syria. Kurderne har gått fra å være allierte med USA, til å inngå en avtale med det syriske regimet.