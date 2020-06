Representantskapet sender brev til Stortinget om Tangen-ansettelsen

Saken oppdateres

På møtet konkluderte representantskapet med at de vil sende et brev til Stortinget om ansettelsen av Nicolai Tangen. Det bekrefter leder av representantskapet, Julie Brodtkorb.

– Vi har vedtatt å sende et brev til Stortinget fordi Stortinget er de som har utnevnt oss, og det er på vegne av de vi gjør tilsyn med Norges Bank, sier Brodtkorb.

Det er første gang representantskapet sender et slikt brev til Stortinget. Representantskapet er tilsynsorganet til Norges Bank, og er utnevnt av Stortinget.

Ettersom representantskapet nå sender et brev – og ikke en «rapport» – så betyr det at dette formelt ikke nødvendigvis trenger å bli stortingsbehandlinget, etter det NRK forstår. Et brev er formelt sett mildere enn en rapport ville vært.

Brodtkorb opplyser at brevet vil bli offentlig etter at det er sendt til Stortinget, og at representantskapet er enstemmig.

På møtet har representantskapet gått gjennom merknadene de sendte hovedstyret 11. mai, og sett på svarene de har fått fra hovedstyret på disse.

Lysbakken: – Bra å koble inn Stortinget

– Det er svært bra at representantskapet velger å koble inn Stortinget. Vi ser fram til å lese innholdet, og mener Stortinget må gi dette en seriøs behandling, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Han mener hovedstyret i Norges Bank burde ventet med å bekrefte ansettelsen før representantskapet hadde ferdigbehandlet saken.

– For SV er ansettelsen av Tangen ikke fredet, det avgjørende for oss er at alle interessekonflikter må være løst og at sjefen for fondet skal framstå med en klar holdning mot skatteparadis.

Kom med kritikk av prosessen

De siste ukene har representantskapet gransket ansettelsesprosessen av hedgefondforvalteren Nicolai Tangen, og brukte uvanlig sterke ord om prosessen da de oversendte sine merknader i et brev til Norges Banks hovedstyre i midten av mai.

Etter å ha stilt en rekke kritiske spørsmål i flere runder, konkluderte tilsynsorganet med at det var svært uheldig at ikke alle interessekonflikter mellom Tangens økonomi og rollen som sjef for oljefondet, var avklart før ansettelsen.

Representantskapet pekte på forholdene rundt hvorvidt han ville ha stemmekontroll og være hovedeier i Ako Capital måtte bli avklart før hovedstyret skulle behandle Tangens ansettelsesavtale 27. mai.

28. mai ble avtalen offentliggjort som viste at Tangen fortsatt vil beholde en betydelig eierandel i selskapet sitt samtidig som han skal være sjef for oljefondet. I tillegg kommer det frem at angens stemmerett i hedgefondet AKO Capital reduseres fra 78 til 43 prosent, og det oppnevnes en tillitsmann som vil utøve hans stemmeretter.