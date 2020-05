Her er Nicolai Tangens ansettelsesavtale

Norges Bank og den nye oljefondsjefen Nicolai Tangen offentliggjorde i dag ansettelseskontrakten hans.

Der kommer det frem at Tangens stemmerett i hedgefondet AKO Capital reduseres fra 78 til 43 prosent, og det oppnevnes en tillitsmann som vil utøve hans stemmeretter.

Representantskapet – som kontrollerer Norges Bank – har krevd at arbeidsavtalen må sikre avstand mellom oljefondet og Ako-systemet, som Tangen leder, og Tangens personlige formue.

AKO Capital, som Tangen har tjent seg styrtrik på, har fond som er registrert i skatteparadiset Cayman-øyene, noe som har vakt reaksjoner etter ansettelsen.

Se pressekonferansen:

– Skal ikke vite hva han investerer i

Norges Bank lister opp en rekke punkter som de viktigste i avtalen, deriblant rådgivningsselskapet Gabler Investmenst AS skal forvalte hans personlige formue, og at det ikke skal være noen kommunikasjon mellom Tangen og selskapet.

«Det innebærer at Tangen ikke vil vite hva han er investert i og sikrer at ikke uønsket informasjon tilflyter Tangen,» heter det fra Norges Bank.

Slik skal Nicolai Tangens formue forvaltes mens han er oljefondsjef Ekspandér faktaboks AKO Trust avvikles, og selskaper og investeringer der overføres enten til Tangen selv, selges eller doneres til AKO Foundation.

Nicolai Tangens direkte indirekte interesser i AKO Capital LLP (AKO) samles i et nytt selskap, DSHN Philantropy LLP (DSHN). Hans samlede stemmeinflytelse i AKO reduseres til 43 prosent.

Det oppnevnes en uavhengig tillitsmann som gis full diskresjonær kompetanse til å utøve Nicolai Tangens stemmeretter i DSHN, samt at det sikres et flertall av medlemmer uten nære bånd til Tangen i styret. Det er dete styret som forvalter DSHNs stemmerettigheter i AKO.

Alt utbytte fra AKO som mottas av DSHN, vil bli donert til stiftelsen AKO Foundation.

Nicolai Tangen trer ut av alle verv i AKO-selskapene. Sammensetningen av alle relevante styrer endres, slik at de ikke har et flertall av medlemmer med nære bånd til Tangen.

Nicolai Tangen og relevante AKO-selskaper avgir ulike erklæringer og garantier overfor Norges Bank for å hindre kommunikasjon og utveksling av informasjon mellom Tangen og personer i AKO-systemet så lenge Tangen leder oljefondet. Videre knytter erklæringene seg til ugjenkallelig delegasjon av stemmerettigheter og andre tiltak for å unngå konsolidering av verdipapirer eiet henholdsvis i AKO-fond og i SPU.

Tangen har i dag en «profit share» i AKO på rundt 66 prosent som vil reduseres i to trinn ned til rundt 46 prosent.

Nicolai Tangen inngår avtale med Gabler Investments AS som diskresjonær aktiv forvaltning av sin personlige formue i AKO-fondene. Gabler gis myndighet til å treffe alle beslutninger om sammensettingen av fondsporteføljen, inkludert å overfør midler til fond utenfor AKO-systemet.

Nicolai Tangen oppnevner en fullmektig som skal håndtere all dialog med Gabler på vegne av seg selv og sikre at uønsket informasjon ikke tilflyter Tangen.

For forvaltningen av midler i AKO-fondene betaler Nicolai Tangen alminnelig forvaltningshonorar på linje med andre eksterne investorer.

Endringer i roller, eierforhold og styringsmodell for AKO-systemet, herunder Nicolai Tangens egne verv og eierposisjoner, samt for nærstående av ham.

Å sikre beslutningslinjer i AKO-systemer er helt uavhengige av Nicolai Tangen. Det samme gjelder uavhengighet i disponering av og stemmegivning i aksjer eiet i porteføljene til AKO-fondene.

Endringer som tar sikte på å redusere rettslig risiko for at aksjer i de samme selskapene eiet i hhv SPU og AKO-fondene skal bli regnet sammen ved beregning av ulike regulatoriske grenser.

Identifisering av andre potensielle interessekonflikter og vurderinger av tiltak for å håndtere disse.

Gjennomgang av Nicolai Tangens formuesforhold og relasjoner til og eierforhold i AKO i lys av Norges Banks etiske regelverk. Kilde: Norges Bank

I avtalen kommer det også frem at Tangen i dag får rundt 66 prosent av overskuddet i AKO. Det skal reduseres til om lag 46 prosent.

Tangen: – Jeg gleder meg mer enn noensinne

Forvalter og milliardær Nicolai Tangen ble presentert som ny sjef for oljefondet i slutten av mars.

Oljefondet hadde da passert en verdi på 10.000 milliarder kroner.

– I dag er jeg veldig glad for å kunne legge frem avtalene som gjør at jeg kan skifte fra forvalter av min private formue, og overta som forvalter av Norges oljeformue, sier Tangen.

– Jeg gleder meg mer enn noensinne til å ta fatt på oppgaven til å forvalte pengene til dagens og fremtidige generasjoner nordmenn.

Tangen forsvarer bruk av skatteparadis

Hans plassering av formuen i skatteparadis, har vakt sterke reaksjoner. Det er blitt stilt spørsmål ved om vi kan ha en sjef av oljefondet som samtidig benytter seg av skatteparadiser.

«AKO og Nicolai Tangens investeringer i såkalte skatteparadiser har vært gjenstand for oppmerksomhet. AKO-fondene vil fortsatt være registrert på Cayman Islands, men Tangens investeringer vil forvaltes diskresjonært av et norsk foretak og kan endres over tid,» heter det i arbeidsavtalen.

– Jeg har et nyansert syn på skatteparadis. Det har naturligvis skjedd uheldige ting i skatteparadis, men det betyr ikke at alt som skjer der er galt, sier Tangen i dag.

– Det er helt klart sider ved skatteparadiser vi synes er svært uheldige. Det bør jobbes for mer åpenhet og å få harmonisert skattesystemer og regler slik at det ikke går an å misbruke til skatteunndragelser. Hovedproblemet knyttet til skatteparadiser må myndighetene løse.

FORTSETTER I SKATTEPARADIS: I arbeidsavtalen kommer det frem at fondene til Nicolai Tangens selskap fortsatt skal være registrert på Cayman-øyene. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Sentralbanksjefen: – Noen har villet skape inntrykk av at vi ikke har vært grundige nok

Det har stormet rundt ansettelsen. Sentralt står potensielle interessekonflikter og bånd til skatteparadis.

Tangen har de siste 15 årene drevet og eid hedgefondet AKO Capital i London, med registrerte selskaper i skatteparadisene Caymanøyene og Jersey.

– Noen har villet skape et inntrykk av at vi ikke har vært grundige nok i ansettelsesprosessen. Det vil jeg tilbakevise. Vi har gjennomført en grundig bakgrunnssjekk av kandidaten, sier sentralbanksjef og styreleder i Norges Bank, Øystein Olsen.

Også visesentralbanksjef Jon Nicolaisen vektlegger at Nicolai Tangen ikke skal vite hva hans personlige formue investeres i.

– Hans samlede eierskap reduseres til 43 prosent. Så er det utnevnt en uavhengig tillitsmann som utøver hans eierskap på hans vegne. Denne tillitsmannen opptrer uten kommunikasjon mellom ham og Tangen så lenge Tangen leder oljefondet, og i seks måneder etterpå, sier Nicolaisen.

– Når det gjelder hans personlige investeringer, overføres de til Gabler AS. De skal bestemme hvordan midlene skal investeres. Her er det også en uavhengig fullmektig som skal ivareta Tangens interesser overfor Gabler. Det vil ikke være noen kommunikasjon mellom Tangen og denne advokaten så lenge Tangen er oljefondsjef, og i seks måneder etterpå.

Nekter å selge seg ut av selskapet sitt

Nicolai Tangen får en rekke spørsmål om hvorfor han ikke bare kan selge seg helt ut av selskapet sitt, for å få alle spørsmål om eventuelle interessekonflikter av veien.

– Det har aldri vært snakk om at jeg skal selge meg ut av AKO Capital. Det har ikke vært et alternativ. Da hadde jeg ikke søkt jobben, sier Tangen.

– Det har vært et grunnleggende premiss hele veien.

Kontrollorganet kritiserte prosessen

Representantskapet, som er Norges Banks kontrollorgan, har brukt uvanlig sterke ord om ansettelsesprosessen da Tangen ble ny oljefondsjef.

Det har gransket prosessen og stilt sentralbanksjef Øystein Olsen en rekke kritiske spørsmål i flere runder, etter at de først ikke var fornøyde med svarene han ga.

Til slutt konkluderte Representantskapet med at det var svært uheldig at ikke alle interessekonflikter mellom Tangens økonomi og rollen som sjef for oljefondet, var avklart før ansettelsen.

Det krevde at forholdene måtte bli avklart før i går, 27. mai. Da ble ansettelsesavtalen behandlet i hovedstyret i Norges Bank.

– Det vi er opptatt av, er at når ansettelsesavtalen kommer opp i hovedstyret til Norges Bank 27. mai, kan det ikke settes noen spørsmålstegn mellom Tangens private interesser og oljefondets interesser, sa leder av representantskapet, Julie Brodtkorb, til NRK.

KRITISK: Julie Brodtkorp og Representantskapet, som er Norges Banks kontrollorgan, har brukt uvanlig sterke ord om ansettelsesprosessen da Tangen ble ny oljefondsjef. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Skatteparadis og luksusseminar

Allerede samme dag som Tangen ble presentert som den nye oljefondsjefen, reagerte flere på at han selv hadde bånd til skatteparadis. SV krevde en redegjørelse.

Deretter vakte det oppsikt og reaksjoner da VG avslørte at Tangen hadde fløyet inn flere internasjonale og norske samfunnstopper til en påkostet, privat konferanse i Philadelphia i USA få måneder før han søkte på – og fikk – jobben som ny sjef i oljefondet.

Milliardæren Tangen arrangerte seminaret for 150 inviterte gjester, deriblant den daværende sjefen for oljefondet, Yngve Slyngstad, og spanderte blant annet reise med et svært luksuriøst privatfly, hotell, foredrag og Sting-konsert på dem.

Ble ikke ført opp på søkerliste

Det er Norges Banks styre som ansetter oljefondsjefen. I jakten på Yngve Slyngstads etterfølger, engasjerte styret det internasjonale hodejegerfirmaet Russel Reynolds til å finne gode søkere.

Firmaet tok kontakt med Tangen allerede i desember, har Norges Bank opplyst i en gjennomgang av ansettelsesprosessen. Stillingen som sjef for en av verdens største pengebinger, ble lyst ut i januar.

Til tross for at Tangen da hadde vært i kikkerten en stund, hadde vært i jobbintervjuer til stillingen og var en av favorittene, ble navnet hans ikke ført opp på den offentlige søkerlisten.

Norges Bank har erkjent at det var feil av dem.

Sentralbanksjef Øystein Olsen har hele tiden forsvart både ansettelsen og prosessen.