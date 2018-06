Retten pålegger Hodne Facebook-vennskap med Brynjar Meling

Avgjørelsen kommer i forbindelse med anken av den såkalte «nazifrisør»-saken.

Forut for ankesaken har revygruppa Løgnaslagets advokat Brynjar Meling bedt om innsyn i hva Hodne har skrevet på Facebook, ifølge Bergensavisen (BA).

Avisa skriver at Gulating lagmannsrett har pålagt Hodne å legge til Meling som «venn» på det sosiale mediet. «Prosessfullmektigen slettes som «venn» etter 48 timer», heter det i kjennelsen fra lagmannsretten.

– Hodne har etter tingrettens dom lagt ut poster på Facebook som klart er relevante med tanke på hennes syn på islamisme, innvandrere og Arbeiderpartiet, mener advokaten, som har vært blokkert av Hodne på Facebook, ifølge BA.

Hodne fornøyd med kjennelsen

Hodne og hennes advokat Per Danielsen har på sin side fått medhold til å føre historiker Nils Rune Langeland som vitne. Hun får også vise filmen «Auschwitz: The Nazis and the Final Solution» for retten.

– Vi er fornøyd med resultatet. Vi fikk medhold i alt vi krevde. Melings krav var litt pussig. Han kunne jo bare bedt sekretæren sin snoke. Hun er ikke blokkert av Hodne, skriver Danielsen i en SMS til NTB.

Han skriver videre at Løgnaslaget ikke fikk innfridd sitt krav om at Hodne er pliktig til å redegjøre for hvilke Facebook-grupper hun har vært med i.

Tingretten frifant Løgnaslaget

Den aktuelle saken startet da Hodne rettet et injuriesøksmål mot Løgnaslaget.

Revygruppa, bestående av Per Inge Torkelsen, Dag Schreiner, Rune Andersen, Bjørn Aslaksen og Pål Mangor Kvammen, ble i januar frifunnet etter å ha omtalt Hodne som en «nazi-frisør».

Dette gjorde de i en sang inspirert av saken der Hodne ble dømt for å ha avvist Malika Bayan i frisørsalongen sin fordi hun bar hijab.

Stavanger tingrett mente uttrykket «nazi-frisør» ikke måtte oppfattes som beskyldning om at «Hodne er nazist eller har nazistiske sympatier eller holdninger.», ifølge Nettavisen. Merete Hodne var uenig i tingrettens tolkning og anket avgjørelsen.